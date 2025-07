A triste verdade por trás de muitos ‘Consultores ou Mentores’ – Cuidado antes de contratar um, pois eles podem destruir o seu futuro!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você já percebeu como surgiram “consultores, mentores e treinadores” aos montes nos últimos anos? Basta abrir o Instagram ou o LinkedIn que lá estão eles: vídeos motivacionais, frases de efeito, promessas de desenvolvimento rápida e aquela fórmula mágica para o sucesso da empresa ou do profissional.

Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta (e que pode estar destruindo sua evolução sem você perceber): a maioria dessas pessoas nunca trabalhou um único dia dentro do mundo corporativo ou RH, ou sequer estudou a fundo sobre desenvolvimento na área em que se vendem.

Sim, é isso mesmo que você leu. Muitos “mentores”, “consultores” e “especialistas” que aparecem com discursos prontos sobre o mundo empresarial e mercado de trabalho nunca sentaram numa mesa na área que dizem atuar, nunca se aprofundaram sobre o assunto que vendem, e jamais tiveram que lidar com as engrenagens reais de uma empresa.

E o pior? Eles continuam vendendo promessas… enquanto você ou sua empresa continua estagnada.

O conselho bem-intencionado que pode estar sabotando você ou sua empresa

É natural buscar orientação quando estamos insatisfeitos na empresa ou na vida profissional. Queremos respostas, queremos atalhos, queremos alguém que nos mostre o caminho. E, no desespero, acabamos caindo no discurso fácil:

•“Reformule sua gestão com essas 3 dicas infalíveis”

•“Mude sua mentalidade e o sucesso virá”

•“Com essa técnica de 15 minutos você vai ser ter sucesso”

Soa familiar?

Essas frases são sedutoras porque vendem simplicidade num mundo complexo. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém fala: construir uma gestão ou carreira sólida não é sobre truques ou hacks rápidos. É sobre estratégia, autoconhecimento e leitura realista do mercado empresarial e do mercado de trabalho.

E isso só quem já esteve “do outro lado da mesa” — gerindo, controlando, organizando e desenvolvendo — consegue ensinar com propriedade.

Você ou sua empresa já foi vítima sem perceber?

Deixe-me contar a história, Patrícia. Ela era dona de uma empresa, mas sentia que estava “travada” no seu negócio e na sua vida profissional. Um dia, viu no Instagram um anúncio: “Sessão estratégica gratuita para alavancar sua empresa”.

Na chamada de vídeo, o “mentor e consultor” a convenceu de que o problema dela era não saber estruturar os processos da sua empresa direito. Ele prometeu: “Com o meu método exclusivo, você terá o desenvolvimento profissional e conquistará o sucesso da sua empresa” e ela pagou uma consultoria de R$ 10.000,00, e passou a ter um método para seu negócio, mas… nada mudou. Nenhuma mudança no negócio. Nenhuma melhoria. Apenas mais frustração.

O que o tal especialista esqueceu de dizer é que o bloqueio dela não era só de gestão, mas também de técnicas e metodologias de administração e desenvolvimento profissional na área, algo que ele nem sabia como estruturar — porque nunca precisou fazer isso em uma empresa real. Agora pense: quantas “Patricias” você conhece? Ou será que você mesmo já foi uma delas?

As consequências ocultas de seguir o conselho errado

Seguir alguém sem bagagem técnica em gestão ou desenvolvimento profissional não apenas desperdiça seu dinheiro. Pode custar algo muito mais precioso:

•Tempo perdido: enquanto você aplica “técnicas” superficiais, o mercado avança e as oportunidades passam.

•Autoconfiança abalada: cada tentativa frustrada vai corroendo a crença em si mesmo. Você começa a pensar que o problema é você, quando na verdade foi a estratégia errada.

•Decisões equivocadas: aceitar um caminho qualquer, mudar a rota ou até seguir conselhos sem preparo — tudo isso pode vir de conselhos mal fundamentados.

E lá na frente, quando o arrependimento bater, pode ser tarde demais para recuperar as chances perdidas.

Como evitar cair nessa armadilha (e retomar o controle da sua empresa ou carreira)

Antes de confiar em qualquer orientação profissional, faça 3 perguntas simples:

•Essa pessoa já atuou nas áreas profissionais envolvidas e tem registro no Conselho de Administração?

•Ela tem formação em Administração e especializações consistentes nas áreas que se vende?

•Ela entende as dinâmicas reais do mundo empresarial ou mercado do mercado de trabalho ou só repete frases motivacionais?

Se a resposta for “não” para qualquer uma delas, cuidado. Talvez o próximo “atalho” que você comprar seja mais um desvio do seu caminho.

Está na hora de falar com quem realmente entende

Se você leu até aqui, provavelmente sente que algo na sua trajetória precisa mudar. Talvez seja a frustração com sua empresa ou carreira atual, a sensação de estagnação ou o medo de nunca alcançar o potencial que você sabe que tem.

Eu sei como é. Já acompanhei de perto profissionais brilhantes que só precisavam de uma orientação real e adequada — feita por quem conhece o jogo corporativo de verdade. Por isso, quero te fazer um convite: que tal marcarmos um diagnóstico de gestão profissional ou de carreira?

É uma conversa leve e acolhedora, sem fórmulas mágicas, onde vamos analisar juntos sua situação e traçar um caminho que faça sentido para você. Entre em contato através das minhas redes sociais e dê o primeiro passo para assumir o controle da sua empresa ou da sua carreira.

Sobre Bruno Cunha

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha