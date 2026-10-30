Após neutralidade no segundo turno Kassab negocia apoio a Lula e fortalece Raquel

Raquel deve ser beneficiada pelo acordo que o presidente do seu partido, o PSD, Gilberto Kassab, negocia com o Palácio do Planalto, segundo a CNN

por TEREZINHA NUNES
Após neutralidade no segundo turno Kassab negocia apoio a Lula e fortalece Raquel
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. - Hesiodo Góes

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Embora não tenha declarado apoio ao presidente Lula durante a campanha – mantendo a neutralidade até o fim – a governadora Raquel Lyra deve ser beneficiada por um acordo que o presidente nacional do seu partido, o PSD, Gilberto Kassab, negocia com o Palácio do Planalto, segundo revelou esta quinta-feira a CNN. A emissora informou que o PSD é o partido de centro mais próximo de fechar acordo com o Governo Lula até porque mantém na Esplanada três ministros que foram leais ao presidente durante a campanha – Alexandre Silveira, das Minas e Energia, André de Paula da Agricultura e Édipo Araújo, da Pesca.

Lula, que tem Silveira uma confiança absoluta e atribui a ele o fato de ter vencido a eleição em Minas no segundo turno, estaria propenso a mantê-lo no cargo. Ouvido por este blog o ministro André de Paula afirmou que não tem informações oficiais sobre entendimentos de Kassab com Lula mas considera essa possibilidade natural. Diz que, embora tenha lançado Ronaldo Gaiado como candidato a presidente – ele próprio ocupou a vice – Kassab deu liberdade aos membros do partido para tomar a posição mais adequada à realidade política de cada um.

Dos 43 deputados federais eleitos pelo PSD, por exemplo, 23 apoiaram o presidente no segundo turno, 10 ficaram independentes e 10 apoiaram Flávio Bolsonaro. André acredita que se for fechado o acordo de participação do PSD na base do Governo Lula – isso inclusive é uma exigência que o Planalto está fazendo nas negociações – não vê dificuldade dos 43 deputados federais, dos cinco senadores e dos cinco governadores da legenda seguirem a orientação partidária.

Sobre a governadora Raquel Lyra ele explica que “ela já tem um bom relacionamento com o presidente e vai contar com o apoio irrestrito dos deputados federais e senadores do partido para fortalecer suas parcerias com o Governo Federal. As nossas bancadas vão trabalhar muito por ela até porque é um dos quadros mais importantes do PSD a nível nacional e saiu muito fortalecida na conquista da reeleição”.

Dança das cadeiras

Se não for revertida a prisão preventiva do deputado estadual eleito pelo MDB, Emerson Freitas, impedindo sua diplomação, quem assume a vaga na Assembleia é o primeiro suplente da legenda Flávio Gadelha Filho, que é filho do atual prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha. Esta quinta-feira os deputados estaduais consideravam que a prisão preventiva pode vir a ser revogada até porque no decurso do processo, o influencer compareceu a todas as audiências necessárias na justiça e nega que a voz das gravações seja a dele, embora tenham sido feitas no seu celular. Emerson é acusado de extorsão depois que uma mulher denunciou à Policia que ele teria exigido pagamento para protegê-la depois que a mesma foi ameaçada pelo companheiro. Ele se apresentou a ela como sargento da PM.

Empréstimo em votação

Vai ser submetido à comissão de Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa na próxima terça-feira o projeto da governadora Raquel Lyra solicitando autorização para que o estado contraia um empréstimo de R$ 1,9 bi destinado a obras de infraestrutura. O relator, deputado Diogo Moraes, do PSB, pediu um prazo de oito dias para analisar a solicitação mas adiantou a este blog que não é sua intenção criar obstáculo à apreciação do projeto e que apenas queria ler com atenção o mesmo antes de dar seu parecer. Na terça a comissão volta a se reunir e a matéria deve ser aprovada sem problemas até porque o Governo agora tem maioria na comissão.

Pergunta que não quer calar

Se foi o ChatGPT que inseriu na carta de Flávio Bolsonaro o brasão antigo da República Brasileira e não o atual o texto também saiu da plataforma?

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Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.