Voto distrital pode melhorar representação da Região Metropolitana na eleição para deputado

Apesar de abrigar 42% dos eleitores de Pernambuco, a Região Metropolitana do Recife tem pouca representação na Assembleia Legislativa do Estado. Contam-se nos dedos entre os deputados estaduais eleitos neste ano aqueles que podem da tribuna da Alepe falar em nome dos habitantes da capital ou de municípios metropolitanos. Da lista dos 49 parlamentares que saíram vitoriosos das urnas pouquíssimos se elegeriam se dependessem exclusivamente dos votos recifenses, por exemplo. A deputada mais votada do estado, Dani Portela, do PT, que teve 146 mil votos no estado é a única que se elegeria só com os votos da capital onde conquistou 60 mil. Outros que também estão credenciados como Gilson Machado Filho(PL) , Francismar Pontes (PSB) e João Paulo, do PT que ficaram entre o 2º e 4º lugares precisariam completar a eleição com votos de fora, mesmo sendo muito bem votados.

Até o presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá(PSB) conseguiu ter na capital apenas 29.985 votos dos 61.415 votos recebidos que lhe garantiram uma cadeira no plenário da Alepe a partir de 2026. Este ambiente vai mudar substancialmente se o Congresso aprovar, como está prometendo, a adoção do Voto Distrital Misto para a próxima eleição estadual que será realizada em 2030. Com este novo modelo, metade dos deputados será eleita representando distritos ( áreas específicas das cidades onde residem) e outra metade diretamente pelos partidos e obedecendo a uma lista de candidatos previamente definida pelas legendas e do conhecimento público.

Com isso o Recife pode eleger por exemplo, um deputado representando Casa Amarela, outro Boa VIagem e assim por diante a depender dos distritos definidos pela justiça eleitoral. O mesmo vai acontecer na Região Metropolitana. Com esse processo além da eleição ficar mais barata, o parlamentar que for eleito representando um bairro, por exemplo, vai ser cobrado pela população da qual vai precisar se aproximar pois, para obter os votos daquele distrito, é necessário que todos o conheçam. As cidades grandes também terão seus distritos, mas as menores poderão ser aglutinadas por região administrativa. Haverá deputados do Sertão, do Agreste e das Matas, eleitos pela população local. Só representarão o estado como um todo os que forem eleitos pelos votos do partido.

Dois votos para deputado



Embora o sistema ainda não tenha sido definido em detalhes, o eleitor deve ter direito a dois votos para a Alepe e dois para a Câmara Federal. O primeiro será dado ao candidato do distrito onde ele mora e outro ao partido de sua preferência. No assunto debatido no programa Passando a Limpo da Rádio Jornal esta terça-feira o cientista político Felipe Ferreira Lima explicou que o novo sistema vai ajudar por exemplo a reduzir a participação dos influencers que nesta eleição tiveram tantos votos – os exemplos mais claros são de Nikolas Ferreira em Minas e Lucas Pavanato, em São Paulo que tiveram mais de 3 milhões de votos e ajudaram a eleger mais de 10 deputados federais do PL. “Os influencers vão precisar escolher o distrito a ser representado reduzindo a influência no pleito”- disse ele.

Empréstimo de Raquel será votado esta quarta na Alepe



A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa vai por em votação na manhã desta quarta o pedido de um novo empréstimo para o estado no valor de R$ 1,9 bi conforme projeto encaminhado ao Legislativo pela governadora Raquel Lyra. Se aprovada, a matéria pode ser submetida ao plenário nesta quarta à tarde. Com esses recursos o estado vai investir em 2027 R$ 6 bilhões – mesmo valor deste ano – em obras e ações em todos os municípios. Os recursos obtidos em bancos nacionais ou internacionais serão destinados a obras de infraestrutura como estradas, construção de hospitais, escolas, creches e cozinhas comunitárias, sobretudo.

Pergunta que não quer calar



Os influencers vão preferir disputar eleições em apenas um distrito ou vão lutar para se inserir nas listas partidárias?