Três dias depois de demitir indicados do PL, Raquel recebe em Palácio o senador Humberto Costa, do PT

A governadora Raquel Lyra recebeu esta segunda-feira para uma conversa reservada que não constou de sua agenda, o senador do PT, Humberto Costa.

por TEREZINHA NUNES
Três dias depois de demitir indicados do PL, Raquel recebe em Palácio o senador Humberto Costa, do PT
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o senador Humberto Costa - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Disposta a nomear um deputado estadual da Federação Brasil da Esperança composta pelo PT/PV/PCdoB para compor seu secretariado, permitindo que o deputado estadual do PT, Doriel Barros, que lhe foi fiel na Alepe e ficou na primeira suplência na eleição deste ano reassuma o mandato em fevereiro, a governadora Raquel Lyra recebeu esta segunda-feira em Palácio para uma conversa reservada que não constou de sua agenda, o senador do PT, Humberto Costa.

Surpreendido por este blog – “como vocês descobriram isso?”- o senador confirmou o encontro esta terça mas não quis entrar em detalhes. “Conversamos sobre a eleição deste ano, a reeleição do presidente Lula e como vamos poder ajudar mais Pernambuco”. À respeito da possibilidade de Doriel reassumir o mandato na Alepe , Humberto afirmou que esse não foi um dos assuntos abordados durante a conversa : “O PT não reivindicou isso mas não posso negar que se estiver nos planos dela o atendimento a Doriel nós veremos esse gesto com bons olhos. É um companheiro de luta e sua volta à Alepe levaria o PT a contar com seis deputados estaduais, um a mais do que elegeu este ano”.

O senador negou que um gesto desse tipo vá levar o PT a apoiar oficialmente o Governo Raquel : “O PT ainda vai fazer suas discussões internas sobre a postura a ser seguida no estado daqui para a frente e enquanto isso não ocorrer não podemos tomar decisões sobre o assunto”- concluiu. A governadora tem consciência de que não vai levar os petistas a apoiarem sua administração “pelo menos nesse momento”, como afirmou um assessor seu, mas deseja que a Federação se entenda com sua base na Alepe para composição da mesa diretora e das comissões temáticas.

Isso é bem provável porque ela já tem o apoio de um dos partidos que compõem o colegiado que é o PV com três deputados – Lara Santana, João de Nadegi e Joaquim Lira – e tem de cara a simpatia de João Paulo do PT e do próprio Doriel que sempre votaram com o Governo na Alepe. Os outros deputados petistas são Dani Portela, Ivete Caetano e João Paulo Costa. Há também o deputado Vini Castello, do PCdoB. Hoje o comentário nos corredores da Assembleia é de que a Federação muito provavelmente ficará independente para contentar a todos os seus nove deputados estaduais. Isso ajudaria a governadora pois no seu primeiro mandato a postura foi também de independência.

Avanço nas negociações

Estão avançadas as negociações dentro do PSD para escolha do candidato do partido a presidente da Assembleia. É provável que o assunto seja resolvido nos próximos dias. Na bolsa de apostas quem vem se sobressaindo é o deputado Antonio Moraes que está conseguindo se entender até com deputados da oposição. A ideia é de que o partido forme um consenso sobre a presidência e em seguida as demais legendas da base da governadora iniciem os entendimentos sobre os demais cargos da mesa. Não está afastada a possibilidade de deputados oposicionistas participarem da mesa mas não nos cargos principais como, além da presidência, a 1.a secretaria e a vice-presidência.

Consórcio metropolitano

Os prefeitos de Jaboatão, Mano Medeiros, de Camaragibe, Diego Cabral e de Olinda, Mirella Almeida, estão unidos no propósito de criar um Consórcio Metropolitano, semelhante aos que existem hoje no interior e reúnem municípios de uma mesma região para tratar de problemas comuns de forma globalizada. Os consórcios têm dado certo e avançado muito em projetos como o controle dos resíduos sólidos e obras entre municípios sobretudo estradas. A governadora Raquel Lyra por duas vezes manifestou interesse no assunto mas acabou não conseguindo levar a ideia para a frente.

Perguntas que não quer calar

Além da Federação Brasil da Esperança, o PL vai também ficar independente em relação ao Governo Raquel?

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.