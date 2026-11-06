A Revolução Americana e o avanço das minorias

O “Princípio da Ação e Reação”, base da Terceira Lei de Newton, ensina que toda força de uma ação provoca uma reação igual em sentido contrário. Na sociologia e na política este axioma é conhecido como “efeito rebote”, na psicologia é explicitado quando um comportamento impositivo ou tentativas de controle rígido provocam uma resistência direta das pessoas afetadas e o desejo de fazer exatamente o oposto do que foi ordenado. Os Estados Unidos vivenciaram esta semana com o resultado da eleição realizada no meio do mandato do presidente Trump, uma expressão inquestionável dos ditames da Lei de Newton.



Embora os americanos que foram às urnas para eleger novos governadores, senadores e deputados federais e estaduais tivessem razão de sobra para impor uma derrota ao presidente Trump, que chegou a ter sua administração reprovada por quase 70% da população do país, como a guerra contra o Irã e a questão das tarifas que provocaram aumento substancial da inflação, o resultado do pleito demonstrou que igual importância teve outro erro do presidente que levou os agentes do ICE a cometer verdadeiros absurdos na repressão generalizada aos imigrantes ilegais.



Isso ficou claramente exposto quando as urnas foram apuradas e se verificou um rompimento de barreiras históricas de raça, gênero, etnia, e religião na escolha dos eleitores. Falar em Revolução nos Estados Unidos, um país que desde 1856 gravita em torno de apenas dois partidos, o Democrata e o Republicano, sem qualquer margem para uma terceira via, é um pouco de exagero mas chegou perto disso ver que uma população majoritariamente branca tenha elegido pela primeira vez governadores, senadores e deputados muçulmanos,latinos, indígenas, negros, defensores dos imigrantes e Chis Pappas, de New Hampshire, o 1º gay assumido a vencer a eleição para o Senado.

Mulheres, muçulmanos, indígenas e negros

Os exemplos saltam aos olhos e foram retratados pela imprensa internacional. Para amargura de Trump os membros de minorias eleitos foram em sua maior parte democratas mas há também casos de republicanos, o partido do presidente. Entre os democratas, Abdul El Sayed, do Michigan, foi o primeiro muçulmano eleito para o Senado assim como Sudam Ali Roma de Nova Jersey é o primeiro muçulmano eleito para a Câmara dos Representantes. Keisha Lance Bottoms é a primeira negra eleita governadora da Georgia e David Crowley o primeiro governador negro de Wisconsin. O estado do Novo México elegeu governadora Deb Haaland, 1ª indígena a ocupar o posto, já Peggy Flanagan, de Minnesota, foi a primeira indígena eleita senadora. Gina Abbot é a 1ª mulher latina eleita como governadora do Texas. Em Ohio, a democrata Amy Acton foi a primeira mulher eleita para governar o estado. Xavier Becerra foi o primeiro latino eleito governador da Califórnia.

ICE é o culpado

Oito brasileiros imigrantes e defensores desse grupo conseguiram se eleger deputados estaduais, três deles no estado de Massachussets, o terceiro em número de imigrantes brasileiros . Um deles, o pernambucano Danillo Sena informou a este blog que a forma truculenta utilizada pelo ICE para perseguir os imigrantes ilegais é a principal responsável pela conquista de muitas das cadeiras pelas minorias . “Eu me mudei para os Estados Unidos com minha mãe e meu irmão mais velho aos 14 anos. Hoje sou cidadão americano e por isso tenho direito a voto e a disputar um pleito. Diretamente o ICE não me afetou porque sou legalizado, mas todos os imigrantes legais se revoltaram ao ver a violência que tem sido usada contra os ilegais”.

Câmara pode ter presidente negro

A mudança foi de tal natureza que o deputado democrata Hackeen Jaffries desponta como favorito para ser o primeiro homem negro a presidir a Câmara dos Representantes, o terceiro na linha de sucessão do presidente, a partir de 2027. Entre os Republicanos representantes das minorias foram eleitos Byron Donalds, o primeiro negro eleito governador da Flórida e Marsha Blackburn a primeira mulher a governar o Tennessee. A relação dos representantes das minorias eleitos ainda não está fechada pois há estados que ainda não concluíram a apuração dos votos.

Pergunta que não quer calar

Depois desse resultado o presidente Trump vai continuar usando o ICE para perseguir imigrantes?