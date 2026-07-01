A maior batalha de Flávio Bolsonaro acontece dentro da própria família

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Atrito com Michelle expõe divergências no PL sobre a estratégia para 2026 e faz institutos medirem a ex-primeira-dama como alternativa presidencial.

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A maior batalha de Flávio Bolsonaro neste momento não acontece contra o PT nem contra o presidente Lula (PT) e sim dentro da própria família Bolsonaro. O desgaste público com Michelle Bolsonaro revelou uma discussão que o PL tentava manter longe dos holofotes. A articulação política no Ceará apenas tornou pública uma divergência que vinha sendo administrada reservadamente.

A aproximação da eleição de 2026 obrigou o bolsonarismo a lidar com duas estratégias diferentes. Flávio corre contra o tempo para recuperar sua competitividade eleitoral. Michelle, mesmo sem demonstrar disposição pública para disputar a Presidência, passou a ser tratada por dirigentes do partido e por institutos de pesquisa como a principal alternativa caso essa recuperação não aconteça.

Sim. Ela deve voltar a ser testada pelos institutos nos próximos dias.

Gatilho

A articulação no Ceará desencadeou um conflito que rapidamente ganhou dimensão nacional porque envolveu justamente os dois nomes que hoje representam as alternativas presidenciais do bolsonarismo. A nota divulgada por Flávio, com um pedido de desculpas condicionado, mostrou que o desgaste já havia ultrapassado o ambiente interno. Discussões desse tipo costumam permanecer restritas aos bastidores e não foi o caso. Quando chegam ao público, normalmente é porque passaram do limite.

Mercado

Uma pesquisa Datafolha divulgada em maio ajuda a compreender por que essa discussão deixou os bastidores. O instituto decidiu testar um cenário presidencial com Michelle depois que vieram a público as revelações sobre a relação de Flávio com o empresário Daniel Vorcaro. O objetivo do levantamento era medir como o eleitorado reagiria caso o senador perdesse competitividade em razão da crise. O resultado mostrou Flávio quatro pontos atrás de Lula. Michelle apareceu cinco pontos atrás. A diferença pequena foi suficiente para transformar uma alternativa de contingência em uma possibilidade eleitoral levada a sério dentro do partido.

Agora, com o embate entre os dois e a certeza de que, dificilmente, Michelle apoiará Flávio em público, as pesquisas tendem a medir as intenções de voto nela outra vez.

Institutos

A crise familiar aumentou o interesse em medir se o desgaste de Flávio produz alguma migração dentro do próprio eleitorado bolsonarista ou se a ex-primeira-dama preserva maior capacidade de atração. A retomada dessa discussão mostra que Michelle deixou de ocupar apenas um papel complementar nas projeções eleitorais do PL.

Michelle está se movimentando de olho em 2030. Mas há quem já acredite que ela deveria disputar agora.

Cálculo

Mesmo com esse movimento, a direção do PL continua concentrando seus esforços na recuperação de Flávio. A avaliação predominante, com razão, é que recuperar um candidato nacionalmente conhecido exige menos energia política do que construir, a poucos meses da eleição, uma candidatura inédita, organizar equipes, consolidar discurso e rearrumar alianças estaduais.

Por isso, Michelle continua sendo tratada como uma alternativa de contingência enquanto o partido trabalha para restabelecer a competitividade de Flávio.