Ação de Raquel sobre o PL tem a ver com disputa pela mesa da Alepe e pode ser estendida

Os cortes, que tiveram o sentido de preparar o terreno para nomeações relativas ao segundo mandato, atingiram muitos partidos mas o PL se sobressaiu

por TEREZINHA NUNES
Ação de Raquel sobre o PL tem a ver com disputa pela mesa da Alepe e pode ser estendida
O deputado estadual eleito André Ferreira(PL) e o irmão o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, presidente do PL em Pernambuco - divulgação

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Quando reatou o relacionamento com o grupo dos Ferreira que dirige o PL em Pernambucocom o objetivo de evitar uma terceira candidatura ao Governo do Estado, a governadora Raquel Lyra concordou em nomear para funções comissionadas na Casa Civil cerca de 30 pessoas indicadas por Anderson e André Ferreira mas, durante a campanha e depois dela, segundo apurou este blog, ela não teria gostado da postura dos dois líderes que não teriam, como outros que foram afastados do Governo este sábado – houve 146 exonerações em algumas secretarias – se empenhado suficientemente para ajudar a elegê-la.

Os cortes, que tiveram o sentido de preparar o terreno para as nomeações relativas ao segundo mandato, atingiram lideranças de muitos partidos mas o PL se sobressaiu pois nenhuma das indicações foi mantida. O Palácio identificou que parte da bancada do partido na Alepe estaria se articulando com a oposição através do deputado eleito André Ferreira e de Alberto Feitosa, que foi reeleito, para tentar lançar uma chapa paralela às articulações dos demais partidos da base governista, visando a disputa pela mesa diretora da Assembleia na eleição marcada para o início de fevereiro.

O PL elegeu apenas três deputados estaduais este ano. Alberto Feitosa, que se juntou à oposição no primeiro mandato de Raquel e acabou assumindo a presidência da Comissão de Justiça quando contrariou o Palácio ao criar obstáculos à aprovação de projetos considerados fundamentais para a administração estadual como os empréstimos solicitados pela governadora, André Ferreira e Abimael Santos. Abimael é tido como leal ao Governo de forma que se André se distanciar o partido só terá um deputado da legenda a seu lado.

Essa postura de afastamento vai perdurar? Nos corredores do Palácio se aposta que em janeiro alguns dos exonerados agora podem voltar a ser nomeados mas dentro de outros critérios entre os quais a lealdade à administração. O primeiro teste será a formação da mesa diretora da Assembleia de forma que a ordem dada desde já é a e agir com rigor a tergiversações. Assim como fez com o PL comenta-se nos bastidores que a governadora pode reagira outras tentativas de afastamento da base governista. O PL acabou sendo o boi de piranha. Foi sacrificado para servir de lição aos demais.

Idas e vindas

A relação da governadora com o PL nunca foi das melhores. Em abril de 2024 o grupo perdeu os cargos que tinha no Governo como a direção do Detran por falta de apoio na Alepe. No mesmo ano, em junho, o partido afastou o deputado Alberto Feitosa da comissão de justiça pelas posturas contrárias ao Governo e voltou ao entendimento com o Palácio. Depois o próprio Feitosa se aliou oficialmente à oposição quando manobras regimentais fizeram o Governo perder o controle das principais comissões da Alepe e ele assumiu a presidência da mais importantes delas, a Comissão de Justiça. O Governo passou então a tratar direto com os deputados e Feitosa ficou isolado mas continuou poderoso.

Federação Brasil da Esperança

Em contraposição à postura do PL não está afastada a possibilidade da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, se entender com a base governista na Alepe em torno da mesa diretora. Conversas estão adiantadas nesse sentido Essa Federação tem 9 deputados eleitos sendo cinco do PT, três do PV e um do PCdoB. Tem o mesmo tamanho do PSD da governadora. O gesto da governadora que vai chamar um deputado da Federação para que Doriel Barros, do PT, assuma o mandato – ele é primeiro suplente – vem sendo visto com bons olhos pelos petistas que passariam a contar com 6 deputados de mandato. A possibilidade é de que um deputado do PV – o mais provável é que seja Lara Santana – venha a compor o novo secretariado estadual.

Pergunta que não quer calar

Como os Ferreiras vão se portar daqui para a frente em relação à governadora Raquel Lyra?

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Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.