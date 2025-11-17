Flávio Ricco: Globo faz movimentação especial para chegada de Du Moscovis a Três Graças - Ator é tratado como mais uma grande aquisição da novela.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A primeira cena de Moscovis vai ao ar nesta terça-feira, dia 18. Um flashback com a participação de Josefa (Arlete Salles. Confira na coluna de hoje

Não é apenas a entrada de Viviane Araújo, chamada para contracenar com o ex-marido Belo, que vai movimentar os próximos capítulos de “Três Graças” na Globo.

Há também toda uma silenciosa articulação para a chegada de Eduardo Moscovis como Rogério, outra peça-chave capaz de alterar os rumos e mexer no tabuleiro da história.

Não por acaso, a preparação e os cuidados, especialmente do autor Aguinaldo Silva e de seus colaboradores, para a introdução de mais este personagem na trama.

A primeira cena de Moscovis vai ao ar nesta terça-feira, dia 18. Um flashback com a participação de Josefa (Arlete Salles). Mais para frente, o personagem volta com tudo.

Dado como morto, Rogério foi marido de Arminda (Grazi Massafera) e sócio de Ferette (Murilo Benício). Por aí já se tem uma ideia do que vem pela frente.

TV Tudo

Profissionalismo

Sobre a participação de Viviane Araújo em “Três Graças”, um detalhe interessante. Ao ser convidada, comemorou muito o fato de voltar a trabalhar com Aguinaldo Silva e não viu problema nenhum em contracenar com Belo. “Sou atriz”, disse ela. Chega como “artista do primeiro time”, incluindo contrato, para viver Consuelo, um amor do passado de Misael. Grava em dezembro.

Viviane Araújo - Divulgação

De um lado...

O que mais se reclama da Globo é o fato de nem sempre abrir portas para novos autores.

Em atenção a isso, Juan Jullian e Luciana Pessanha são apostas do diretor de dramaturgia, José Luiz Villamarim, para “Próxima Página”, na fila das 19h.

... Mas do outro

Só que aí chegam notícias que “Próxima Página” tem apresentado problemas no seu roteiro.

E que o supervisor Ricardo Linhares está se virando nos 30 para apagar o incêndio. Tem tempo de sobra para colocar ordem na casa.

Vale ressaltar

A TV Gazeta já observou crescimentos importantes nas faixas da programação destinadas ao esporte e jornalismo.

Em alguns desses horários, passa a Cultura e Rede TV!. Como se vê, basta ter vontade e pessoas suficientemente capazes.

Suspense

A Band anunciou a Fórmula Indy, mas, curiosamente, até agora não fala sobre equipe de transmissão.

Parece que Téo José é um nome natural, mas nada anunciado ainda.

Numa dessas

O assunto Indy, com toda certeza, só será colocado à mesa após encerramento da Fórmula 1 e o que será da sua equipe.

No meio disso, entra também a discussão do orçamento.

Dá um tempo

Virginia Fonseca vai ficar um tempo distante do SBT por causa de outros compromissos.

Mas vai deixar tudo inédito. Serão gravados cinco programas nesta semana: dois, hoje; um, amanhã, e dois, na quarta. Depois, só em dezembro.

Virginia Fonseca - Instagram

Ficou no vazio

Sobre o reality “Casa do Patrão”, aconteceu uma conversa inicial com o SBT sobre sua realização. A queixa de alguns dos seus diretores é que não houve uma decisão no momento oportuno. Teria que esperar.

No que o Boninho foi no tempo dele e acertou com a Record.

2026 - 1

O certo é que para o ano que vem, o SBT já tem definida, para a faixa da manhã, a estreia de um programa feminino diário.

O título, também sem maiores surpresas, “Vem pra Cá”.

2026 – 2

A colocação do programa feminino nas manhãs obrigará o SBT a promover outros movimentos na sua grade.

“Primeiro Impacto” e “Alô Você”, também confirmados, serão remanejados. “Patati Patata” vai para a hora do almoço.

Direto da cozinha

O chef Henrique Fogaça, do “MasterChef”, fará sua estreia no cinema, em 2026, no filme “Asfalto”, como Valério, empresário ligado a esquemas de superfaturamento e uso de materiais tóxicos comandados por Duarte (Luciano Szafir).

Dirigido por André Luís, o elenco também traz nomes como Hugo Bonemer, Klara Castanho, Raul Ferreira Netto, Alexandre Barros e Mussunzinho.

Bate – Rebate

Processo de contratações do SBT News será acelerado a partir de agora...

... A ordem é deixar tudo pronto até o final do mês, para o lançamento em 15 de dezembro.

Marco Godoy, com passagens em tantas outras emissoras de rádio, é o novo gerente Artístico e de Operações da Gazeta FM...

... Ficará sob sua responsabilidade todo um movimento de reposicionamento da marca e interação multiplataforma.

Vai muito bem o “105 FM Futebol Clube”, na 105 MHz, das 18h às 19h....

... Um programa no estilo clássico, com apresentador, comentaristas e repórteres. Sem gritaria e nem apelação.

"Os Chocolix", animação infantil brasileira, de Jacqueline Shor, chega nesta segunda-feira ao catálogo da Netflix.

Já no dia 27, estreia nos cinemas a comédia “Mãe Fora da Caixa”, com Jennifer Setti, Miá Mello e Danton Mello.

Joel Datena, Adriana Araújo e Cíntia Martins serão os apresentadores da Band, quinta-feira, no show do Pacaembu.

“Papo em Dia”, programa da Gisele Alves nas manhãs da Rede Brasil, optou por não apostar em pautas pesadas e nem discussões tensas...

... Mas sempre focar em temas que promovem bem-estar, autoconhecimento e qualidade de vida...

“Já tem gente demais falando de coisas ruins”, diz Gisele.

C´est fini

Vale esclarecer: não existe rigorosamente nada acertado entre SBT – N Sports para a participação do Ronaldo Fenômeno nas transmissões da Copa do Mundo.

Nada foi além de uma brincadeira com Galvão Bueno no recente Leilão Galácticos e, antes, no Teleton.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!