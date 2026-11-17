Com mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, o historiador Jones Manoel, 36 anos, virou fenômeno da esquerda brasileira na Internet e foi o segundo deputado federal mais votado este ano em Pernambuco com 249 mil votos, só perdendo para Pedro Campos. Nessa condição, participou ativamente da campanha do presidente Lula levando para as ruas jovens secundaristas e universitários inebriados pelo radicalismo de suas ideias – ele se declara comunista – e terminou apontado, a nível estadual, como um dos principais animadores dos grandes atos realizados no 2º turno quando o presidente teve 69,20% dos votos válidos em Pernambuco crescendo mais de 3% em relação ao 1º turno.

Com discursos veementes, Jones começou a ser visto por muitos petistas como excessivamente radical nas palavras e nos argumentos. Para animar os estudantes, ele pôs a mão no fogo garantindo que o presidente não faria ajuste fiscal, ia taxar os ricos e ampliar as políticas sociais. Ainda por cima, assegurou que não haveria cortes na saúde e na educação.

Sem traquejo político, o ativista juntou sua voz à de petistas como Lindbergh Farias e outros mais que chegaram a chamar de “estelionato eleitoral” o ajuste fiscal que Lula enviou ao Congresso. Só que Lindbergh, ao contrário de Jones, não fala para milhões e os ataques do influencer até mais amenos do que os do deputado, acabaram duramente criticados por André Janones que o chamou de oportunista e mentiroso e jogou contra ele o “Exército de Lula”e seus afins.



Jones, que é apresentado como ”jovem preto e favelado” – nasceu na zona norte do Recife é filho de uma empregada doméstica e seu pai foi assassinado quando ainda era pequeno – está sendo chamado pelos petistas mais furiosos na Internet de “ traidor “, “bolsonarista enrustido” “vagabundo”e “inimigo de Lula”. O ator José de Abreu, conhecido pela verborragia, o batizou em postagem anteontem de “tiririca da extrema esquerda”. Jones aparentemente não está abalado. Diz que nunca atacou Janones e muito menos Lula e que suas críticas são as mesmas feitas por muitos petistas que não vêm sofrendo os mesmos ataques. Uma das principais lideranças do movimento negro brasileiro, Negrobelchior, saiu em sua defesa em vídeo qualificando de “racismo” os ataques que ele vem recebendo em comparação com deputados brancos que falaram até mais e não foram criticados.

Defesa pernambucana

Além do PSOL que divulgou notas a nível nacional e local a favor do deputado, duas lideranças petistas pernambucanas o defenderam esta segunda: o deputado estadual João Paulo do PT e o vice-presidente estadual do partido, Pedro Alcântara. João Paulo afirmou que está “ solidário com Jones, uma liderança forte, qualificada e que tem direito de se pronunciar e de criticar e precisa ser respeitado”. Para o deputado, “ele fez críticas políticas e mesmo que em algum momento possa ter se exacerbado nada justifica o nível de agressividade de que está sendo vítima”.

Racismo

Pedro Alcântara gravou um vídeo em defesa de Jones que em um dia alcançou 700 mil curtidas no instagram e milhares de mensagens de apoio ao deputado. Ele diz que Jones “é um aliado de Lula, uma liderança jovem que deveria ser exaltada pelo PT e não atacada como está acontecendo”. Com base nos comentários à sua postagem, Pedro afirma que Jones, ao mesmo tempo que é defendido por pessoas de menos de 40 anos, é atacado pelos que têm mais de 40 anos. “ De repente – explica – ele representa um recorte geracional na esquerda e virou uma ameaça a velhas lideranças que ainda não sentiram a necessidade de uma renovação nas bases do PT e o atacam com receio de perder o poder”. Pedro também identifica racismo nos ataques, mesma posição de João Paulo e Negrobelchior que é fundador das entidades Uniafro Brasil, Educafro e Coalisão Negra por Direitos.

Pergunta que não quer calar

Quando o Exército de Lula vai criticar Lindbergh?