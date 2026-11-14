Entendimento de Raquel com Marília amplia protagonismo das mulheres na política

Em todas as entrevistas locais e nacionais a governadora Raquel Lyra costuma relatar o que qualifica de “incompreensões” e até “perseguições” que sofreu em seu primeiro mandato, por ser mulher. Quem a acompanhou na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia em seu último mandato de deputada estadual presenciou o que isso significa. Ela apresentou na época um projeto para garantir às mulheres um lugar na mesa diretora da casa e por pouco não perdeu a votação que só passou por pressão de outras deputadas mas viu em seguida que a letra da lei acaba sucumbindo diante do preconceito. A mesa acabou criando a figura do “suplente” da mesa e argumentou que tendo uma mulher como suplente era o suficiente para garantir o lugar feminino. Resultado: até hoje só uma mulher, Simone Santana, se elegeu vice-presidente e por um período de dois anos.



Quando a governadora constituiu uma chapa 100% feminina com Priscila Krause como vice em 2022, ninguém acreditava em sucesso, mas ele acabou vindo por duas eleições seguidas. Agora, mais tranquila, ela, segundo um dos seus principais assessores, está disposta a dobrar a aposta, podendo vir a se compor politicamente com Marília Arraes para ampliar a força feminina na política estadual. Na verdade, por sua influência ou golpe de sorte, Pernambuco, um estado politicamente machista, está mudando da água para o vinho.

Espaços ampliados em todos os níveis

Se em 2022 os pernambucanos, que nunca elegeram uma mulher como prefeita do Recife, entregaram a lideranças femininas os cargos majoritários em disputa naquele ano, garantindo vitória a Raquel, Priscila e Teresa Leitão, esta como senadora, este ano a reeleição de Raquel e Priscila foi acompanhada pela vitória de Marília Arraes para o Senado. Mas não ficou por aí. Saíram eleitas das urnas também oito deputadas estaduais, uma delas, Dani Portela, a mais votada para o cargo na eleição de 2026, e seis federais, o dobro das eleitas há quatro anos. E elegeram-se federais duas mulheres interioranas: Juliana de Chaparral, do agreste e Eliane Soares, do sertão.



- “Na eleição de 2028 para prefeito pode apostar que vai ter muita mulher candidata e que vai vencer as eleições”- disse esta semana na Assembléia um deputado da base do Governo para quem “com uma administração aprovada e ainda por cima reeleita, Raquel está convencendo a população da Região Metropolitana e do interior de que vale a pena acreditar nelas”.

Aproximação simbólica

A cientista política Priscila Lapa diz que “a participação feminina nos espaços de poder está presente na agenda da sociedade atual ainda que apresente, ao mesmo tempo, ondas de resistência e movimentos que buscam invalidar o protagonismo feminino e a necessária igualdade de oportunidades entre os gêneros para a nossa democracia”. Na sua opinião “ à medida que as mulheres vão ocupando os espaços e reafirmando a sua liderança, elas vão se tornando referência e fortalecendo essa agenda”.



Para ela “a aproximação entre Raquel Lyra e Marilia Arraes é muito simbólica nesse sentido: para além das possíveis divergências ao longo das suas trajetórias, elas se conectam por serem lideranças confirmadas, referendadas pelo voto popular em 2026 e por terem vencido os desafios postos em suas trajetórias. É mais do que uma aproximação pela agenda dos interesses do estado, o que é fundamental, obviamente. Mas é a junção simbólica e identitária de duas mulheres referência e com ampla capacidade, dentro de suas esferas de atuação, de promoverem uma agenda de políticas públicas para fazerem o estado avançar. Importa muito, nesse momento, serem mulheres à frente dessa agenda, convergindo para os resultados almejados”.

O papel de Teresa Leitão

Até agora não se sabe se o movimento político de Raquel vai chegar à senadora Teresa Leitão, eleita junto com ela em 2022. As duas já chegaram a se encontrar em Brasília para tratar de projetos pernambucanos mas, ao contrário do que aconteceu com Marília, o relacionamento não prosperou. O fato de Teresa pertencer ao grupo do PT que defende a continuidade da aliança com o PSB de João Campos pode ser uma explicação. Marilia, mesmo tendo sido eleita no mesmo palanque de João, discorda dele há muitos anos. Em 2020 eles foram adversários na acirrada eleição para a Prefeitura do Recife e os problemas aumentaram ainda mais.



Neste momento, Marilia resiste a participar de uma Federação do PDT, seu partido, com o PSB, onde ficaria à sombra do primo que não teve êxito na eleição deste ano. Um entendimento com Raquel, segundo um amigo seu e confidente político, é o melhor caminho para ela formar finalmente um grupo que possa lhe dar sustentação em embates futuros. Vai dar certo? Só o tempo dirá mas a pauta de feminina tem tudo para agradecer.

