Embora a votação que definirá a composição da nova mesa diretora da Assembleia só possa ser realizada no início de fevereiro com a posse dos deputados eleitos ou reeleitos este ano, parlamentares da base do Governo reivindicam nos bastidores da Alepe uma antecipação do processo de escolha dos novos integrantes da mesa e acham que as definições dos principais cargos não pode passar do mês de dezembro. – “Se adiar mais podemos ter problemas”- afirmou um deles em off a este blog esta quarta-feira, explicando que o PSD precisa primeiro escolher o nome do novo presidente entre os pretendentes à vaga dentro da legenda para permitir que as demais siglas da base se articulem em busca do preenchimento dos outros cargos mais relevantes como 1º secretário e 1º vice-presidente.



Outro deputado lembrou que o atual 1º secretário da casa, Francismar Pontes, do PSB, está aproveitando a morosidade da bancada governista para tentar permanecer na vaga que é a segunda em importância na Alepe, conversando com os deputados reeleitos e os de primeiro mandato. “Francismar pode se estabelecer se os governistas não começarem se a se mexer”- afirmou ele, explicando que só com o candidato a presidente definido vai ser possível à bancada governista se sobressair como deseja. “Com um candidato a presidente escolhido ele vai ajudar nas demais composições e neste momento a gente vai poder resolver da melhor forma possível”- adiantou.



Como o PSD tem quatro pretendentes ao cargo de presidente é latente na Alepe a convicção de que vai caber à governadora resolver o imbróglio chamando a bancada do seu partido e batendo o martelo. Ninguém acredita em dissidência após a chancela do Palácio. Também não há crença na possibilidade de um oposicionista se lançar candidato. O PSB não está se mexendo nesse sentido e a Federação do PT, PV e PCdoB pode compor o bloco governista dependendo de quem for escolhido para presidente, segundo revelou a este blog uma fonte do PT que tem participado de conversas nesse sentido.

Exemplos da Câmara e do Senado

Os deputados têm citado de forma constante a quem afirma que ainda há muito tempo para definições que a escolha dos futuros presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal anda de vento em popa e o dia da votação em Brasília é também o início de fevereiro, como acontece aqui. Na verdade, mesmo havendo a possibilidade de um embate entre Governo e Oposição no Senado, os nomes dos candidatos a presidente já estão definidos e a caça aos votos vem sendo uma constante com direito a discursos e fotografias como aconteceu esta quarta-feira quando o senador Davi Alcolumbre posou com a bancada feminina para tentar conquistar a simpatia das senadoras.

O novo secretariado

O mundo político aguarda a escolha dos novos secretários estaduais para a primeira quinzena de dezembro depois que a governadora Raquel Lyra afirmou que pretende definir sua nova equipe mais cedo – no primeiro mandato os secretários só foram anunciados na véspera da posse. Há quem acredite que a governadora caminhe para resolver o secretariado e a mesa diretora da Alepe ao mesmo tempo até porque ela deve chamar deputados estaduais para o secretariado com o objetivo de permitir que suplentes como Doriel Barros, do PT e Claudiano Martins, do PP continuem na Alepe. Também deve ter remanejamentos para que Miguel Coelho assuma o mandato de federal, caso ele não venha a compor o secretariado estadual.

Pergunta que não quer calar

Quantos deputados vão compor a nova equipe da governadora?