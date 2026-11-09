Janielly Nunes é a primeira mulher da advocacia a chegar a desembargadora do TJPE pelo Quinto Constitucional

Escolhida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, Janielly foi a candidata mais votada no pleito realizado em 6 de outubro, com 6.829 votos

A advogada Janielly Nunes foi escolhida, nesta segunda-feira (9), pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, para ocupar a vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Quinto Constitucional. A escolha marca um momento histórico para a advocacia pernambucana: pela primeira vez, uma mulher é escolhida para ocupar essa vaga no Tribunal.

A definição conclui o processo iniciado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), que contou com a participação direta da advocacia na eleição para formação da lista sêxtupla. Janielly foi a candidata mais votada no pleito realizado em 6 de outubro, com 6.829 votos.

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Próximos passos

Na etapa seguinte, o Pleno do TJPE formou a lista tríplice, composta por Janielly Nunes, que recebeu 41 votos; Leonardo Oliveira, com 36; e Henrique Seixas, com 34. Os três nomes foram encaminhados à governadora, responsável pela escolha final.

Para a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, a escolha representa a conclusão de um processo que contou com a participação da advocacia pernambucana em todas as etapas conduzidas pela Ordem e também marca um avanço na representatividade feminina nos espaços de decisão do Judiciário. “Foi um processo construído com transparência, responsabilidade e participação da advocacia. A classe teve a oportunidade de escolher seus representantes de forma direta. A chegada de uma mulher à vaga da advocacia pelo Quinto Constitucional no TJPE também representa um marco importante. Parabenizo Janielly pela escolha e desejo muito sucesso nessa nova missão”, destaca Ingrid.

O presidente da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional da OAB-PE, Bruno Baptista, destaca a condução do processo e a participação da advocacia pernambucana. “Foram 14.836 advogadas e advogados votando, do Recife e das 29 Subseccionais. Esse número mostra que a votação on-line levou o processo a todo o estado, e a lista sêxtupla é o resultado legítimo dessa manifestação democrática. Agradeço aos membros da Comissão, que asseguraram a lisura e a transparência de cada etapa, e à presidente Ingrid Zanella, à diretoria e ao Conselho Seccional pela confiança depositada em nosso trabalho”, afirma.

Quinto Constitucional – Previsto no artigo 94 da Constituição Federal, o Quinto Constitucional estabelece que um quinto das vagas dos tribunais seja ocupado por integrantes da advocacia e do Ministério Público, observados os requisitos constitucionais.

No caso da vaga destinada à advocacia no TJPE, coube à OAB-PE conduzir a eleição para formação da lista sêxtupla. Em seguida, o Tribunal de Justiça selecionou três nomes, encaminhados à governadora de Pernambuco para a escolha final.

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