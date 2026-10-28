Governadora solicita à Assembleia autorização para fazer empréstimo de R$ 1,9 bi

A matéria distribuída na reunião da Comissão de Legislação e Justiça não chegou a ser votada porque o relator pediu prazo para estudar o assunto

por TEREZINHA NUNES
Governadora solicita à Assembleia autorização para fazer empréstimo de R$ 1,9 bi
A governadora reeleita, Raquel Lyra (PSD)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Com a disposição de investir mais de R$ 6 bilhões em 2027 – valor semelhante ao investido este ano – a governadora Raquel Lyra solicitou à Assembleia Legislativa autorização para que o estado contraia um empréstimo de R$ 1,9 bi no próximo ano com garantia da União. A matéria foi distribuída esta terça-feira na reunião da Comissão de Legislação e Justiça mas não chegou a ser votada porque o relator sorteado, o deputado Diogo Moraes, do PSB, pediu um prazo de oito dias para estudar o assunto, comprometendo-se a dar o seu parecer na terça-feira da próxima semana.

Como no ano passado houve problemas para aprovação de outros empréstimos devido a entraves criados pela oposição comandada pelo PSB, os deputados da base governista ficaram preocupados com o pedido de Diogo mas em entrevista a este blog ele esclareceu que de sua parte não há interesse em criar obstáculos ao estado: “pedi prazo porque recebi o projeto para análise hoje e não tive tempo de lê-lo a tempo de na mesma reunião dar meu parecer mas qualquer dúvida que tiver vou solicitar esclarecimentos a tempo de devolver a matéria para votação no prazo solicitado”.

O secretário de planejamento do estado, Fabrício Marques, explicou que a solicitação para contrair o empréstimo que será destinado a obras de infraestrutura de estradas, da área de saúde e educação foi feita agora para que logo no início do ano seja iniciado o processo de captação dos recursos junto a bancos nacionais ou estrangeiros. Segundo ele, o Governo Federal, ao analisar a situação das contas do estado em 2025, identificou um espaço para permitir o empréstimo citado com garantia da União no ano de 2027 e então o Governo se antecipou nas providências para não perder tempo e contar com os recursos no exercício financeiro do ano que vem.

A LOA de 2027 já incluiu na previsão orçamentária os valores citados para completar os R$ 6 bilhões destinados a investimento. Os investimentos do estado em 2025 ( no valor de R$ 5 bi), em 2026 (no valor de R$ 6 bi) e em 2027, no mesmo patamar deste ano, vêm garantindo a Pernambuco, segundo o secretário, um crescimento econômico superior ao de todos os estados do Nordeste e um dos mais elevados do país.

Plenário cheio

Apesar da governadora Raquel Lyra estar na Europa, os deputados estaduais lotaram o plenário da Assembleia esta terça-feira para votar uma pauta extensa de projetos que estavam em tramitação na casa e necessitavam de quórum qualificado para serem aprovados. Estiveram presentes 33 parlamentares – o quórum qualificado é 25 deputados – e todas as matérias submetidas a análise foram aprovadas. Além projetos do Executivo e do Legislativo também foram votados projetos do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas.

Refis aprovado

Entre os projetos do Executivo aprovados pelo plenário estava o Refis que vai permitir renegociação de dívidas dos contribuintes com o Estado relativas ao ICMS, IPVA e Imposto de Transmissão com descontos de até 90% das multas e juros. Com a aprovação os contribuintes têm até o dia 29 de dezembro deste ano para solicitar inclusão no processo de negociação.

Pergunta que não quer calar

A Assembleia vai continuar disposta a não criar dificuldades para a governadora no segundo mandato que se inicia em janeiro do próximo ano?

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.