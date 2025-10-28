O metrô deveria ser motivo de vergonha para a classe política pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Deputados, ministros e senadores disputam influência às vésperas de eleição, mas ninguém entrega soluções concretas para o caos do metrô do Recife.

Clique aqui e escute a matéria

O Metrô do Recife é um retrato fiel da paralisia política que domina a bancada de parlamentares pernambucanos. Um sistema essencial para a vida de milhares de pessoas, abandonado entre promessas, disputas e discursos vazios.

A cada dia, o transporte se torna mais precário e perigoso, enquanto os políticos do estado se esforçam apenas para demonstrar proximidade com o poder e parecer que estão tentando resolver o problema.

É a imagem do descaso. Um equipamento público em ruínas, cercado por lideranças que se escondem atrás de fotografias e declarações de intenções sem que nada seja feito efetivamente. E no meio disso tudo aconteceu um incêndio no qual, talvez por intervenção divina, todos conseguiram deixar o vagão antes de uma tragédia maior.

A paralisia que se arrasta

O metrô foi tema central da eleição de 2022. Naquele momento, a população acreditou que, com a vitória de Raquel Lyra (PSD), haveria finalmente uma solução definitiva. A governadora prometeu assumir a gestão e conceder o sistema à iniciativa privada.

Mas o projeto, que já existia desde o governo de Paulo Câmara (à época no PSB) e não avançou para não desagradar sindicatos, ficou parado ao longo desse governo também.

A União quer se desfazer do problema sem garantir verba para manutenção. O Estado diz que, para assumir a responsabilidade, que é do Governo Federal, precisa de recursos que ainda estão no campo das promessas.

O resultado é a imobilidade institucional e o abandono do sistema. E, com a aproximação das eleições, todo tipo de oportunismo surge, sem ninguém avistar luz no fim do túnel.

Um problema que virou rotina

O colapso técnico do metrô é reflexo direto da falta de vontade política. A população vive o risco constante de acidentes, como o ocorrido recentemente, quando um dos trens pegou fogo com passageiros dentro. A tragédia foi evitada por pouco, mas o episódio revelou o tamanho da negligência. Os trens estão sucateados, a manutenção é precária e a estrutura se deteriora a olhos vistos.

Segundo a jornalista Roberta Soares, deste JC, o governo de Pernambuco diz estar “ciente da necessidade de viabilizar grandes investimentos para o metrô” e afirma que “desde 2023 procurou o governo federal para tratar do tema”. O Estado informa ter solicitado recursos do Programa Novo PAC/Seleções, vinculados à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), enquanto espera que o governo federal coordene estudos sobre a concessão do sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife. Mesmo com essas iniciativas, a materialização da transferência de gestão e o aporte financeiro necessário permanecem indefinidos.

O jogo de aparências

O maior problema, contudo, não é a falta de dinheiro nem o impasse técnico. É a inoperância da bancada pernambucana em Brasília. Deputados e senadores se apressam em aparecer ao lado de ministros, governadores e do próprio presidente da República. Publicam fotos, fazem discursos, anunciam reuniões. Mas, na prática, nada acontece.

É uma política de fachada eleitoral, marcada pela vaidade e pela ausência de resultados. Cada um tenta mostrar que tem influência, mas nenhum apresenta uma ação concreta que alivie o sofrimento de quem depende do metrô.

Demagogia substitui a gestão

Em vez de articular soluções, a classe política prefere o discurso fácil. Falam em chamar o presidente, em mobilizar o ministério, em pedir ajuda à governadora. Tudo se resume à tentativa de demonstrar poder. O que falta é pragmatismo, o que falta é resultado. O povo não precisa de fotos em reuniões nem de declarações de intenção. Precisa de um metrô que funcione.

O metrô do Recife é hoje um espelho da vergonha política que se espalhou por Pernambuco. A incapacidade de resolver um problema tão básico é uma afronta à população. É também um sintoma da distância entre quem governa e quem depende das decisões de governo. Deputados, senadores, prefeitos e gestores públicos, de forma geral, deveriam se envergonhar.

Democracia

A Rádio Jornal registrou um momento importante que representa bem a beleza do fazer democrático. Foi durante o debate que a emissora promove todos os dias, às 11h. Na última terça-feira (28), ocuparam a bancada um general do Exército, uma jornalista e um cientista político para discutir o papel das Forças Armadas e o perfil dos soldados que ingressam na instituição, o que eles pensam sobre o Brasil e como esperam servir à nação.

Participaram o General de Divisão, Comandante da 7ª Região Militar, Andrelucio Ricardo Couto, o cientista político e professor da UFPE, Dalson Figueiredo, e a jornalista Adriana Guarda.

O programa fica disponível nas plataformas do Sistema Jornal do Commercio.