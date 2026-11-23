Vai se chamar mesmo “Federação PSB/PDT”, o colegiado que durante quatro anos manterá unidas essas duas siglas a partir da oficialização do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto outras federações decidiram usar um nome fantasia – chama-se Federação Brasil da Esperança a que une PT/PV e PCdoB – o PSB e PDT resolveram expressar de forma diferente a união dos dois partidos que, durante quatro anos, disputarão eleições e funcionarão na Câmara e no Senado como um grupo só.

O jurídico dessa nova federação trabalha com o objetivo de conseguir sua oficialização na justiça eleitoral até o dia 20 de dezembro, quando começa o recesso do judiciário. O objetivo, segundo o advogado Walber Braga, é não aguardar o fim do recesso em 20 de janeiro uma vez que depois disso só restarão 10 dias para conseguir o registro que precisa estar concluído no dia 1º de fevereiro.

Uma fonte do PDT nacional informou a este blog que não há possibilidade de inclusão de outras legendas na Federação até o dia 1º de fevereiro pois é preciso muita negociação e não há tempo hábil para isso. Também não se cogita entendimento com a outra Federação que acaba de se formar juntando o Avante, Solidariedade e PRD. O objetivo inicial era esse mas nem a senadora eleita Marília Arraes concordou e nem o Avante. Marília alegou que não cogitaria a união do PDT, seu partido, com o PSB e frustrou as expectativas. Agora se aguarda a posição que ela foi tomar já que o PDT nacionalmente aprovou a união com o PSB.

TJPE assume interinamente PCR

Esta terça-feira, dia 24, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello assumirá, interinamente, a Prefeitura do Recife em substituição ao prefeito Victor Marques que viajou para participar de formação em Oxford e Londres. O substituto direto do prefeito, que não tem vice, é o presidente da Câmara Municipal, vereador Romerinho Jatobá, do PSB que assumiu interinamente a Prefeitura no dia 20 mas vai permanecer no cargo até a terça pois tinha viagem de férias anteriormente marcada. Victor Marques regressa ao Recife no dia 28, próximo sábado.

Jones Manoel continua na berlinda

O deputado federal eleito em Pernambuco, Jones Manoel, do PSOL, continua se pronunciando e sendo citado nas redes sociais após a polêmica com o comandante do Exército de Lula, André Janones, que o criticou por ter feitos restrições ao ajuste fiscal do presidente já aprovado pelo Senado e que deve ser votado esta segunda na Câmara dos Deputados. Pelo visto Jones não vai ter sossego tão cedo: o presidente já avisou que mais medidas vão ser tomadas após estas iniciais mas prometeu que não cortará benefícios sociais. A previsão é que os gastos mais sejam bancados pelo aumento de impostos.

Pergunta que não quer calar

Quando Marília Arraes vai se pronunciar sobre a Federação PSB/PDT ?