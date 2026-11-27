Em viagem ao Exterior para participar de encontro na Universidade de Oxford, onde também se encontra a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife Victor Marques enviou mensagem ao ex-prefeito João Paulo do PT, informando ter tomado conhecimento do seu pronunciamento na tribuna da Assembleia sobre a situação do Parque Dona Lindu e o convidou para um encontro sobre o assunto na próxima semana, quando já estará no Recife.

O próprio João Paulo deu a notícia na manhã desta quinta-feira no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, no qual foi entrevistado sobre o discurso que fez de críticas ao prefeito na tribuna da Alepe, no mesmo dia em que os também deputados Jarbas Filho, do PSD e Renato Antunes, do Novo também fizeram cobranças ao prefeito, como registrou o Blogdellas.



Apesar da coincidência de três parlamentares criticarem o prefeito no mesmo dia, o que foi entendido no meio político como uma antecipação do debate sobre a eleição de 2028, João Paulo afirmou que foi “mera coincidência” destacando que sempre se pronunciou sobre os problemas do Recife. Destacou, no entanto, que ficou sensibilizado com a abertura do atual prefeito para discutir a situação e acentuou: “nunca me neguei a dialogar com nenhum político. Quando fui prefeito me entendi sem problemas com o governador Jarbas Vasconcelos que era meu adversário e com isso quem ganhou foi a população recifense pois desenvolvemos várias parcerias como a que permitiu a retirada das Kombis do Recife, obras nas encostas e várias outras ações”.



Para ele “a democracia pressupõe o diálogo. Vou dialogar com o prefeito no que for possível como também me reservo o direito de continuar discordando do que está errado no meu entendimento”. Ele aproveitou para dar uma estocada no ex-prefeito João Campos:”nunca consegui falar com ele, mas não foi só comigo. Ele não dialogou com a governadora Raquel Lyra e muita coisa podia ter sido feita em parceria entre os dois. Quem perdeu com isso foi Pernambuco e mais ainda o Recife e sua população”. João Paulo é citado ao lado da deputada estadual Dani Portela como nome que pode representar o PT na eleição de 2028 quando Victor Marques deve tentar a reeleição.

As críticas à condução do Dona Lindu

No discurso que chamou a atenção do prefeito, João Paulo criticou a condução da concessão do parque à iniciativa privada afirmando que o espaço vem sendo usado pela concessionária para “festas e comemorações privadas” e está construindo um restaurante em área destinada à circulação da população. Disse ainda que estão cobrando R$ 12,00 por estacionamento de até duas horas e que os artistas locais têm sido preteridos para apresentações no teatro do parque e adiantou : “quando a lógica do lucro passa a orientar a gestão de um espaço público, o povo vai sendo empurrado para fora aos poucos”. Na Rádio Jornal ele adiantou que não é contra concessão mas é necessário rigor na fiscalização pelo poder público. Como o Dona Lindu é o único parque público do Recife que tem a assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer, ele defende o seu tombamento pela Fundarpe.

Agendas de Raquel e Victor Marques próxima semana

A governadora Raquel Lyra e o prefeito Victor Marques já têm agendas definidas na próxima semana quando retornam da Europa onde discutiram, entre outras pautas, a segurança urbana. A governadora deve começar a encaminhar os entendimentos em torno da composição da nova mesa diretora da Assembleia, devendo junto com a bancada do PSD, definir quem vai representar o partido na disputa pela presidência da casa a partir de fevereiro. Já o prefeito Victor Marques pode almoçar com o ex-prefeito João Paulo, como pretende, demonstrando abertura para ouvir críticas e discutí-las. O encontro entre os dois tem tudo para virar um dos principais assuntos políticos da semana.

Pergunta que não quer calar

O PT vai mesmo se desgarrar do PSB em 2028 lançando candidatura própria a prefeito da capital?