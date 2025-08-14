Flávio Ricco: Problema na Record, Geraldo Luís vira solução das mais interessantes no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Formado na escola do rádio, Geraldo Luís faz a diferença com a sua capacidade do improviso e de se colocar para o telespectador, além de ser popular

Clique aqui e escute a matéria

O SBT foi muito bem em apostar as suas fichas no Geraldo Luís.

E tem chances de até acertar mais, se souberem pavimentar melhor esse caminho e oferecerem a ele condições de fazer aquilo que sabe. Tão somente isso, valendo-se sempre da sua real condição: a de ser genuinamente um produto da TV aberta.

No momento em que o teleprompter e outros meios de sustentação vieram a ser essenciais no desempenho de uma grande maioria de comunicadores, é importante valorizar e saber contar com os poucos mais autênticos e naturais que ainda restam.

Geraldo Luís é um deles. Formado na escola do rádio, ele faz a diferença com a sua capacidade do improviso e de se colocar para o telespectador. É bem popular e nunca foi de apelar.

O “Aqui Agora”, que é considerado um clássico, meio por acaso, veio a ser essa porta de entrada. O programa, diante da necessidade de se adaptar a um novo momento da televisão, precisar ainda sofrer uma série de ajustes e muito disso pode acontecer ou mesmo partir da segura e conhecida presença do Geraldo.

É um meio de caminho andado. E se os seus últimos tempos na Record, sem contar rápida passagem na Rede TV!, não foram os mais auspiciosos, nos parece que o vento de agora só está batendo a favor. E de todas direções.

Geraldo Luís, apresentador do Aqui Agora - DIVULGAÇÃO

TV Tudo

Tá bobeando

A Globo, pelo momento e perspectivas de “Vale Tudo”, não pode se perder nos detalhes.

Na entrada e volta dos intervalos, “estamos apresentando” e “voltamos a apresentar”, a poderosa trilha da novela não pode faltar e nem ser substituída por outra, mas de jeito nenhum. Nada justifica.

Cauã Reymond, Bella Campos e Humberto Carrão - Globo/ Fábio Rocha

Vale lembrar

“Brasil”, do Cazuza com George Israel e Nilo Romero, foi escolhida a dedo por Gilberto Braga para “Vale Tudo”.

E isso porque, além de bonita e do entretenimento, era um comentário afiado sobre a política brasileira da ocasião. A potência da música, com seu mix único de rock e samba, ainda é forte demais e não pode, em hipótese nenhuma, ser substituída.

Só boas notícias

A mensagem de agradecimento da Luciana Cardoso, falando do Fausto Silva e da sua recuperação, após os dois novos transplantes, foi das mais oportunas e tranquilizou definitivamente a todos.

Aliás, um especial abraço ao Vladimir Alves, um jornalista que sempre se colocou do lado correto de tudo.

Dois esquecidos

Dia desses, ao se falar aqui da imensa quantidade de TVs esportivas, sem querer, duas foram esquecidas.

Uma, a N-Sports, que do streaming virou canal e tem Galvão Bueno como sócio, e a Sportynet, que também tem bets por trás, no 567 da Claro.

Bola rolando

A plataforma de streaming Disney+, visando ampliar sua base de assinantes, aposta na cobertura de futebol internacional.

Promete cerca de 3.000 horas ao vivo e mais de 2.000 partidas dos principais campeonatos, com todo o catálogo da ESPN disponível.

Reforço

Além de André Hernan, a ESPN está contratando Bruno Andrade.

Jornalista e comentarista, natural de Lorena-SP e com nacionalidade portuguesa, Andrade colabora em vários veículos importantes, como o UOL.

Nova fase

A parceria Record-Seriella decidiu investir em produções com um número reduzido de episódios e concluídas em uma temporada.

Textos, bíblicos, claro, serão especialmente desenvolvidos para o segmento de Microsséries.

Largada

Nesse sentido, já existe o sinal verde para a realização de “Maria Madalena”, microssérie sobre a seguidora de Jesus Cristo.

Ingrid Conte, que esteve em “Vale Tudo”, acertou sua volta à Record para liderar o elenco.

Ingrid Conte está de volta à Record - REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Primeira dele

Leo Dias gravou com Gusttavo Lima e Andressa Suita para o novo “Melhor da Tarde”, que virá todo remodelado a partir da próxima segunda-feira.

O cantor, inclusive, já deixou prometido que, na sua primeira vinda a São Paulo, vai à Band divulgar seu novo trabalho.

Lugar certo

Vejo, porque existe até um certo espalhafato em cima disso, que o “Chaves” está entre os títulos mais procurados da Netflix. Aí sim.

Este é um lugar ideal para ele, mas nunca desenterrado numa TV aberta. E, se bobear, também deve ter “Rim Tim Tim”, “Zorro”, “Jornada nas Estrelas, “A Feiticeira”, “Patrulha Rodoviária”...

Bate – Rebate

O youtuber Felca será um dos convidados do Serginho Groisman no “Altas Horas” deste sábado...

... A Paolla Oliveira também.

Pessoal da Band, com a Rosana Saad à frente, está preparando uma grande festa para a final, ao vivo, do “MasterChef”, dia 2 de setembro...

... Convites sendo distribuídos entre patrocinadores, imprensa e influencers...

E mais: também em cima dessa final, a Band pretende exibir um “MasterChef Especial”, comandado por Otaviano Costa.

João Kléber, se nada mudar, será o convidado de “No Alvo”, segunda, no SBT.

”Talismã”, da Thais Fujinaga, está sendo rodado em Porto Alegre e Guaíba..

Stepan Nercessian, a atriz-mirim Sophia Fuggacy e Fernanda Chicolet estão no elenco. É um drama.

Natural imaginar que a Globo também ofereça, ao pessoal da concorrência, espaço no Premier e SporTV, além do GE TV...

... Não deixa, até, de ser uma maior garantia.

Depois de São Paulo, a substituta de “Vale Tudo”, “Três Graças” já está com as suas gravações no Rio...

... E praticamente movimentando todo o seu elenco.

C´est fini

O “The Voice”, com os preparativos em curso, começa as suas gravações na primeira semana de setembro. Previsão é essa.

A plataforma de streaming Disney+, além de exibir o programa simultaneamente com o SBT, terá direito a um conteúdo extra.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!