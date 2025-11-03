fechar
Flávio Ricco: Galvão Bueno, pela primeira vez contra a Globo, já chama atenção - Narrador vai para sua 14ª Copa do Mundo, agora por SBT e N Sports

Independentemente de tudo, já é um aspecto diferente e que traz de volta uma competição que há muito tempo não existe na TV. Confira detalhes

Por Flávio Ricco Publicado em 03/11/2025 às 0:00
Galvão e os futuros colegas de Copa no SBT, em imagem de Mauro Beting
Galvão e os futuros colegas de Copa no SBT, em imagem de Mauro Beting - Instagram

A Copa do Mundo no SBT terá, entre outros atrativos, pela primeira vez, Galvão Bueno competindo com a Globo, sua antiga casa, na narração de jogos de futebol. Claro que isto, em se tratando da TV aberta, não considerando o trabalho por ele realizado no Prime Vídeo.

Assim como desde agora se trata de um gancho diferente e que, por certo, vai despertar a atenção do público presente. Guardadas as proporções, trata-se de algo bem semelhante ao fato de um jogador enfrentar sua ex-equipe.

E se saber se a “Lei do ex” também poderá valer nas quatro linhas da TV.

A Globo, que hoje tem Luiz Roberto como titular, por certo também irá se preparar convenientemente para a ocasião.

Independentemente de tudo, já é um aspecto diferente e que traz de volta uma competição que há muito tempo não existe na TV.

Galvão Bueno vai para sua 14ª Copa do Mundo, agora por meio desta parceria entre SBT e N Sports.

TV Tudo

Uma pena

A televisão aberta, que tem produzido tão pouco e menos ainda conteúdos de qualidade, vai se dar ao capricho de acabar com o “Conversa com Bial”.

É de se lamentar. Nada foi tão bom depois do Jô e já causa certo temor do vazio que poderá ficar.

O que se sabe

Sobre Pedro Bial e o seu novo projeto na Globo, já existe uma pesquisa rolando em cima disso.

E não é de agora. São estudos já de alguns meses, mas sem nada anunciado ainda.

Daniela Toviansky/ divulgação
Pedro Bial - Daniela Toviansky/ divulgação

Reforços

Em relação à parceria na Copa do Mundo, anunciada oficialmente na última sexta-feira, o SBT e a N Sports irão operar no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, na TV aberta e nos canais lineares de TV por assinatura.

Mas, de um lado e de outro, para a cobertura do dia a dia, haverá a necessidade de contratações.

Parte comercial - 1

Sobre a Copa do Mundo, o SBT já tem muita coisa vendida, mas não tudo, porque é preciso dar prioridade aos cotistas da FIFA.

Há um prazo de 15 dias para a manifestação deles, após o lançamento oficial.

Parte comercial – 2

Sobre os patrocínios do Paulistão e do Brasileirão 2026, o departamento comercial da Record também já está com quase tudo vendido. Falta só uma cota de cada um.

Aliás, o número de regionais, a partir do ano que vem, também foi ampliado. Passam a ser 12.

Futsal

Pluto TV, do Grupo Paramount, começa a transmitir a Libertadores feminina de Futsal, já a partir dessa semana.

Narração de Nivaldo Prieto.

Pontapé inicial

Estão marcadas para esta segunda-feira as primeiras gravações de “Jogada de risco”, série criada por Cauã Reymond para o Globoplay.

Ele no papel de um ex-jogador de futebol, que resolve investir em uma agência de atletas. Ricardo Teodoro, Marcos Frota, Mariana Sena, Lincoln Tornado, Marcelo Adnet e Bruna Griphao integram o elenco.

Crédito: Giselle Dias
Bruna Griphao - Crédito: Giselle Dias

Que situação!

Na semana passada, o pessoal do “Manhã com Você” lotou uma van da Rede TV! e foi fazer, inclusive com a apresentadora Paola Pretto, uma matéria na fazendinha dos animais em Cotia.

Só que não deu. A van foi apreendida na Raposo Tavares, porque não tinha autorização para rodar fora de São Paulo. Voltaram todos de Uber e sem a matéria.

Fórmula Indy

Está quase tudo certo entre a Band e a IndyCar para ter de volta a competição, após seis anos.

Aliás, a conversa é direta, sem escalas, com Willy Herman. Willy que já foi comentarista da Fórmula Indy nos tempos do Luciano do Valle.

Black Friday

O próximo “Vem Que Tem”, na Globo, dia 27, depois de “Três Graças”, com Eliana e Paulo Vieira, já está com sua estrutura fechada.

Cada apresentador terá um time composto de famosos – formado por talentos da casa, influenciadores, cantores e atleta, que farão tudo para suas torcidas ganharem prêmios.

Bate – Rebate

  • Muito legal esse apoio da Jovem Pan ao Joseval Peixoto, que prepara o lançamento do livro de memórias “A Lenda”...
  • ... Nesta segunda-feira, às 21h30, o “Direto ao Ponto” será todo com ele, mais Thiago Uberreich, Mauro Beting, Patrick Santos - autor do Livro - e Rachel Sheherazade, ex-companheira no SBT e na própria Pan....
  • ... No dia 12, Joseval irá fechar o Jornal da Manhã, com o Roberto Nonato e a Soraya Lauand.
  • A República Dominicana receberá as filmagens de “Farofeiros 3”, comédia da dupla Paulo Cursino e Roberto Santucci. ..
  • ... O elenco reúne nomes como Maurício Manfrini, Charles Paraventi, Danielle Winits, Cacau Protásio, Nilton Bicudo e Aline Campos.
  • Ronaldinho Fenômeno foi o convidado de Galvão Bueno na estreia do “Galvão e Amigos” na Band...
  • ... E, no SBT, tem essa expectativa de um novo encontro deles, não apenas no Teleton como na Copa do Mundo.
  • Um dos maiores especialistas em tecnologia do país, Ronaldo Lemos se prepara para estrear a 9ª temporada de “Expresso Futuro” no Canal Futura, dia 10, às 21h...
  • ... O programa, dirigido por Anna Penteado e Paulo Testolini, destaca a Estônia, um dos países mais inovadores do planeta e que se transformou em um gigante em tecnologia, educação e cultura...
  • ... Além do Futura, todo o conteúdo será disponibilizado no Globoplay e no Youtube.

C´est fini

O Teleton será o destaque da programação do SBT no fim de semana e a campanha possui uma importância enorme para as obras da AACD.

Inclusive conta também com o apoio de outras TVs e de seus contratados. Portanto, que ninguém invente de tocar sino ou papagaiadas do tipo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

