Como membro da Federação PSB/PDT, que foi oficializada mas ainda aguarda o reconhecimento do TSE, o PDT, partido da senadora eleita Marília Arraes, começou a trabalhar junto ao PSB para que a senadora pernambucana seja convidada a assumir a nova liderança do colegiado no Senado Federal. Não se sabe se a própria Marília deseja isso, mas nos bastidores os entendimentos estão de vento em popa nesse sentido, segundo uma fonte pedetista.



Há, porém, um obstáculo a ser transposto: a senadora vai iniciar seu primeiro mandato majoritário quando os três senadores do PSB eleitos este ano já são políticos tarimbados e com experiência comprovada. Cid Gomes, do Ceará, é ex-governador e acaba de se reeleger senador; Renato Casagrande é ex-governador do Espírito Santo e também se elegeu senador este ano, o mesmo acontecendo com João Azevedo, ex-governador da Paraíba.



Se conseguir a liderança no Senado, apesar de perder em proeminência para João Campos, que falará nacionalmente pela Federação, Marília contará com um posto relevante em ano em que o Senado tem tudo para ser o protagonista no campo político brasileiro. Os novos senadores de oposição devem dar muito trabalho ao Palácio do Planalto e o presidente Lula vai precisar muito de sua base na Casa Alta para conseguir aprovar seus projetos.

Além disso, a nova senadora trabalha bem o relacionamento interno no parlamento. Como deputada federal do PT conseguiu ser eleita 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara em 2021. O PT tinha outra proposta mas ela venceu no voto e acabou desagradando os petistas e perdendo espaço na legenda da qual acabou se afastando para ingressar no Solidariedade de Paulinho da Força pelo qual disputou a eleição para governadora de Pernambuco em 2022 quando foi derrotada no segundo turno pela governadora eleita, Raquel Lyra.

Exército menor



O Exército de Lula, criado pelo deputado federal André Janones, continua encolhendo. O jornal O Estado de São Paulo informou esta sexta-feira que 1 milhão e 400 mil seguidores já abandonaram o grupo após atritos entre Janones e a esquerda socialista que tem como um dos seus expoentes o deputado federal eleito em Pernambuco, Jones Manoel, do PSOL. Outros “exércitos” estão sendo criados pelos descontentes para discutir pautas específicas como a demarcação das terras indígenas que Janones deixou de lado, sendo muito criticado também por isso.

O constrangimento criado por Mendonça

O ministro André Mendonça, do STF, pediu e conseguiu a liberação para a imprensa do relatório da Polícia Federal sobre sua conduta no Caso Master. O relatório da PF informa que não houve registro de conversas entre Mendonça e Daniel Vorcaro, só citações por outras pessoas. Agora resta esperar que os demais ministros que estiveram muito próximos do ex-presidente do Banco como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques também autorizem a divulgação dos relatórios que os citam. Quem cala consente, diz o ditado popular.

Pergunta que não quer calar

Marília vai conseguir liderar a bancada da Federação PSB/PDT no Senado?