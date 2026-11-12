Raquel balança o tabuleiro político recebendo antigos adversários,agora parceiros

“Daqui pra frente tudo vai ser diferente”, cantarolou, logo depois da reeleição da governadora Raquel Lyra, um importante assessor do Palácio das Princesas, justificando que a vitória deixava no passado alguns problemas do primeiro mandato que está terminando, como um certo isolamento da chefe do executivo em relação à classe política. Falava-se naquele dia da decisão que ela tinha tomado de compor uma nova equipe não mais exclusivamente técnica mas aproveitando políticos dos partidos de sua base. Isso incluiria o convite a um deputado do PV para o secretariado com o objetivo de que voltasse à Alepe o deputado estadual do PT, Doriel Barros, fiel ao Governo até o último minuto, e que ficara na primeira suplência da Federação composta pelo PT, PV e PCdoB.



Esta semana, no entanto, a governadora abriu mais o leque e marcou encontros com os senadores Humberto Costa e Marília Arraes, que foi sua adversária na disputa do 2º turno da eleição de 2022. Humberto não estará, pelo menos de imediato, na base da governadora pois o PT continua atrelado politicamente ao PSB do ex-prefeito João Campos, mas Marilia não está distante de um entendimento maior com Raquel.



Seu objetivo é, conforme apurou este blog, levar para a base da governadora a Federação que está sendo criada entre os partidos PDT, Avante, Solidariedade e PRD. Ela inclusive já revelou isso ao Avante, que é da base de Raquel. Isso só não ocorrerá se o PSB ganhar a guerra que vem travando junto ao PDT para ser incluído na Federação, passando a comandá-la. Marília, que é do PDT, e os deputados Waldemar Oliveira e Sebastião Oliveira, do Avante, estão dispostos a sair do colegiado se o PSB entrar.



A senadora pode mudar de partido indo para o PSDB ou outra sigla, mas não abandonaria o desejo de se entender com a governadora. Waldemar e Sebastião Oliveira também mudarão de legenda, pois têm esse direito, no caso do Avante federar-se. O encontro de Marília com Raquel esta quarta-feira faz parte da estratégia política que a senadora montou para distanciar-se de João Campos, deixando isso claro ao primo que ainda tenta convencê-la a compor-se com o PSB dentro da nova Federação.

Todos ganham

O encontro da governadora com os dois senadores eleitos lhe rende, de cara, a certeza do apoio de ambos no Senado Federal e no Governo Lula para atrair mais investimentos para o estado. Mas não é só Raquel que ganha com essa aproximação. Humberto se projetará perante o PT nacional entendendo-se com a governadora do PSD, um partido que deve se compor com o presidente neste quarto mandato. Já Marília abre uma opção política para formar um grupo próprio – coisa que nunca teve – se a Federação for formada, como ela deseja, ou de, filiada a uma outra legenda, ter a ajuda do Governo na eleição municipal de 2028.

Caminhos abertos para 2030

Marília já informou a todo o seu grupo que não disputará a Prefeitura do Recife pois precisa de seu mandato de senadora para atender aos eleitores que lhe deram a segunda maior votação para o Senado este ano. Em 2030, caso deseje ser candidata a governadora, não estará enfrentando Raquel que deve disputar o Senado ou uma eleição nacional. Quanto a Humberto ele já revelou ao próprio PT que pretende encerrar sua carreira política em 2034, quando termina o terceiro mandato de senador. Essa condição acabou ajudando o entendimento de agora pois ninguém está preocupado com a possibilidade de um enfrentamento futuro que poderia ser motivo de cobrança dos eleitores.

Pergunta que não quer calar

Marilia vai voltar a enfrentar João Campos em 2030?