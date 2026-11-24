Em jantar sábado à noite com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e de alguns ministros do Supremo como Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o presidente Lula manifestou ao grupo o desejo de voltar a indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para vaga no STF aberta com a saída do ministro Luís Roberto Barroso. Na ocasião, porém, teria ouvido da maioria dos presentes que Messias poderia voltar a ser barrado, o que não seria bom nem para ele e nem para o Governo.

Alcolumbre teria voltado a falar em Rodrigo Pacheco, seu candidato, mas o presidente, segundo informações da CNN, adiantou que estava aberto a outras sugestões incluindo o nome de uma mulher. Lula não estaria disposto a bancar agora o nome de Pacheco deixando-o para outra oportunidade além do mais isso ocorrendo daria uma vitória a Alcolumbre que foi citado pelo Planalto como o responsável pela derrota em plenário de Jorge Messias em abril deste ano. Messias precisava na ocasião de 41 votos e só teve 34. Quarenta e dois senadores votaram contra sua indicação, impondo uma derrota ao Governo.



O STF, que até recentemente tinha apenas duas mulheres ministras – Cármen Lúcia e Rosa Weber – só conta com Cármen Lúcia atualmente. As mulheres de esquerda têm feito lobbies para convencer o presidente a indicar uma mulher para a vaga mas não têm sido bem- sucedidas. Consta entre elas que Alcolumbre não ficaria contrário a uma figura feminina no momento em que a população se pronuncia cada vez mais a favor de uma presença maior das mulheres em lugares de destaque na sociedade onde hoje predomina o sexo masculino.São apontadas como alternativas para a vaga as ministras do Superior Tribunal de Justiça Daniela Teixeira e Regina Helena Costa.A senadora Teresa Leitão confirma citação das duas mas lembra ainda Simone Tebet e uma juíza negra.

Raquel viaja e disputa pela mesa arrefece

A decisão da governadora Raquel Lyra de passar uma semana na Europa a convite da Fundação Leman para participar do Encontro de Altas Autoridades na Universidade de Zurique, na Suíça com foco em parcerias e intercâmbio educacional e a convite da organização Comunitas para desenvolver atividades de formação e aprofundamento da Gestão Pública na Universidade de Oxford, na Inglaterra, fez refluir pelo menos oficialmente a disputa pela mesa diretora da Assembleia. Esta segunda-feira poucos parlamentares estiveram na casa. Esta terça o movimento será maior mas ninguém acredita que seja suficiente para o andamento de negociações entre parlamentares e partidos.

Sem parecer sobre o TCE

Esta segunda-feira a Procuradoria da Alepe ainda não se manifestara sobre a solicitação feita pelo presidente Alvaro Porto à respeito da apreciação sobre o adiamento da votação em plenário das contas da governadora Raquel Lyra nos anos de 2023, 2024 e 2025. Na semana passada a Comissão de Finanças, sob alegação de que o Tribunal de Contas ultrapassara todos os prazos legais para dar seu parecer sobre as contas da governadora, decidiu aprovar as mesmas por unanimidade. O TCE então solicitou à presidência da casa o adiamento até que os relatórios de 2023 e 2024 sejam apreciados pelo pleno do tribunal nos dias 2 e 9 de dezembro. Álvaro decidiu remeter o caso à procuradoria para decidir o que fazer.

Pergunta que não quer calar

Lula vai perder a oportunidade de indicar mais uma mulher para o STF?