O dilema do PL em Pernambuco vai muito além da escolha de candidatos

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Fortalecer Flávio Bolsonaro, ampliar a bancada ou "impedir a esquerda" são objetivos que hoje entram em conflito dentro da estratégia da legenda.

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O PL de Pernambuco chegará ao mês de julho diante de uma escolha que parece partidária, mas tem consequências muito maiores. O partido do principal pré-candidato da direita à Presidência da República ainda não sabe se terá candidato ao Governo do Estado, ao Senado ou se apoiará a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), mesmo não ficando no palanque dela.

A reunião realizada na semana passada terminou sem respostas, e talvez esse tenha sido o principal recado produzido pelo encontro. Não há como conciliar as três principais prioridades do PL em Pernambuco. Os interesses caminham em direções diferentes. O partido será obrigado a decidir se pretende ser palanque nacional para Flávio, fazer bancada de deputados ou impedir o fortalecimento da esquerda no estado. Será preciso abrir mão de algo ou no mínimo diminuir a expectativa para alguma dessas missões.

Missão

O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, não tem vida fácil. Cabe a ele fortalecer o partido em Pernambuco, ampliar as bancadas federal e estadual e consolidar a estrutura da legenda para os próximos anos. Ao mesmo tempo, há uma expectativa política que vai além da organização partidária. O bolsonarismo construiu uma base eleitoral relevante no estado e precisa preservar esse espaço em uma eleição presidencial na qual Pernambuco tende, mais uma vez, a ser um território favorável ao presidente Lula (PT).

O problema é que essas duas principais missões nem sempre apontam para a mesma direção, já que a estratégia que favorece o crescimento institucional do partido pode não ser a mesma que oferece melhores condições para a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Num estado onde o candidato da direita é minoritário, é muito melhor para os deputados estarem ao lado da governadora, que lidera pesquisas e se apresenta como moderada, do que apenas ser palanque para Flávio.

E tem a terceira missão, que é vista mais como um "cuidado ideológico partidário". Para os bolsonaristas "raiz" é preciso não fazer movimentos que favoreçam a esquerda no estado, como lançar candidatura própria ao governo, para não ganhar rejeição da própria direita.

Palanque

Segundo relatos de bastidores, Flávio Bolsonaro transmitiu a Anderson Ferreira que, sem um nome competitivo para disputar o Senado, prefere que o PL tenha candidato ao Governo de Pernambuco. A lógica é compreensível, pois um presidenciável precisa de um palanque organizado, com agenda própria, mobilização permanente e capacidade de irradiar sua campanha em um estado onde a esquerda costuma obter vantagem.

Esse raciocínio, porém, produz uma nova dificuldade. O partido precisa decidir se investe em uma candidatura majoritária para fortalecer a campanha presidencial ou se concentra seus esforços na eleição proporcional, preservando seus quadros e ampliando sua representação parlamentar.

O drama de Flávio no Nordeste se repete em outras unidades da federação. Eleições estaduais resistem a se nacionalizar, porque os candidatos locais temem parecer que não se importam com os problemas regionais.

Raquel

O apoio à governadora Raquel Lyra (PSD) resolve apenas parte dessa equação. Ela se consolidou como a principal referência administrativa do campo conservador por ser o polo oposto à uma candidatura integral de esquerda no estado e reúne condições de disputar a reeleição em um ambiente competitivo, o que torna uma aliança, sob esse aspecto, algo natural.

Mas a candidatura de Raquel não resolve automaticamente as necessidades do PL, pois ela não pertence ao partido e sua campanha estadual não substitui, necessariamente, um palanque voltado para a candidatura presidencial de Flávio. Aliás, se existe algo que ela não fará de jeito nenhum é pedir votos para Bolsonaro.

Ao mesmo tempo, o PL lançar um candidato próprio também produz custos. Gilson Machado, que hoje está no Podemos mas permanece como uma das principais lideranças do bolsonarismo em Pernambuco, já declarou apoio à reeleição de Raquel e sustenta que uma candidatura bolsonarista ao governo dividiria o eleitorado conservador, enfraqueceria a governadora e abriria espaço para o avanço do socialista João Campos (PSB).

Escolha

É justamente por isso que a reunião do PL na semana passada terminou sem decisões, já que cada alternativa fortalece um objetivo e enfraquece outro. A visita de Flávio Bolsonaro a Pernambuco, marcada para 9 de julho, deixará de ser apenas uma agenda de campanha.

E, no fim das contas, a ordem será atender Flávio ou garantir mais deputados (e dinheiro dos fundos eleitoral e partidário) para os próximos quatro anos?