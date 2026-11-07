Pernambuco quer manter em 2027 mesmo ritmo de crescimento de 2026

Estado pode ficar entre os três com maior crescimento econômico do Brasil neste ano, com projeção de alta de 4% a 5% até o mês de dezembro

“Pernambuco vai viver os melhores quatro anos de sua história” repetiu, à exaustão, a governadora Raquel Lyra em sua campanha à reeleição buscando animar a população nos momentos finais da caminhada quando as pesquisas registravam um inquietante empate técnico entre ela e seu adversário, o ex-prefeito João Campos, até então campeão de popularidade no Recife.

O estado está terminando o ano de 2026 com a possibilidade de figurar entre os três estados de maior crescimento no país. A projeção é de que a economia cresça até o final de dezembro entre 4 a 5%. “Não me admiro se formos o primeiro mas, sem dúvida, estaremos entre os três que mais vão crescer”- afirma o secretário de planejamento Fabrício Marques.

2027 amedronta?

E como será 2027, ano que deve começar com cenário de dificuldades econômicas no país que precisa reduzir o déficit fiscal e cortar investimentos? Fabrício repete sem pestanejar: “Vamos crescer no próximo ano no mesmo patamar deste ano”- e aponta alguns motivos para justificar seu otimismo.

Diz que o investimento público acompanhará o mesmo patamar de 2026 no valor de R$ 6 bilhões garantidos por recursos próprios, pelos R$ 1,9 bi que virão do empréstimo aprovado esta semana pela Assembleia e dos recursos da outorga da Compesa como muitas obras de abastecimento d’água e saneamento no estado e nos municípios.

Ele diz que todas as obras em execução no estado já estão com recursos garantidos e não haverá atropelos. “Creches, estradas, o 1.o trecho do Arco Metropolitano, recuperação e construção de hospitais e escolas, casas populares cozinhas comunitárias, etc – diz ele - estão com recursos garantidos pois na atual gestão nenhuma obra é contratada sem que os recursos estejam em caixa para pagamento”.

Efeito do ajuste fiscal

Indagado se o problema econômico nacional afetará Pernambuco ele afirma pode atingir alguns setores econômicos mas não os investimentos já projetados.

“Não acho que teremos um ajuste fiscal drástico pois esse não parece ser o interesse do Governo Federal mas se isso por ventura vier a ocorrer as consequências só serão sentidas em 2028. Mas estou otimista considerando o nível de crescimento que Pernambuco está experimentando além de estar fazendo seu dever de casa”.

Na sua visão “um estado que teve o maior crescimento da renda familiar per capita do país de 2023 a 2025 e deverá repetir isso nos próximos quatro anos; que reduziu pela metade o nível de desemprego; que é líder no Nordeste na geração de emprego com carteira assinada; que aumentou de 80 mil para 120 mil as pessoas empregadas na construção civil; que tem aumentado o crescimento do varejo e da indústria de transformação, entre outros, continuará crescendo bem, não tenho dúvida”.

Ele diz que isso já está sendo feito mas acrescenta: “a governadora tem grande capacidade de ir em busca de investimentos federais e privados e vai continuar nesse ritmo”. Ele acha que “mesmo que surjam dificuldades maiores para conseguir recursos federais ela vai encontrar uma forma de assegurá-los para as obras mais importantes.

O Trecho do Arco Metropolitano que o Governo Federal ficou de fazer - o outro o estado já está construindo - é um desses casos, assim como a obra da Transnordestina que é federal.

“Pernambuco estava com nível de desemprego de 14% em janeiro de 2023 e fechou o último trimestre com 7%, e registra o menor número de homicídios de sua história muito se avançou e não há como parar. Agora é seguir em frente para vivenciar os melhores quatro anos da história de Pernambuco”- conclui ele repetindo a promessa feita por Raquel. A ver.