STF atropela justiça eleitoral, manda prorrogar votação e confusão se estabelece
Liminar do ministro Cristiano Zanin atendeu a pedido da coligação de Lula; TSE manteve urnas já fechadas e adiou o início da apuração para as 19h
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O STF que, por diversas vezes, interferiu na campanha eleitoral, tomando decisões à revelia da Justiça Eleitoral à qual o processo de votação está subordinado, resolveu mais uma vez atropelar o andamento normal das coisas este domingo ao prorrogar por duas horas o término da votação a pedido da coligação do presidente Lula que alegou falta de ônibus em algumas localidades .
A determinação foi do ministro do STF, Cristiano Zanin, que a tomou de forma monocrática e depois das 17 horas quando as urnas já estavam fechadas em quase todo o país.
Mesários ficaram sem saber o que fazer e só as 18 horas o Tribunal Superior Eleitoral informou que as urnas já fechadas continuarão fechadas e que só será possível votar onde a votação ainda não tinha terminado.
Por conta da confusão criada a apuração só vai começar às 19 horas.