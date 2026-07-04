fechar
Cena Política | Análise

Última foto antes do defeso reúne três candidatos ao Senado. Faltou um

Presença conta. Eduardo da Fonte tem a ata. Os outros três têm a foto. Nas próximas semanas, a governadora vai dizer qual das duas coisas vale mais.

Por Igor Maciel Publicado em 04/07/2026 às 11:27
Raquel Lyra encerra agenda de atos públicos com pacote de R$ 2,6 bilhões em obras e agradecimento à base aliada
Raquel Lyra encerra agenda de atos públicos com pacote de R$ 2,6 bilhões em obras e agradecimento à base aliada - Foto: Hesíodo Góes/Secom

Clique aqui e escute a matéria

O Palácio do Campo das Princesas viveu na sexta-feira (3) a última fotografia institucional com entregas do governo antes do chamado "defeso eleitoral". Dezenas de obras foram anunciadas de uma só vez, em um ato que encerrou a maratona de entregas das últimas semanas, quando a governadora Raquel Lyra (PSD) passou a correr contra o calendário do TSE. Desde o sábado (4), pré-candidatos estão proibidos de participar de inaugurações e atos administrativos com potencial de promoção institucional. O evento, portanto, tinha valor duplo. Fechava o ciclo de gestão e abria, na prática, a temporada de escolhas políticas. Aí, a plateia chamou a atenção. Uma ausência, principalmente.

Entre os espectadores, três dos quatro pré-candidatos ao Senado do campo governista marcaram presença. Miguel Coelho (União Brasil), Túlio Gadêlha (PSD) e Fernando Dueire (PSD) entenderam o recado do cerimonial. Aquele palco funcionava como um casting informal para a chapa majoritária. A quarta cadeira ficou vazia. Eduardo da Fonte (PP), justamente o nome que se apresenta como "candidatura mais certa", não apareceu.

Ausência

O paradoxo é evidente. Da Fonte é o pré-candidato com a credencial partidária mais formalizada do bloco. Seu nome passou por votação interna na Executiva Estadual da Federação União Progressista, deliberação que seus aliados consideram válida e definitiva. A validação, porém, é contestada dentro da própria casa. Miguel Coelho e Fernando Filho (União Brasil) se abstiveram na reunião, e o ex-prefeito de Petrolina repete a quem quiser ouvir que quem monta a chapa é o governador, não o partido.

Bastidores ouvidos pela coluna Cena Política indicam que a ausência de sexta-feira não foi exceção. O deputado não é visto com frequência nos eventos ao lado da governadora, e a repetição do gesto incomoda o entorno do Palácio. Em um jogo no qual quatro nomes disputam duas vagas, cada cadeira vazia é contabilizada pelos aliados. E o evento de sexta é mais revelador porque não era um compromisso qualquer, era o encerramento de um ciclo que a governadora fez questão de transformar em vitrine.

E é uma vitrine que os candidatos ao Senado, inclusive, serão incentivados a usar durante a campanha.

Palanque

Da Fonte não sumiu do mapa, pelo contrário. Na quarta-feira (1º), participou de eventos políticos em Ipojuca e em Macaparana. O deputado escolheu vitrine própria enquanto a governadora percorria o estado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O movimento admite duas leituras. A primeira aponta demonstração de força territorial autônoma, o recado de quem não depende de palanque alheio. A segunda traz desconforto com uma chapa que ainda não o abraçou. O histórico recente pesa para a segunda hipótese. Em abril, quando circularam rumores de tensão entre Raquel Lyra e Eduardo da Fonte, coube a Lula da Fonte representar o PP nos eventos do governo, garantindo em público que o partido estaria com a governadora. O titular da pré-candidatura, mesmo então, preferia se preservar.

Calendário

A matemática aperta. As convenções partidárias ocorrem no início de agosto, e o campo governista chega a elas com quatro postulantes para duas vagas. Do outro lado, a Frente Popular já resolveu sua equação, com Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) confirmados na chapa de João Campos (PSB). A assimetria aumenta a pressão por definição mais rápida.

Com o defeso, a régua muda. Acabou a fase em que os pré-candidatos podiam se exibir ao lado das entregas do governo. Começa a fase em que Raquel Lyra terá de escolher, e escolher significa frustrar ao menos dois aliados. A presença de Túlio Gadêlha ao lado de Dueire na sexta lembra que o PSD tem dois nomes de casa na disputa, o que reduz o espaço da Federação. Se a governadora contemplar apenas um nome do bloco formado por PP e União Brasil, a disputa entre Miguel Coelho e Eduardo da Fonte vira eliminatória direta.

Nesse mata-mata, presença conta. Da Fonte tem a ata. Os outros três têm a foto. Nas próximas semanas, a governadora vai dizer qual das duas coisas vale mais.

Leia também

Sheraton Reserva do Paiva será Vila Galé
SOCIEDADE

Sheraton Reserva do Paiva será Vila Galé
Mirage reabre de visual novo no Atlante Plaza
SOCIEDADE

Mirage reabre de visual novo no Atlante Plaza

Compartilhe

Tags