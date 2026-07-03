Pernambuco define a eleição no mês em que ninguém enxerga o placar
Sem Quaest e Datafolha até a véspera das convenções, os próximos passos da campanha estadual serão dados com muita convicção e nenhuma certeza
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Sem grandes pesquisas de intenção de voto previstas para serem divulgadas publicamente, Pernambuco entra na fase mais decisiva do ciclo eleitoral em condições de "navegação por instrumentos".
Faltam menos de 30 dias para as convenções de Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), previstas para o primeiro fim de semana de agosto, e nesse intervalo serão definidos vices, chapas ao Senado, palanques presidenciais e o desenho final das alianças. A expectativa é que os grandes institutos só voltem a medir a disputa no fim de julho, praticamente na véspera das convenções.
As decisões mais importantes da eleição pernambucana tendem a ser tomadas justamente no período em que não haverá muitos dados com credibilidade para orientar a opinião pública.
Placar
O último retrato produzido por um grande instituto já tem mais de um mês. O Datafolha divulgado em 28 de maio mostrou a governadora com 48% das intenções de voto no primeiro turno, contra 43% do ex-prefeito do Recife, diferença que configurava empate técnico dentro da margem de erro de três pontos.
Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra aparecia com 51% e João Campos, com 44%. O mesmo levantamento registrou 67% de aprovação do governo estadual.
Desde então, Lula (PT) reforçou, em vídeos e gestos políticos, um palanque mais ligado a João Campos. A Federação União Progressista expôs publicamente a disputa entre Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União) pela vaga ao Senado. No campo da direita, a crise entre Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro acrescentou um novo fator de incerteza ao ambiente político. Nenhum desses movimentos passou pelo teste de uma pesquisa pública de um grande instituto no estado.
Narrativas
Na ausência de números públicos, cada campanha produz os seus. Pesquisas internas circulam em versões convenientes pelos bastidores, recortes chegam a aliados e jornalistas de forma seletiva e o desempenho nas redes sociais ganha status de indicador eleitoral.
Nos bastidores, fontes ouvidas pela coluna mostram que tanto o grupo de Raquel quanto o de João afirmam possuir "levantamentos favoráveis". A situação é politicamente compreensível. Toda campanha procura demonstrar força para manter aliados, atrair partidos ainda indecisos e influenciar o ambiente de negociação.
Sem aferição pública, porém, também cresce o risco de que estrategistas passem a acreditar nas próprias narrativas. O pior engano é o da certeza absoluta.
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Restrições
O intervalo sem pesquisas coincide com outra mudança relevante da campanha. A partir de agora entram em vigor importantes vedações da legislação eleitoral para agentes públicos, entre elas as restrições à publicidade institucional e às inaugurações de obras.
O ciclo de entregas que acompanhou a recuperação de Raquel Lyra nas pesquisas do primeiro semestre deixa de contar com instrumentos importantes de exposição pública.
João Campos aposta que esse novo ambiente reduz uma das principais vantagens da adversária. A hipótese faz sentido do ponto de vista estratégico, mas permanecerá sem confirmação até que novas pesquisas sejam divulgadas.
Escolhas
Quando Quaest e Datafolha voltarem a medir o cenário, as chapas deverão estar praticamente definidas e as convenções praticamente concluídas. Até lá, decisões sobre vice, Senado, alianças e palanques presidenciais serão tomadas com base em informações de bastidores, pesquisas reservadas e avaliações subjetivas sobre o humor do eleitorado. Se os levantamentos confirmarem essas apostas, os estrategistas dirão que souberam interpretar corretamente os sinais da campanha. Caso o diagnóstico esteja errado, haverá pouco espaço para reconfigurar as principais escolhas.
É esse intervalo sem medição pública que transforma julho no mês mais imprevisível da eleição pernambucana.