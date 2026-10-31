Após açodamento, Assembleia vive calmaria sobre escolha da mesa diretora

No máximo têm havido conversas entre deputados que têm pretensão de disputar os cargos, nos gabinetes com apenas dois, no máximo, três parlamentares

A ausência da governadora Raquel Lyra que cumpre agenda na Europa e o arrefecimento de um movimento inicial que levou alguns deputados a realizar reuniões paralelas para discutir o assunto, a Assembleia Legislativa vive um momento de calmaria no que se refere à escolha da mesa diretora da casa para o biênio 2027/2028. No máximo têm havido conversas entre deputados que têm pretensão de disputar os cargos mas sem reunião. As conversas se dão nos gabinetes com apenas dois, no máximo, três parlamentares.

É possível que com o retorno de Raquel, o que deve ocorrer na próxima semana, o PSD, partido da governadora, defina sua participação na disputa em torno da presidência da casa e da escolha do nome do deputado que representará a legenda e partirá para composições entre a base do Governo e mesmo partidos de oposição. Pelo que se escuta nos bastidores a 1ª secretaria ficará com a Federação União Progressista, que elegeu oito deputados e o Podemos que elegeu seis.

Depois desses, os cargos mais importantes são os de vice-presidente e de 2º secretário. Mas há outros espaços a negociar como as presidências das comissões principalmente as de Justiça, Finanças, Administração, Educação, Saúde e Direitos Humanos.

Para compor as mesmas é necessária a formação de blocos partidários. Nesses espaços os partidos oposicionistas têm assento dependendo do tamanho de suas bancadas e a presidência é definida através de eleição entre os membros titulares mas os govenadores sempre garantem maioria nas comissões principais de Justiça, Finanças e Administração. A exceção foi Raquel em seu primeiro mandato que foi surpreendida por um movimento de independência orquestrado pela oposição e enfrentou muitas dificuldades.

Na composição dos blocos para formação das comissões há uma possibilidade da Federação Brasil da Esperança formada pelo PT, PV e PCdoB se compor com partidos governistas como próprio PSD. Nessa Federação a governadora tem o apoio dos deputados do PV , Joaquim Lira, João de Nadegi e Lara Santana e pode vir a contar também com deputados do PT e PCdoB. Nesses casos os blocos acabam garantindo aos partidos mais espaço nas comissões, independente da linha ideológica. A Federação tem 9 deputados sendo três do PV, um do PCdoB e cinco do PT. Como ela deve chamar um deles para o secretariado quem assume é o deputado petista Doriel Barros, que ficou na 1ª suplência.

Jones Manoel e a Prefeitura

Embora tenha sido o deputado federal mais votado no Recife com 81 mil votos, Jones Manoel, do PSOL, ainda não falou em concorrer à Prefeitura da capital em 2028. Se isso acontecer ele tem possibilidade de levar o PSOL a ampliar sua bancada na Câmara de Vereadores. No momento o único representante do partido na Câmara é a vereadora Jô Cavalcanti. Não se sabe se Ivan Moraes, que foi candidato a governador se interessa na disputa pela Prefeitura ou se admite a possibilidade de voltar a ser vereador.

PT ressalta força de Lula

O cientista politico que disputou a presidência estadual do PT na última eleição interna, Pedro Alcântara, mandou um recado em seu Instagram esta semana: “Mesmo com Raquel sumindo e João Campos aparecendo só no final para eventos vips no 2º turno, Lula subiu para 69% e teve mais 560 mil votos em Pernambuco. Tá na hora da esquerda se refazer no estado e no Recife, embalada pelo novo ciclo de povo na rua. Chega de entregar a força de Lula e das maiorias populares para políticos tradicionais. Façamos algo novo de verdade”.

Emerson Freitas consegue liminar no TJ

O deputado estadual eleito pelo MDB, Emerson Freitas, que teve sua prisão preventiva decretada esta semana e estava foragido, conseguiu, através de sua defesa, uma liminar do Tribunal de Justiça que impede a sua prisão até o julgamento do mérito. A liminar pode dar o direito ao deputado de ser diplomado pelo TRE mas se isso não acontecer ele será substituído pelo 1º suplente do partido, Flávio Gadelha Filho.

Pergunta que não quer calar

O PT pode assumir o protagonismo da esquerda em Pernambuco neste quarto mandato de Lula?