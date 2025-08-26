Flávio Ricco: A Globo já tem gente atrás da Copa Intercontinental do final do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo Flávio Ricco, a Globo já tem gente trabalhando para transmitir a Copa Intercontinental com exclusividade, o campeonato começa 10 de dezembro

A Globo já tem gente atrás da Copa Intercontinental do final do ano

Em pleno curso, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro, antecipando o término do Brasileirão, que agora será em 7 de dezembro e deixando a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês.

Isto fará com que a ordem dos trabalhos da TV esportiva também se altere, em relação ao que estava programado e antes se trabalhava para as suas transmissões e possibilidades comerciais.

A final da Libertadores 2025, no entanto, foi mantida para 29 de novembro e se um time brasileiro chegar ao título, vai jogar a Copa Intercontinental – nova denominação do antigo Mundial de Clubes, a partir de 10 de dezembro.

Um conjunto de situações que, naturalmente, começa a mexer e provocar certa correria em todo o mercado, especialmente da TV e seus anunciantes, para poder se ajustar a todo esse cenário.

A Globo, por exemplo, já tem gente trabalhando para transmitir a Copa Intercontinental com exclusividade. Mais que trabalhar, próxima de anunciar a aquisição dos direitos.

TV Tudo

Futuro

A chegada da GE TV ao YouTube também deve impactar diretamente no segmento de profissionais, muitos deles do rádio e as próprias rádios, no geral.

A volta da questão dos direitos é uma possibilidade.

Equipe do GE TV - Divulgação

E tem mais

Esse trabalho já está existindo, porém, a Globo deve acentuar esforços para reconquistar alguns dos direitos perdidos nos últimos anos.

Há quem jure, de pés juntos, que até a Record será procurada, se é que já não foi, para fatiar os direitos do Paulistão.

Primeiros números

Não adiantar disfarçar ou achar que não, porque na TV, conteúdo é tudo e um pouco mais.

Sábado, Arsenal e Leeds, pela Premier League, jogo cedido pela Disney, levou o X-Sports, em muitos momentos, a superar Band, Rede TV! e Cultura durante a sua transmissão.

Ainda nessa

Sobre o X-Sports, já se dá como certa a compra da Bundesliga, campeonato alemão, já a partir desta temporada.

Os direitos, em TV aberta, eram divididos entre Rede TV! e Cultura.

Não custa falar

Ainda sobre conteúdo, o “Programa do João” tem qualidades e é muito a cara do SBT.

Em um outro horário, não tão tarde como entra agora, meia-noite, terá resultados ainda melhores.

Mais festa

Dois eventos no Rio de Janeiro, nesta semana, darão sequência às comemorações de 100 anos do Grupo Globo.

Um, na Roxy, de Copacabana, e outro, no Jockey, este último para um número enorme de convidados/colaboradores.

Terceiro elemento

Pode cravar: Rafael Colombo, como desde o primeiro instante se adiantou por aqui, deverá ocupar o lugar da Daniela Lima no “Conexão GloboNews”.

A informação, data agora, é que só falta formalizar o convite.

Torcida em cima

Há, no particular, uma corrente bem a favor dessa escolha do Rafael Colombo para se juntar às competentes Camila Bonfim e Leilane Neubarth.

E que ele permaneça no jornal, muito mais do que ficaram Burnier (1 ano), Christiane Pelajo (1 ano) e Daniela Lima (2 anos).

Silêncio aí

A produção de “Vale Tudo”, em um trabalho que envolve todas as suas equipes, já iniciou a gravação de uma série de flashbacks para os momentos finais da novela.

Tudo cercado de muito sigilo. Vai cresce o barulho em torno do “quem matou Odete Roitman?”. Ou será que, desta vez, ela vai escapar?

Cena de Vale Tudo - Divulgação

Grade

Em substituição ao “Doc Investigação”, da Thais Furlan, que foi até ontem, a Record vai entrar com o “Repórter Record Investigação”, trabalhos do Ari Peixoto.

Mas só nessas duas próximas segundas-feiras, porque depois já vem “A Fazenda”.

Bate – Rebate

· Ana Maria Braga entra em período de férias na Globo, de 5 a 27 de setembro. Vai para a Itália.

· SBT, bem discretamente, já tem feito gravações para o próximo “Teleton”....

· ... A maratona está marcada para os dias 7 e 8 de novembro...

· ... Eliana, autorizada pela Globo, fará a abertura.

· A Band, nesta terça-feira, exibe a semifinal do “MasterChef” a partir das 22h20...

· ... Daniela, Gloria, Felipe B. e Rodrigo estão na briga e apenas dois vão para a final, terça que vem.

· Petrônio Gontijo e Ademir Emboava, a partir de 13 de setembro, estarão com “Descobridores do Amor” no Teatro São Luiz, em Lisboa.

· Ana Castela, cantora, anunciou participação em “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim” na Globo...

· ... O que não chega a ser nenhuma novidade na vida dela, que há pouco tempo apareceu em “A Caverna Encantada”, do SBT.

· Edney Silvestre, dia 30 de setembro, na livraria Travessa do Shopping Leblon, lança seu novo romance, “O último Van Gogh”.

C´est fini

Sobre o “No Alvo” com João Doria, que teve sua gravação interrompida, a direção do SBT decidiu não levar ao ar.

Entre outras razões, porque o material disponível não seria suficiente para atender a necessidade da grade. Está definitivamente rifado.