A síndrome da certeza avassaladora é a origem de muitos prejuízos

A confiança desmedida da articulação política governista abriu caminho para a oposição assumir de vez a condução da CPI na Assembleia. Não é inédito.

A articulação política do Palácio do Campo das Princesas já parecia excêntrica desde o início de 2023, mas tomou proporções maiores e mais estranhas em 2025. Desde janeiro deste ano, a impressão é que a oposição joga xadrez como um daqueles mestres russos com jeito de psicopata, enquanto o governo está brincando de bola de gude, com a ingenuidade de uma criança.

No episódio da CPI da Publicidade, já instalada na Alepe, a oposição terminou elegendo presidente, vice e relator. A situação lembrou muito a eleição das comissões no início do ano, quando o governo conseguiu uma façanha das que deveria ser preciso tentar muito para conseguir: perdeu todas as principais comissões da Casa.

Cabe um detalhe nesses dois acontecimentos: a base do governo tem ampla maioria dos deputados e a oposição é minoria absoluta. A única explicação para o emparedamento constante, as travas regimentais rotineiras e as derrotas que o governo sofre sempre é algum excesso de confiança. Uma confiança excessivamente descabida, é bom que se diga, perante a realidade das pesquisas.

Perda das comissões

No início de 2025, em articulação construída durante o recesso, a oposição conseguiu assumir o comando da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, além de Finanças e Administração Pública, três dos colegiados mais estratégicos da Alepe. A base governista reagiu com críticas e até acionou a Justiça, mas não conseguiu reverter o resultado.

O episódio foi simbólico, pois já revelou a fragilidade absoluta da articulação política do governo Raquel Lyra e consolidou a imagem de uma oposição capaz de impor derrotas sucessivas mesmo sendo minoria. Isso não parece ter sido suficiente para despertar o núcleo da gestão responsável pelas pontes políticas com o legislativo.

O governo, ao contrário, intensificou um processo de fuga de dissonância cognitiva, incrementando sua aproximação com prefeitos e baseando todo o seu potencial eleitoral futuro nisso. O que é um risco imenso.

Cochilo na CPI

O episódio desta semana com a CPI da Publicidade foi mais uma prova do cochilo governista na articulação. Enquanto a oposição se movimentava para garantir maioria no colegiado, deslocando deputados estratégicos e consolidando sua posição, o governo parecia alheio, preso a uma confiança desmedida.

A base aliada, que teoricamente é ampla, se mostrou incapaz de reagir a uma manobra simples e previsível. O resultado foi a eleição tranquila de uma cúpula oposicionista para conduzir os trabalhos da comissão.

O sono da articulação política governista ficou evidente, mais uma vez, deixando clara a falta de comando na relação com a Alepe. O governo, com isso, se expôs a mais uma derrota que poderia ter sido evitada com mínima vigilância.

Síndrome da certeza

Nos dois capítulos há um fator que se repete. Tanto na perda das comissões quanto na perda da maioria da CPI, o governo tinha uma "certeza de véspera" avassaladora.

Poucos dias antes de perderem todas as comissões importantes na Alepe, governistas diziam, satisfeitos, que estava tudo certo, tudo negociado e fariam maioria em todos os colegiados. Acreditaram que não seria necessário fazer mais nada e levaram um drible.

Agora, sustentaram até o último momento a garantia de que teriam maioria na CPI e nada poderia ser feito para reverter isso. Não sabiam ou não acreditavam que seria possível ao PSB abrir mão de alguns deputados para introduzi-los em partidos que têm presidentes de oposição.

Os "cavalos de troia" funcionaram, assumiram as lideranças e saíram do bloco governista. A síndrome da "certeza avassaladora" deveria ser catalogada como enfermidade política de alta complexidade.

Remédio político

E o único remédio para esta enfermidade é fazer política de verdade, enfrentando as arestas e não fingindo que elas podem ser tangenciadas, seja pelo "apoio de prefeitos" (algo que não merece confiança) ou com postagens em redes sociais que, ao invés de resolverem, apenas ampliam a importância dos feitos da oposição.

O que poderia ser ignorado por falta aparente de materialidade, como é o caso da CPI, acaba ganhando conotação mais ampla e termina ainda mais valorizado por causa da reação do Palácio nas redes.

Construção de pontes

Para fazer política é necessário construir pontes. E aí vai outro ponto importante: é preciso entender que as pontes só são necessárias onde existe um vão, uma distância, um afastamento.

Quanto maior a extensão do vão, maior é a estrutura necessária e a atenção dos engenheiros com o concreto. Engenheiro que cuida de uma estrutura desse porte não pode cochilar.

O vão entre o Palácio e a Alepe tem alguns quilômetros e aumenta a cada dia. Quem cuida dessa ponte não pode relaxar nunca, nem ter certeza de nada enquanto não passar uma manada de elefantes por ali como teste.