Os deputados João Paulo do PT, que é ex-prefeito do Recife; Jarbas Filho, do PSD e Renato Antunes, do Novo ocuparam a tribuna da Assembleia esta terça-feira, dia de maior frequência de parlamentares na casa, para criticar o prefeito do Recife, Victor Marques, que deve disputar a reeleição em 2028. Cada um teve um motivo específico para se referir ao prefeito da capital que sucedeu o ex-prefeito João Campos e assumiu em abril de 2025 o comando da cidade.



Eles negaram entendimento prévio e nem poderia haver pois o próprio João Paulo falou do Parque Dona Lindu usando como referência a estada no Recife na semana passada do arquiteto Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, já falecido, e autor do projeto do Dona Lindu, quando defendeu o tombamento do local e estranhou que hoje ele esteja sob administração privada.



Responsável pela construção do mesmo quando prefeito da capital, João Paulo disse que após a concessão da área para uma empresa privada por 30 anos feita pelo então prefeito João Campos em 2024 “o local, assumido pelo grupo vencedor em março de 2025 e que o povo sempre usou para passear com a família, tem sido usado para festas e comemorações privadas”. Explicou que o estacionamento custa R$ 12,00, por até duas horas de uso e um restaurante está sendo construído em área que, no projeto original, foi reservada para livre circulação e que quem quiser alugar um quiosque em feira é obrigado a usar a máquina para pagamento de cartão fornecida pelo empreendedor”.



Relatou também que grupos culturais do Recife têm se queixado da dificuldade para se apresentar no local que antes era destinado a eles como forma de preservar a cultura popular. Por fim, anunciou que já solicitou ao estado o tombamento do local pela Fundarpe, o que pode provocar uma dor de cabeça para a Prefeitura que poderá ser obrigada a desfazer a concessão e pagar multa ao concessionário privado.

Jarbas Filho cobra obra da orla



O deputado Jarbas Filho cobrou do prefeito a conclusão da obra da orla de Boa Viagem adiantando que “a última promessa feita foi de que ela seria entregue dia 31 de dezembro e quem vai até lá sabe que isso é impossível”. Disse que não estava na tribuna para falar mais dos aditivos que duplicaram o preço da obra, mas para “cobrar sua conclusão e a segurança dos recifenses e turistas que vão passar o Réveillon no local”. E afirmou: “estive lá no final de semana e fiquei com uma grande preocupação. Há entulhos da obra em muitos locais que não estão isolados, nem iluminados, em meio a máquinas e materiais de construção”. Para ele “ isso é um perigo. Todos vão se divertir em paz, mas entulhos são armas para quem quer brigar e não se pode brincar com isso”. Por fim, responsabilizou a PCR por qualquer transtorno que possa acontecer na passagem do ano.

Candidatos?



O último deputado a falar, Renato Antunes, do Novo, fez um arremate dos pronunciamentos anteriores para cobrar da Prefeitura a aplicação dos R$ 413 milhões que, segundo ele, foram justificativa para que o município cedesse praças e parques na gestão do PSB. Não se sabe especificamente se os três oradores pretendem participar da eleição de 2028 quando Victor Marques deve tentar renovar o mandato. Dos três apenas João Paulo é citado como provável candidato pelo PT onde também desponta o nome da deputada Dani Portela. Jarbas Filho, embora recifense e filho do ex-prefeito e governador Jarbas Vasconcelos, é do PSD, mesmo partido da governadora Raquel Lyra e vai depender do que ela definir sobre 2028. Renato Antunes, por sua vez, tem no seu partido, o Novo, um nome forte para uma disputa majoritária na capital que é o vereador do Recife Eduardo Moura, eleito deputado federal.

Pergunta que não quer calar

O que fará o prefeito Victor Marques caso a campanha seja mesmo antecipada como parece?