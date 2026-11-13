O pau que bate em Chico também bate em Francisco

Consagrado popularmente, o ditado acima é baseado no sentido de justiça e demonstra que uma penalidade aplicada a uma pessoa pode e deve ser aplicada a outra na mesma situação. Esta é a condição do embate que neste momento se trava nos bastidores políticos pernambucanos entre o ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, e sua prima, a senadora eleita Marília Arraes que lutam , cada um do seu modo e com suas armas, para aumentar o cacife político após uma eleição acirrada em que João acabou derrotado no pleito para governador e Marilia, no mesmo palanque, foi eleita senadora com uma grande votação.



O PSB de João não conseguiu eleger nenhum governador mas tem três senadores e 15 deputados federais e com isso venceu a cláusula de barreira com direito a Fundo Partidário e Eleitoral e tempo de TV, embora continue como legenda pequena, mesmo abrigando o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O PDT de Marília ficou menor ainda pois só elegeu 6 deputados federais e ela própria como senadora, não conseguindo vencer a cláusula de barreira e precisando desesperadamente participar de uma Federação Partidária. Não haveria dificuldade de formar este colegiado se os dois protagonistas não carregassem um histórico de desavenças políticas que não permite, nesse momento, que um aceite ser comandado pelo outro.



Uma Federação do PSB com o PDT que começará a ser analisada agora depois que o PSB anunciou esta quinta-feira que vai lutar por isso após reunir sua Executiva Nacional, levará o PSB a comandar a nova federação tanto a nível nacional como local. Em Pernambuco os socialistas têm cerca de 30 prefeitos, quatro deputados federais, nove estaduais e comandam a Prefeitura da capital. O PDT pernambucano a partir de janeiro só vai contar com Marilia pois não tem deputados federais nem estaduais. Para fugir disso a senadora articulou uma outra Federação com o PDT, Avante, Solidariedade e PRD que ela tem condições de comandar iniciando a formação de um grupo político sólido.



Ao sentir o peso disso, João manifestou o desejo do PSB de participar da Federação mas Marília não aceitou e anunciou que sai do PDT se ela for formada. É muito difícil que ela vença essa luta pois o PSB mostrou força ao levar para o encontro da executiva nacional que deliberou pelo entendimento com o PDT não só o próprio João Campos como o vice Geraldo Alckmin. Isso depois que o presidente nacional do PDT, a revelia de Marília também fez uma reunião da sua Executiva na semana passada apoiando a Federação dos quatro partidos menores mas deixando uma janela aberta para o PSB entrar.

Queda de braço

A queda de braço entre os dois primos que já é grande nos bastidores agora vai ficar pública e não se sabe como vai terminar. Mesmo ganhando para Marília, João Campos vai precisar conviver com o embate com duas adversárias de peso: a governadora Raquel Lyra que acaba de se reeleger e a prima que, saindo do PDT para se aliar ao PSB, fecha as portas para um entendimento futuro. O encontro das duas esta semana foi uma demonstração clara de que o caminho está pavimentado para uma aproximação política que pode acontecer esteja Marilia onde estiver. Esse blog apurou que ela recebeu convites para ingressar no MDB, PSDB e outras legendas.

Homenagem para Antonio

O deputado estadual Antonio Moraes foi homenageado esta quinta-feira durante almoço em restaurante de Boa Viagem por um grupo de amigos e artistas que se uniram para celebrar a conquista pelo parlamentar de seu oitavo mandato. Cantores e compositores entre eles, Santana, Nena Queiroga, Cristina Amaral e Ed Carlos cantaram acompanhados de sanfona, zabumba e triângulo até ás 16 horas. Antonio estava acompanhado de sua família e assessores do gabinete. Nas mesas, um assunto predominou: a possibilidade dele vir a disputar por seu partido, o PSD, a presidência da Assembleia no biênio 2027/2028.

Pergunta quenão quer calar



Para onde vai Marília Arraes se romper com o PDT caso a Federação com o PSB se concretizar?