Raquel balança o tabuleiro político recebendo antigos adversários,agora parceiros
A governadora abriu mais o leque e marcou encontros com os senadores Humberto Costa e Marília Arraes, sua adversária na disputa do 2º turno de 2022
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“Daqui pra frente tudo vai ser diferente”, cantarolou, logo depois da reeleição da governadora Raquel Lyra, um importante assessor do Palácio das Princesas, justificando que a vitória deixava no passado alguns problemas do primeiro mandato que está terminando, como um certo isolamento da chefe do executivo em relação à classe política. Falava-se naquele dia da decisão que ela tinha tomado de compor uma nova equipe não mais exclusivamente técnica mas aproveitando políticos dos partidos de sua base. Isso incluiria o convite a um deputado do PV para o secretariado com o objetivo de que voltasse à Alepe o deputado estadual do PT, Doriel Barros, fiel ao Governo até o último minuto, e que ficara na primeira suplência da Federação composta pelo PT, PV e PCdoB.
Esta semana, no entanto, a governadora abriu mais o leque e marcou encontros com os senadores Humberto Costa e Marília Arraes, que foi sua adversária na disputa do 2º turno da eleição de 2022. Humberto não estará, pelo menos de imediato, na base da governadora pois o PT continua atrelado politicamente ao PSB do ex-prefeito João Campos, mas Marilia não está distante de um entendimento maior com Raquel.
Seu objetivo é, conforme apurou este blog, levar para a base da governadora a Federação que está sendo criada entre os partidos PDT, Avante, Solidariedade e PRD. Ela inclusive já revelou isso ao Avante, que é da base de Raquel. Isso só não ocorrerá se o PSB ganhar a guerra que vem travando junto ao PDT para ser incluído na Federação, passando a comandá-la. Marília, que é do PDT, e os deputados Waldemar Oliveira e Sebastião Oliveira, do Avante, estão dispostos a sair do colegiado se o PSB entrar.
A senadora pode mudar de partido indo para o PSDB ou outra sigla, mas não abandonaria o desejo de se entender com a governadora. Waldemar e Sebastião Oliveira também mudarão de legenda, pois têm esse direito, no caso do Avante federar-se. O encontro de Marília com Raquel esta quarta-feira faz parte da estratégia política que a senadora montou para distanciar-se de João Campos, deixando isso claro ao primo que ainda tenta convencê-la a compor-se com o PSB dentro da nova Federação.
Todos ganham
O encontro da governadora com os dois senadores eleitos lhe rende, de cara, a certeza do apoio de ambos no Senado Federal e no Governo Lula para atrair mais investimentos para o estado. Mas não é só Raquel que ganha com essa aproximação. Humberto se projetará perante o PT nacional entendendo-se com a governadora do PSD, um partido que deve se compor com o presidente neste quarto mandato. Já Marília abre uma opção política para formar um grupo próprio – coisa que nunca teve – se a Federação for formada, como ela deseja, ou de, filiada a uma outra legenda, ter a ajuda do Governo na eleição municipal de 2028.
Caminhos abertos para 2030
Marília já informou a todo o seu grupo que não disputará a Prefeitura do Recife pois precisa de seu mandato de senadora para atender aos eleitores que lhe deram a segunda maior votação para o Senado este ano. Em 2030, caso deseje ser candidata a governadora, não estará enfrentando Raquel que deve disputar o Senado ou uma eleição nacional. Quanto a Humberto ele já revelou ao próprio PT que pretende encerrar sua carreira política em 2034, quando termina o terceiro mandato de senador. Essa condição acabou ajudando o entendimento de agora pois ninguém está preocupado com a possibilidade de um enfrentamento futuro que poderia ser motivo de cobrança dos eleitores.