Lula ativa manual latino do inimigo externo que Bolsonaro usou antes
Ciência política explica método usado por Chávez e pelos Kirchner, o mesmo que Bolsonaro aplicou com o "comunismo" e Lula recicla agora com Trump.
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Na terça-feira (07), em Washington, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao escritório comercial do governo Trump que adiasse por 180 dias as tarifas sobre produtos brasileiros. O argumento foi revelador e abriu um novo flanco para ele próprio ser atacado eleitoralmente. Aplicadas antes da eleição, disse Flávio, as sobretaxas "fortalecem o governo ao alimentar a narrativa de defesa da soberania nacional". Isso, segundo o pré-candidato a presidente que é oposição a este mesmo governo, ajuda Lula eleitoralmente.
Poucas vezes na política brasileira um adversário admitiu com tanta franqueza que a estratégia do rival funciona. A tática, aliás, é conhecida há décadas pela ciência política. O presidente Lula (PT) transformou o tarifaço americano e as sanções a ministros do Supremo no eixo de sua campanha à reeleição. O Diretório Nacional do PT aprovou resolução que eleva a soberania nacional a tema central de 2026 e classifica de entreguismo a articulação de Flávio e Eduardo Bolsonaro (PL) junto à Casa Branca.
E o impressionante é que o "inimigo externo" chegou ao Planalto embrulhado para presente, com remetente identificado. Lula só precisou abrir e agradecer.
Genealogia
Em 1970, John Mueller batizou de "rally 'round the flag" o salto de aprovação que presidentes recebem diante de uma ameaça externa. Um exemplo recente é George W. Bush, que foi de 51% para 90% após o Onze de Setembro. A crise suspende a política doméstica, e criticar o governante passa a soar como "deslealdade" ao país. É o que acontece toda vez que Flávio abre a boca.
Antes disso, o sociólogo Lewis Coser já havia demonstrado que o conflito com um grupo externo aumenta a coesão interna. E acrescentou uma observação preciosa para muitos dos casos citados aqui. Mesmo quando o inimigo não existe, comunidades em crise tendem a inventá-lo.
A América Latina fez do método uma tradição. Hugo Chávez governou duas décadas contra o "império" americano, culpado de tudo, da escassez ao apagão. Juan Domingo Perón consolidou sua liderança mobilizando apoiadores contra a "oligarquia argentina" e os interesses estrangeiros. Cristina Kirchner escolheu os chamados "fundos abutres" como símbolo da interferência externa na economia do país.
O argentino Ernesto Laclau deu forma teórica à receita. O "povo", escreveu ele, não preexiste à política. É construído quando demandas dispersas se unificam contra um antagonista comum. Sem inimigo, não há povo. Há apenas interesses soltos.
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Espelho
Jair Bolsonaro (PL) conhecia a fórmula. Seu inimigo externo era o comunismo, encarnado ora na China, ora na Venezuela, ora no "globalismo".
A função era idêntica. Converter a eleição em plebiscito existencial, no qual votar no adversário equivale a entregar o país a uma potência estrangeira. Lula recorre ao mesmo mecanismo, mas com um antagonista diferente.
Há, porém, uma assimetria que explica o desconforto da oposição atual. O "anticomunismo" exigia fé, porque nenhum tanque soviético estava nas fronteiras brasileiras.
Já o tarifaço americano de hoje tem CNPJ, contêiner parado e emprego em risco. Em Pernambuco, basta olhar para o polo de frutas do São Francisco, que exporta manga e uva para o mercado americano. Um inimigo externo com consequências econômicas concretas tende a produzir efeitos políticos mais fortes do que uma ameaça ideológica abstrata.
Prazo
A literatura, contudo, guarda um alerta para o Planalto. O "efeito bandeira" é curto. Bush voltou à casa dos 50% em pouco mais de um ano, mesmo com a continuidade da guerra no Afeganistão. Se a economia sentir de verdade o peso das tarifas, a soberania pode virar bumerangue, e a culpa migrará para quem não negociou: o governo brasileiro.
A oposição já ensaia esse enquadramento ao tentar responsabilizar o governo pelos custos econômicos da crise.
Enquanto isso, o país assiste a um presidenciável brasileiro peticionando ao governo americano contra medidas que atingem o próprio Brasil, convencido de que ajuda a si mesmo ao pedir trégua para o adversário. Por enquanto, a única coisa certa é que Flávio está caindo como um pato na estratégia petista.