Com dificuldades históricas de se aliar ao PT, apesar de estar sempre atrelado ao petismo por questão de sobrevivência, o PSB deu esta semana, através de uma articulação do ex-prefeito João Campos, um passo decisivo para ocupar o campo da centro-esquerda no estado e no país com a criação de uma Federação com o PDT, definida pelo deputado federal Pedro Campos, em entrevista ao Jornal do Commércio, como o ”coração político” da discussão em torno deste campo ideológico, embora não tenha descartado a possibilidade de entrada de outras legendas no grupo que se forma com apenas duas, simbolicamente criadas por Miguel Arraes e Leonel Brizola.

Por outros caminhos, João Campos tentou na eleição deste ano, como fizera em 2020 quando disputou a Prefeitura do Recife contra a então candidata do PT sua prima Marília Arraes, formar uma chapa mais ao centro do que à esquerda para tentar derrotar a governadora Raquel Lyra.

Para isso chegou a propor ao PT nacional, como revelou uma fonte petista a este blog, que o partido indicasse seu candidato a vice, o que afastaria o nome do senador Humberto Costa da disputa (o PT recusou a oferta) e só aceitou Marília como candidata ao Senado quando ela se aproximou de Raquel e por pouco não se compôs com a governadora.

Chapa à direita não se concretizou

Na época, Campos namorava com a possibilidade de ter candidatos ao Senado de centro ou centro-direita, isolando politicamente a governadora, já que com um vice do PT teria Lula em seu palanque. Há quem diga que ele sonhava em compor sua chapa para o Senado com a poderosa Federação União Progressista tendo como companheiros de caminhada Miguel Coelho e Eduardo da Fonte, já que não era possível se compor só com um deles como Raquel foi obrigada a fazer e acabou se dando mal não conseguindo eleger nenhum senador.

Humberto e Marília sentiram de perto que a inclusão dos dois na chapa de João

não tinha sido benvinda, apesar de terem conseguido vencer a eleição e, em função disso, deram imediatamente um troco se encontrando em Palácio, em dias diferentes, com a governadora. O tempo mostrou, porém, que a tentativa do ex-prefeito de formar uma chapa mais ao centro não era politicamente errada pois, ao contrário de 2020 quando grande parte da direita do Recife votou nele contra Marilia, desta vez a direita fechou inteira com Raquel, mesmo sem participar de sua chapa e apesar do “namoro” que ela preservou com o presidente Lula.

Caminho aberto

Além de ter lhe apontado um novo caminho político, a Federação do PSB com o PDT leva João Campos a falar como presidente nacional da mesma por 21 deputados federais ( o PSB só elegeu 15) e 4 senadores, a depender da decisão de Marilia Arraes que é do PDT mas ainda não definiu se fica no seu partido e na Federação de João. Em um primeiro momento ela comunicou a seus auxiliares mais próximos que não ficaria onde estivesse o PSB mas depois que a Federação foi oficializada esta semana tomou um chá de sumiço liberando apenas uma pequena nota em que afirma que vai aguardar a aprovação da mesma pelo TSE para poder se posicionar.

O sonho de Marília era compor uma Federação, que ela mesma gestou, entre o PDT, Avante, Solidariedade e PRD mas ela foi surpreendida pelo primo que acabou indo direto ao PDT que concordou em federar com o PSB. Em função disso, outra Federação foi sacramentada entre Avante, PRD e Solidariedade com 12 deputados federais mas o suficiente para garantir que essas legendas ultrapassassem a cláusula de barreira ganhando direito a fundo eleitoral e partidário e tempo de propaganda no Rádio e na TV.

Como fica o PT?

Com o caminho da centro-esquerda aberto para ele, João Campos não deseja, porém, se desatrelar do PT que, há muito, critica o fato dele ter concedido à iniciativa privada alguns dos mais famosos parques do Recife e que tem dado sinais de que deseja seguir caminho próprio. As duas legendas estão presas aos compromissos do presidente Lula que tem como vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. Isso já seria suficiente para demonstrar que o casamento não vai ser facilmente desfeito.

Resta, porém, aguardar os próximos capítulos dessa novela que só está começando. Em 2028 vai ter eleição para prefeito do Recife e duas lideranças do PT despontam no cenário pré-eleitoral: o ex-prefeito João Paulo do PT e a deputada estadual Dani Portela. Do outro lado, o PSB vai querer reeleger o atual prefeito e vice de João, Victor Marques e o PSD da governadora Raquel Lyra também deve ter um nome forte para apresentar. Já em 2030 a disputa pelo Governo do Estado tem o ex-prefeito como candidato natural mas ele vai precisar mais do que nunca do PT para vencer o candidato da governadora.

Será que vai ter? Só o tempo dirá.

