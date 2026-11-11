Três dias depois de demitir indicados do PL, Raquel recebe em Palácio o senador Humberto Costa, do PT

Disposta a nomear um deputado estadual da Federação Brasil da Esperança composta pelo PT/PV/PCdoB para compor seu secretariado, permitindo que o deputado estadual do PT, Doriel Barros, que lhe foi fiel na Alepe e ficou na primeira suplência na eleição deste ano reassuma o mandato em fevereiro, a governadora Raquel Lyra recebeu esta segunda-feira em Palácio para uma conversa reservada que não constou de sua agenda, o senador do PT, Humberto Costa.



Surpreendido por este blog – “como vocês descobriram isso?”- o senador confirmou o encontro esta terça mas não quis entrar em detalhes. “Conversamos sobre a eleição deste ano, a reeleição do presidente Lula e como vamos poder ajudar mais Pernambuco”. À respeito da possibilidade de Doriel reassumir o mandato na Alepe , Humberto afirmou que esse não foi um dos assuntos abordados durante a conversa : “O PT não reivindicou isso mas não posso negar que se estiver nos planos dela o atendimento a Doriel nós veremos esse gesto com bons olhos. É um companheiro de luta e sua volta à Alepe levaria o PT a contar com seis deputados estaduais, um a mais do que elegeu este ano”.

O senador negou que um gesto desse tipo vá levar o PT a apoiar oficialmente o Governo Raquel : “O PT ainda vai fazer suas discussões internas sobre a postura a ser seguida no estado daqui para a frente e enquanto isso não ocorrer não podemos tomar decisões sobre o assunto”- concluiu. A governadora tem consciência de que não vai levar os petistas a apoiarem sua administração “pelo menos nesse momento”, como afirmou um assessor seu, mas deseja que a Federação se entenda com sua base na Alepe para composição da mesa diretora e das comissões temáticas.

Isso é bem provável porque ela já tem o apoio de um dos partidos que compõem o colegiado que é o PV com três deputados – Lara Santana, João de Nadegi e Joaquim Lira – e tem de cara a simpatia de João Paulo do PT e do próprio Doriel que sempre votaram com o Governo na Alepe. Os outros deputados petistas são Dani Portela, Ivete Caetano e João Paulo Costa. Há também o deputado Vini Castello, do PCdoB. Hoje o comentário nos corredores da Assembleia é de que a Federação muito provavelmente ficará independente para contentar a todos os seus nove deputados estaduais. Isso ajudaria a governadora pois no seu primeiro mandato a postura foi também de independência.

Avanço nas negociações

Estão avançadas as negociações dentro do PSD para escolha do candidato do partido a presidente da Assembleia. É provável que o assunto seja resolvido nos próximos dias. Na bolsa de apostas quem vem se sobressaindo é o deputado Antonio Moraes que está conseguindo se entender até com deputados da oposição. A ideia é de que o partido forme um consenso sobre a presidência e em seguida as demais legendas da base da governadora iniciem os entendimentos sobre os demais cargos da mesa. Não está afastada a possibilidade de deputados oposicionistas participarem da mesa mas não nos cargos principais como, além da presidência, a 1.a secretaria e a vice-presidência.

Consórcio metropolitano

Os prefeitos de Jaboatão, Mano Medeiros, de Camaragibe, Diego Cabral e de Olinda, Mirella Almeida, estão unidos no propósito de criar um Consórcio Metropolitano, semelhante aos que existem hoje no interior e reúnem municípios de uma mesma região para tratar de problemas comuns de forma globalizada. Os consórcios têm dado certo e avançado muito em projetos como o controle dos resíduos sólidos e obras entre municípios sobretudo estradas. A governadora Raquel Lyra por duas vezes manifestou interesse no assunto mas acabou não conseguindo levar a ideia para a frente.

Perguntas que não quer calar

Além da Federação Brasil da Esperança, o PL vai também ficar independente em relação ao Governo Raquel?