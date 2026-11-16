Com bom trânsito à esquerda e à direita Antonio Moraes avança na luta pela presidência da Alepe

O PSD ainda não definiu o seu candidato à presidência da Assembleia Legislativa mas, ao contrário dos outros três pretendentes – Débora Almeida, Aglaison Victor e Joãozinho Tenório – o deputado estadual Antonio Moraes está ampliando os contatos com todos os partidos, aumentando as chances de vir a ser o escolhido. Além de conversas reservadas com os deputados eleitos ele resolveu buscar o apoio das próprias legendas representadas na Casa. Este final de semana, dois dias depois de se encontrar com o deputado federal Sílvio Costa Filho, do Republicanos, ele recebeu em sua casa em Macaparana a senadora Teresa Leitão(foto acima) e ainda esta semana vai conversar com o senador Humberto Costa, ambos do PT.



O objetivo, segundo apurou este blog, é conquistar o apoio da Federação Brasil da Esperança que tem nove deputados sendo cinco do PT, um do PCdoB e três do PV, partido que faz parte da base do Governo e que deve acompanhar o nome apoiado pela governadora. A tendência da Federação é optar pela independência na Alepe mas se compor com a base governista na formação da Mesa Diretora e das comissões permanentes. Hoje Moraes tem a preferência do PP, que tem sete deputados, legenda à qual esteve filiado até abril deste ano.



Ainda fazem parte da base governista o Podemos, com seis deputados, cujo presidente deputado federal eleito Marcelo Gouveia disse que acompanhará o nome que tiver o apoio da governadora, apesar de seu irmão Gustavo ter se apresentado como pretendente a uma vaga na presidência ou 1.a secretaria. As outras legendas governistas são o Avante, União Brasil e Novo, com um deputado cada um. O PL ainda não se pronunciou mas pode ficar independente a depender do desejo do deputado estadual Alberto Feitosa e o Republicanos não tem posição definida, por enquanto.

Exército de Lula em cheque

As redes sociais estiveram dominadas no final de semana pelos desentendimentos entre o deputado federal André Janones, que acompanha o presidente Lula em viagem à Europa e Asia, e a esquerda mais radical, comandada pelo deputado federal pernambucano Jones Manoel, do PSOL. Janones reclamou dos que se posicionam contrários ao ajuste fiscal do Governo e levou todo tipo de reprimenda dos inconformados. O resultado é que, segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o exército virtual de Lula criado por Janones no segundo turno da eleição e que chegou a reunir, segundo ele, 10 milhões de seguidores, já perdeu um milhão e tende a ficar cada vez menor se a briga permanecer.

Raquel e Victor na missa

A governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife, Victor Marques assistiram a missa solene no Pátio do Carmo este domingo em comemoração aos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. “São séculos de fé, acolhimento e evangelização que atravessam gerações, fazem parte da vida de tantas famílias e marcam a identidade, a memória e o patrimônio histórico e cultural do nosso estado”- escreveu a governadora em mensagem no instagran. Tambem estavam na missa a senadora Teresa Leitão e a senadora eleita Marília Arraes.

Pergunta que não quer calar

Como será o carnaval do Recife sem Claudionor Germano?