Deputados da base de Raquel na Alepe reúnem-se para discutir mesa diretora sem aval do Palácio

O encontro que aconteceu na noite da terça-feira, foi marcado pelo presidente estadual do Podemos, deputado federal eleito Marcelo Gouveia

por TEREZINHA NUNES
Deputados da base de Raquel na Alepe reúnem-se para discutir mesa diretora sem aval do Palácio
Assembleia Legislativa de Pernambuco

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Deputados do Podemos, PP, Partido Verde e até do PSD, que compõem a base da governadora na Assembleia Legislativa, se reuniram na noite desta terça-feira para discutir o processo de formação da mesa diretora da casa, sem consulta prévia ao Palácio do Campo das Princesas. Como havia adiantado este blog na semana passada, o encontro foi marcado pelo presidente estadual do Podemos, deputado federal eleito Marcelo Gouveia. O partido busca viabilizar o nome do deputado estadual Gustavo Gouveia, filiado à sigla, como candidato a presidente embora o próprio Marcelo tenha dito na reunião realizada no apartamento do deputado Dannilo Godoy, do PP, que a legenda deve acatar a decisão que a governadora tomar sobre o assunto, negando qualquer interesse em se contrapor ao que pensa a chefe do executivo estadual.

Foram convidados para o encontro os deputados Joaquim Lira e João de Nadegi, do PV; Junior Tércio, Franz Hacker e o próprio Dannilo, do PP e Joãozinho Tenório, do PSD, que também se coloca como pré-candidato a presidente ao lado dos deputados Antonio Moraes, Débora Almeida e Aglaison Victor. Nenhum dos participantes quis se pronunciar sobre o assunto ontem mas nos corredores da Assembleia parlamentares comentavam sobre a reunião e especulavam sobre o que fará a governadora que se mantém distante das especulações embora tenha, logo após a vitória no primeiro turno, reunido todo o seu grupo e pedido paciência e unidade em torno da formação da mesa da Alepe.

No mesmo encontro, Marcelo Gouveia adiantou aos deputados presentes que o candidato a presidente não necessariamente precisa ser do PSD, o partido de Raquel. Falou ainda que quando foi chamado a Palácio logo depois da vitória eleitoral, colocou para a governadora o nome de Gustavo Gouveia como pré-candidato a presidente. Com isso alegou que o gesto do partido – não disse o mesmo sobre a reunião – de buscar viabilizar Gustavo na presidência era do conhecimento do Palácio.

Antes da reunião desta terça ele já tinha procurado deputados governistas e oposicionistas buscando convencê-los a apoiar o irmão. Este blog apurou que vários parlamentares da base que foram contatados informaram que vão aguardar a definição da governadora sobre o assunto. Mesma atitude tomaram os parlamentares que foram ao encontro organizado pelo Podemos. No final da reunião quando o partido tentou o apoio dos presentes a Gustavo Gouveia na disputa pela presidência os deputados afirmaram que não poderiam se comprometer sem antes ouvir a governadora. Esta quarta-feira a governadora viajou para São Paulo e só voltaria à noite.

Objetivo é a 1ª secretaria

Na Alepe o comentário é de que o Podemos está lançando candidato a presidente com olho na 1.a secretaria da casa, o segundo cargo mais importante do Poder Legislativo. Como a Federação União Progressista, que elegeu oito deputados – o podemos tem seis e o PSD nove – por enquanto está calada e, segundo Eduardo da Fonte, vai seguir a orientação da governadora, é provável que a Marcelo Gouveia tente, na hora H, reivindicar a 1.a secretaria caso o PSD feche questão sobre a presidência.

Romerinho lança João

O vereador do Recife, Romerinho Jatobá, do PSB, eleito deputado estadual, praticamente lançou o nome do ex-prefeito João Campos para candidato a governador em 2030 com a conclusão do mandato da governadora Raquel Lyra. Na eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2027/2028 ele, que é o atual presidente, disse que a vitória da governadora Raquel Lyra “foi o resultado que o povo escolheu” mas adiantou que espera ver João governador. Não falou no ano mas o entendimento foi o de que estava se referindo mesmo a 2030.

Pergunta que não quer calar

Além de João Campos, Marilia Arraes vai querer disputar o governo do estado daqui a 4 anos?

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Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.