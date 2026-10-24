Com troca de farpas restritas ao final, Lula e Flávio fazem debate equilibrado com propostas de ações para o povo brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os dois mostraram pontos fortes e fracos durante o tempo do debate que começou com atraso de 20 minutos mas teve seu cronograma cumprido até o final

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Após o debate na Band onde a formatação permitiu que quase todo o programa fosse gasto com troca de farpas e acusações entre os candidatos, os presidenciáveis Lula da Silva e Flávio Bolsonaro encerraram a campanha do segundo turno, esta sexta-feira, com um debate na TV Globo onde se ouviu mais proposições para enfrentar as dificuldades e os desafios econômicos, políticos e de segurança do povo brasileiro do que a manifestação do acirramento ideológico que dividiu o país em dois lados aparentemente irreconciliáveis.



Diante do público que acompanhou até o final o programa exibido pela TV Globo foi possível identificar um presidente Lula mais preocupado em prestar contas do que fez ou deixou de fazer e um Flávio Bolsonaro com mais tranquilidade para revidar os ataques, reconhecer os erros e assumir postura de alguém que busca a confiança do eleitor para conduzir os destinos do Brasil pelos próximos quatro anos.



Os dois candidatos mostraram pontos fortes e fracos durante o tempo do debate que começou com atraso de 20 minutos mas teve seu cronograma cumprido até o final, inclusive com a garantia de direitos de resposta. Ao contrário do que aconteceu na Band a plateia pouco se manifestou e em duas ocasiões em que ensaiou se pronunciar foi imediatamente contida pelo mediador Cesar Tralli.



O programa foi longo e permitiu que os candidatos discorressem sobre todas as promessas que estão fazendo ao povo brasileiro, além do tempo destinado às considerações finais nas quais pediram voto aos eleitores e mostraram confiança na vitória. Os pontos altos do candidato Flávio Bolsonaro foram alcançados nas áreas de economia e segurança nas quais ele explorou o endividamento das famílias brasileiras, as altas taxas de juros e a insegurança de quem anda na rua ou é vitima de assaltos roubos ou assassinatos, afirmando que o povo brasileiro escolheu a mudança por ele representada para que o crime organizado seja enfrentado e o salário, que acaba no dia 20, possa render até o final do mês.



O presidente Lula explorou bem a falta de cuidado do ex-presidente Jair Bolsonaro com a saúde dos brasileiros durante a pandemia, ressaltou os investimentos que fez para manter o SUS, culpou a elite brasileira pela falta de distribuição de renda e conseguiu embaraçar Flávio ao cobrar o voto dado por ele como deputado contra a ampliação da licença maternidade e sua luta em defesa do policial envolvido na morte da menina Ana Clara falecida durante operação policial no Rio de Janeiro ( a mãe da garota estava na plateia a convite do presidente).



Nos dois momentos Flávio pediu desculpas por suas atitudes na época mas deixou claro à mãe de Ana Clara que atuou no caso como advogado do réu mas que até hoje a Justiça não provou se foi um disparo feito pelo policial que atingiu a menina ou se foi a troca de tiros entre policiais e bandidos que a vitimou.

Tido no debate da Band como excessivamente descolado para quem deseja ser presidente – compareceu sem gravata e com o colarinho desabotoado – Flávio Bolsonaro foi para o debate da Globo de Gravata e se, no início, mostrou nervosismo, conseguiu se controlar bem até o final, inclusive nos momentos mais difíceis de enfrentamento das críticas deferidas pelo presidente Lula. Já o presidente demonstrou impaciência em algumas ocasiões e se confundiu no tempo a ele destinado sendo necessário, diversas vezes, que Tralli o informasse que usasse o tempo que ainda tinha para Flávio poder se pronunciar.

A questão do Banco Master e de Daniel Vorcaro foi a mais espinhosa tratada pelos presidenciáveis. O debate foi caloroso e ninguém saiu vencedor neste quesito. Lula acusou o adversário de ter pedido dinheiro a Vorcaro para o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro e deu oportunidade para que Flávio acusasse ministros do seu Governo por amizades estreitas com o banqueiro acusando-os de terem sido beneficiados e de ter completado as acusações a Lulinha, filho do presidente Lula, que é investigado no Escândalo do INSS que, segundo Flávio, tirou dinheiro dos aposentados.

Um debate em cima da data de um segundo turno é considerado uma vantagem para os candidatos se eles não cometerem nenhum escorregão capaz de representar perdas nas intenções de voto. E, a não ser que a interpretação do mesmo na Internet venha a dizer o contrário, o que viu e ouviu não deve ter abalado a intenção do eleitor que já se definiu ou continua indeciso.