Resposta do Palácio ao PL vira ducha de água fria entre os "independentes" da Alepe

A governadora, pelo que apurou este blog, não vai se meter diretamente no assunto, mas deseja que a Alepe seja presidida por um membro do PSD

por TEREZINHA NUNES
Resposta do Palácio ao PL vira ducha de água fria entre os "independentes" da Alepe
Anderson e André Ferreira à mesa com o secretário André Teixeira - Reprodução Blog Dellas

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A célebre frase do ex-governador Roberto Magalhães de que ”ninguém governa governador” foi muito comentada por parlamentares nos corredores e nos gabinetes da Assembleia Legislativa esta segunda-feira a respeito da atitude do Palácio das Princesas de exonerar de uma só vez no último sábado mais de 20 indicados pelos irmãos Ferreira, que dirigem o PL de Pernambuco, para compor os quadros da Casa Civil. “Mainha não brinca em serviço”- comentou um parlamentar da base do Governo adiantando que o recado foi sentido por toda a casa no momento em que alguns deputados de legendas governistas – André Ferreira seria um deles – começaram a ensaiar movimentos de independência com relação à composição da mesa diretora para o próximo exercício, se entendendo com partidos oposicionistas.

A própria governadora chegara a registrar em encontro com sua base no dia seguinte à eleição que precisava de união do grupo pois não estava disposta a repetir o quadro do seu primeiro mandato quando a oposição, a partir do segundo ano, passou a dominar toda a mesa e as principais comissões, deixando a base governista, que era maioria, fora do núcleo de decisão do Poder Legislativo. O primeiro sintoma de que algo estava saindo dos trilhos foi quando o Podemos, que elegeu seis deputados, organizou um encontro com parlamentares de outras legendas para discutir alternativas e lançar o nome do deputado Gustavo Gouveia para presidente.

O movimento foi sentido como uma tentativa de enfrentamento e acabou como começou: não passou da primeira reunião. A governadora ,pelo que apurou este blog, não vai se meter diretamente no assunto mas deseja que a Alepe seja presidida por um membro do seu partido, o PSD, e quer que as demais legendas da base se entendam sobre os outros espaços de acordo com o número de parlamentares eleitos por cada um. Pode haver composição na própria mesa com a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB. Nesta Federação há deputados de linha oposicionista mas dos 9 integrantes quatro são tidos como fiéis ao Governo.

Ferreiras em busca de diálogo

Quem mais sentiu o recado do Palácio foram os irmãos Anderson e André Ferreira, eleitos deputado federal e estadual. E, da mesma forma que aconteceu em outros momentos em que foram afastados do Governo, apareceram esta segunda-feira para se explicar ao secretário de Mobilidade e Infraestrutura e vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira (foto acima). André registrou com foto a presença dos dois em seu gabinete e comentou logo abaixo “Recebendo os deputados Anderson e André Ferreira! Uma conversa sobre as demandas de mobilidade e infraestrutura do nosso Pernambuco. Tem muito trabalho pela frente, minha gente! Simbora!”.

Raquel continua comemorando

A governadora Raquel Lyra ainda comemora sua vitória no primeiro turno. Esta segunda, dia do funcionário público, ela se reuniu pela manhã com servidores públicos quando agradeceu o empenho de todos para que ela tenha conseguido até agora cumprir o que prometeu à população. “Nós temos conseguido, por meio de um time incansável ,realizar uma transformação em Pernambuco que há muito tempo não se via. Agradeço a todos os servidores que, juntos, garantem que nosso trabalho chegue a cada canto do estado e faça a diferença”. À noite ela participou de uma missa e ação de graças por sua vitória celebrada na Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo .

Pergunta que não quer calar

Quando o PSD vai definir o candidato do partido e da base do Governo à presidência da Assembleia?

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TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.