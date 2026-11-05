Pernambucano eleito deputado nos EUA é parente do deputado Antonio Moraes e festeja vitória dos Democratas

Danilo Sena se orgulha de ter conseguido aprovar um projeto seu que garante aos imigrantes de Massachusetts, o direito a tirar carteira de motorista

por TEREZINHA NUNES
Pernambucano eleito deputado nos EUA é parente do deputado Antonio Moraes e festeja vitória dos Democratas
|O pernambucano Danilo Sena renovou mandato de deputado estadual em Massachusetts, nos Estados Unidos - reprodução

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Danilo Sena, 40 anos, eleito esta terça-feira deputado estadual em Massachusetts, nos Estados Unidos, pelo partido Democrata, possui a veia política da família, embora tenha se mudado com a mãe e o irmão mais velho para a América aos 14 anos. Parente do deputado estadual Antonio Moraes, Camilo, segundo sua prima Camila Sena, que é professora, estudou no Colégio Santa Maria de Timbaúba até a mudança. Na época sua mãe Eronides Apolinário, também professora, havia se separado do marido e resolveu se mudar para o Exterior com os dois adolescentes.

Em entrevista a este blog esta quarta-feira Danilo disse que a escolha pelo partido democrata para entrar na política – está no 5º mandato – casou com sua luta de vida que é “a defesa das pessoas mais carentes, o combate à desigualdade, acesso à educação de qualidade e proteção do meio-ambiente”. Ao se declarar muito feliz com a vitória do seu partido a nível nacional ele afirmou que a derrota dos Republicanos se deve “à criminalização da imigração incentivada pelo presidente Trump, às guerras e sua repercussão no bolso do consumidor”.

Seu irmão mais velho se formou em Massachusetts mas voltou para o Brasil e hoje é professor universitário em Aracaju. Já Danilo, que nunca largou sua terra natal inteiramente – quase todos os anos volta a Timbaúba com esposa e três filhos durante as férias escolares- formou-se em Ciência Política e como aluno se aproximou, segundo ele, do senador James Eldridge, também democrata ao qual é ligado até hoje. Antes de ser deputado foi assessor de Eldridge e como os mandatos são de dois anos e na pandemia houve um de apenas seis meses ele já coleciona, apesar de muito jovem, cinco vitórias eleitorais.

Massachusetts é o terceiro estado americano com maior número de imigrantes brasileiros e Danilo se orgulha de ter conseguido aprovar um projeto seu que garante aos imigrantes do estado , mesmos os que ainda não estão totalmente regularizados, o direito a tirar carteira de motorista. “Antes disso você ficava aguardando o estado dar autorização e isso prejudicava muito pois os mais beneficiados eram os legalizados. Também havia pouco interesse em que os imigrantes passassem na prova. Muitos eram reprovados”- lamenta.

Sobre o interesse pela política ele afirma que despertou para o assunto através de um tio que era vereador em Timbaúba. Também atribui à família “que é muito grande e participa muito da política como é o caso do deputado estadual Antonio Moraes”. Antonio vai iniciar seu oitavo mandato em 2027 sendo hoje o decano da Assembleia. Ontem passou o dia atendendo telefonema dos parentes brasileiros e gravou um vídeo para a população de Timbaúba agradecendo a torcida por ele.

Empréstimo unânime

Para surpresa de alguns deputados da base governista, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade esta quarta a autorização para que a governadora Raquel Lyra contrate um novo empréstimo junto a bancos nacionais ou internacionais para obras de infraestrutura. O valor autorizado é de R$ 1,9 bi e como o estado conquistou o Capag B após o ajuste de suas contas na atual administração, a União será fiadora contribuindo para que os juros sejam menores e o parcelamento maior. Os recursos vão para obras de infraestrutura. Havia o receio de que deputados oposicionistas votassem contra depois que o deputado do PSB, Diogo Moraes, pediu vistas do projeto mas Diogo fez seu relatório favorável.

Entre São Paulo e Rio de Janeiro

A governadora Raquel Lyra viajou para São Paulo esta quarta para tratar de novos investimentos para Pernambuco e nesta quinta vai estar no Rio de Janeiro para reunião na Petrobrás também com o objetivo de aumentar os investimentos no estado este ano. Enquanto viaja os deputados do PSD roem às unhas em busca de definições sobre a presidência da Assembleia para o biênio 2027/2028. Há quatro candidatos e apenas uma vaga. Só depois da definição do partido governista devem ter início os entendimentos com os demais partidos.

Pergunta que não quer calar

Se o PSD ficar com a presidência, que partidos vão ocupar a 1.a secretaria e a vice-presidência da casa?

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Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.