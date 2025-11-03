Flávio Ricco: Galvão Bueno, pela primeira vez contra a Globo, já chama atenção - Narrador vai para sua 14ª Copa do Mundo, agora por SBT e N Sports

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Independentemente de tudo, já é um aspecto diferente e que traz de volta uma competição que há muito tempo não existe na TV. Confira detalhes

A Copa do Mundo no SBT terá, entre outros atrativos, pela primeira vez, Galvão Bueno competindo com a Globo, sua antiga casa, na narração de jogos de futebol. Claro que isto, em se tratando da TV aberta, não considerando o trabalho por ele realizado no Prime Vídeo.

Assim como desde agora se trata de um gancho diferente e que, por certo, vai despertar a atenção do público presente. Guardadas as proporções, trata-se de algo bem semelhante ao fato de um jogador enfrentar sua ex-equipe.

E se saber se a “Lei do ex” também poderá valer nas quatro linhas da TV.

A Globo, que hoje tem Luiz Roberto como titular, por certo também irá se preparar convenientemente para a ocasião.

Independentemente de tudo, já é um aspecto diferente e que traz de volta uma competição que há muito tempo não existe na TV.

Galvão Bueno vai para sua 14ª Copa do Mundo, agora por meio desta parceria entre SBT e N Sports.

TV Tudo

Uma pena

A televisão aberta, que tem produzido tão pouco e menos ainda conteúdos de qualidade, vai se dar ao capricho de acabar com o “Conversa com Bial”.

É de se lamentar. Nada foi tão bom depois do Jô e já causa certo temor do vazio que poderá ficar.

O que se sabe

Sobre Pedro Bial e o seu novo projeto na Globo, já existe uma pesquisa rolando em cima disso.

E não é de agora. São estudos já de alguns meses, mas sem nada anunciado ainda.

Pedro Bial - Daniela Toviansky/ divulgação

Reforços

Em relação à parceria na Copa do Mundo, anunciada oficialmente na última sexta-feira, o SBT e a N Sports irão operar no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, na TV aberta e nos canais lineares de TV por assinatura.

Mas, de um lado e de outro, para a cobertura do dia a dia, haverá a necessidade de contratações.

Parte comercial - 1

Sobre a Copa do Mundo, o SBT já tem muita coisa vendida, mas não tudo, porque é preciso dar prioridade aos cotistas da FIFA.

Há um prazo de 15 dias para a manifestação deles, após o lançamento oficial.

Parte comercial – 2

Sobre os patrocínios do Paulistão e do Brasileirão 2026, o departamento comercial da Record também já está com quase tudo vendido. Falta só uma cota de cada um.

Aliás, o número de regionais, a partir do ano que vem, também foi ampliado. Passam a ser 12.

Futsal

Pluto TV, do Grupo Paramount, começa a transmitir a Libertadores feminina de Futsal, já a partir dessa semana.

Narração de Nivaldo Prieto.

Pontapé inicial

Estão marcadas para esta segunda-feira as primeiras gravações de “Jogada de risco”, série criada por Cauã Reymond para o Globoplay.

Ele no papel de um ex-jogador de futebol, que resolve investir em uma agência de atletas. Ricardo Teodoro, Marcos Frota, Mariana Sena, Lincoln Tornado, Marcelo Adnet e Bruna Griphao integram o elenco.

Bruna Griphao - Crédito: Giselle Dias

Que situação!

Na semana passada, o pessoal do “Manhã com Você” lotou uma van da Rede TV! e foi fazer, inclusive com a apresentadora Paola Pretto, uma matéria na fazendinha dos animais em Cotia.

Só que não deu. A van foi apreendida na Raposo Tavares, porque não tinha autorização para rodar fora de São Paulo. Voltaram todos de Uber e sem a matéria.

Fórmula Indy

Está quase tudo certo entre a Band e a IndyCar para ter de volta a competição, após seis anos.

Aliás, a conversa é direta, sem escalas, com Willy Herman. Willy que já foi comentarista da Fórmula Indy nos tempos do Luciano do Valle.

Black Friday

O próximo “Vem Que Tem”, na Globo, dia 27, depois de “Três Graças”, com Eliana e Paulo Vieira, já está com sua estrutura fechada.

Cada apresentador terá um time composto de famosos – formado por talentos da casa, influenciadores, cantores e atleta, que farão tudo para suas torcidas ganharem prêmios.

Bate – Rebate

Muito legal esse apoio da Jovem Pan ao Joseval Peixoto, que prepara o lançamento do livro de memórias “A Lenda”...

... Nesta segunda-feira, às 21h30, o “Direto ao Ponto” será todo com ele, mais Thiago Uberreich, Mauro Beting, Patrick Santos - autor do Livro - e Rachel Sheherazade, ex-companheira no SBT e na própria Pan....

... No dia 12, Joseval irá fechar o Jornal da Manhã, com o Roberto Nonato e a Soraya Lauand.

A República Dominicana receberá as filmagens de “Farofeiros 3”, comédia da dupla Paulo Cursino e Roberto Santucci. ..

... O elenco reúne nomes como Maurício Manfrini, Charles Paraventi, Danielle Winits, Cacau Protásio, Nilton Bicudo e Aline Campos.

Ronaldinho Fenômeno foi o convidado de Galvão Bueno na estreia do “Galvão e Amigos” na Band...

... E, no SBT, tem essa expectativa de um novo encontro deles, não apenas no Teleton como na Copa do Mundo.

Um dos maiores especialistas em tecnologia do país, Ronaldo Lemos se prepara para estrear a 9ª temporada de “Expresso Futuro” no Canal Futura, dia 10, às 21h...

... O programa, dirigido por Anna Penteado e Paulo Testolini, destaca a Estônia, um dos países mais inovadores do planeta e que se transformou em um gigante em tecnologia, educação e cultura...

... Além do Futura, todo o conteúdo será disponibilizado no Globoplay e no Youtube.

C´est fini

O Teleton será o destaque da programação do SBT no fim de semana e a campanha possui uma importância enorme para as obras da AACD.

Inclusive conta também com o apoio de outras TVs e de seus contratados. Portanto, que ninguém invente de tocar sino ou papagaiadas do tipo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!