Kassab diz que Raquel irá para cenário nacional após 2º mandato e pode disputar presidência

Gilberto Kassab destacou que as vitórias políticas de Raquel Lyra foram construídas pelo trabalho desenvolvido por ela e reconhecido pela população

por TEREZINHA NUNES
Kassab diz que Raquel irá para cenário nacional após 2º mandato e pode disputar presidência
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ao lado da governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra - Divulgação

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Após dez dias de agendas na Europa, a governadora Raquel Lyra deve começar esta semana a montagem de sua equipe para o próximo mandato que será iniciado com a posse solene dia 5 de janeiro mas, como na política os novos passos começam a ser traçados muito antes, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse em entrevista ao programa Canal Livre da Band que foi ao ar este domingo que “na política brasileira a governadora de Pernambuco é a mulher de maior protagonismo e um player (pessoa relevante) do partido para em algum momento ser candidata a presidência da República”.

– “ A minha impressão pessoal é de que ela, inquestionavelmente, ao final do segundo mandato irá para o cenário nacional. É do Nordeste, mulher, inteligente, fala muito bem, é boa gestora e transita muito bem no ambiente econômico, que é fundamental. Então, não tem porque achar que ela não vem para o cenário nacional”- concluiu. Entre as qualidades da governadora ele citou que ela construiu sua carreira através do mérito: “Fez concurso de delegada da Polícia Federal e se destacou, também é procuradora concursada e como política foi eleita duas vezes prefeita de Caruaru e agora duas vezes governadora do seu estado”.

Ele destacou que as vitórias políticas de Raquel foram construídas pelo trabalho desenvolvido por ela e reconhecido pela população: “ poucos acreditavam que se elegeria para o primeiro mandato, depois acharam que não venceria a reeleição e ela venceu bem todas as disputas das quais participou”. Quando citava a governadora como nome do PSD para presidência futuramente Kassab fez uma ressalva : “Mas não se fala nisso agora. Se ela não for boa governadora como acredito que será acabou qualquer sonho de quem quer vê-la galgar outros postos porque o importante é que as pessoas cumpram com seus compromissos e se saiam bem para ficar credenciadas para novos saltos”.

Equipe à vista

Embora já tenha na cabeça algumas mudanças que fará em sua equipe para o segundo mandato, a governadora Raquel Lyra ainda não iniciou os convites a possíveis novos secretários ou dirigentes de estatais. Ela adiantou, no entanto, a duas fontes deste blog, que ao contrário do primeiro mandato quando revelou os nomes dos seus auxiliares na véspera da posse desta vez deve se antecipar. Também é líquido e certo nos corredores do Palácio do Campo das Princesas que o componente político vai estar presente inclusive na convocação de deputados para sua equipe, o que abriria espaço para suplentes – o caso quase certo é o do deputado estadual Doriel Barros, do PT, que ficou na primeira suplência e deve voltar à Alepe com a ida de um deputado da Federação Brasil da Esperança para o primeiro escalão.

Sem atropelo

Mesmo tendo maioria na Assembleia – só considerando a base governista ela tem 29 dos 49 deputados – a governadora não deseja correr qualquer risco no âmbito legislativo e pode contar com votos de partidos oposicionistas em momentos de necessidade. Este blog apurou que alguns desses parlamentares já estariam sendo sondados. No seu primeiro mandato a governadora contou, por exemplo, com o apoio da bancada do PT, mesmo estando a legenda na oposição a seu Governo.

Pergunta que não quer calar


Em que dia de dezembro a governadora anunciará sua nova equipe?

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TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.