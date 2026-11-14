Raquel cai em campo e começa a ouvir bancada do PSD sobre presidência da Alepe

A governadora Raquel Lyra iniciou esta semana a escuta dos deputados estaduais do seu partido, o PSD, sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia. O partido deseja disputar a presidência através de acordo com a base aliada mas para iniciar o processo precisa se entender internamente em torno de um dos quatro deputados que inicialmente declararam o desejo de ocupar a posição, a terceira na linha de sucessão no estado. O presidente da Assembleia é quem assume o Governo no caso na ausência do estado da governadora e da vice. O atual presidente Álvaro Porto não teve essa chance porque desde o início da atual gestão se colocou como oposição ao Palácio do Campo das Princesas.



Raquel, segundo uma fonte palaciana, deseja o mais rápido possível ajudar sua bancada do PSD a decidir entre os nomes dos deputados Antonio Moraes, que vai para o oitavo mandato, Débora Almeida, Aglaison Victor e Joãozinho Tenório, os três reeleitos este ano e que exercerão o segundo mandato a partir de fevereiro. Batido o martelo dentro do PSD terão início as costuras para composição dos demais cargos da mesa sendo os principais o de 1.o secretário e 1.o vice-presidente.



Na linha de importância politica entre os partidos da base governista vem em primeiro lugar, em prioridade, a Federação União Progressista, que tem oito deputados e o partido Podemos, com seis deputados. Mas não está afastada a hipótese de que a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT/PV e PCdoB, venha a se compor com o grupo governista em torno da formação da mesa e da composição das principais comissões da casa.

A Federação tem 9 deputados sendo cinco do PT, três do PV e um do PCdoB . Está na mesa a possibilidade da governadora convidar Lara Santana, do PV, para o secretariado dando chance ao deputado estadual petista, Doriel Barros, de assumir o mandato, aumentando para seis parlamentares a bancada petista.



No momento a Federação deseja ficar independente embora o PV seja um partido da base de Raquel mas liberaria os parlamentares para tomarem a posição que desejarem sem correr risco de punição. O assunto foi tratado pela governadora esta semana com o senador Humberto Costa que teria alegado neste momento a impossibilidade do PT vir a participar do Governo uma vez que ainda depende de discussões internas que vão ser feitas em plenárias estaduais.

Antonio Moraes e Teresa Leitão



A senadora Teresa Leitão aceitou convite do deputado estadual Antonio Moraes e vai almoçar com ele este sábado em Macaparana onde a senadora tem serviços prestados em vários municípios para os quais destinou emendas parlamentares. Alguns prefeitos da região devem estar presentes mas entre um quitute e outro deve vir à baila a mesa diretora da Assembleia já que Antonio é pré-candidato a presidente da Alepe.

Pedro Campos na defesa da centro-esquerda

Em entrevista ao Jornal do Commércio o deputado federal Pedro Campos defendeu esta sexta-feira a formação de uma Federação entre o PSB e o PDT para, segundo ele, “fortalecer o grupo de centro-esquerda no cenário político nacional e ampliar sua capacidade de atuação nas próximas eleições”. Isso pode significar que a maior liderança desta federação, caso a senadora Marília Arraes dela não participe, como promete, será o ex-prefeito João Campos que se apresentaria ao eleitorado não mais como esquerda mas como centro-esquerda. João até pouco tempo era citado como um provável sucessor de Lula na esquerda brasileira.

Pergunta que não quer calar

Quem vai receber as bênçãos do PSD na disputa pela presidência da Assembleia?