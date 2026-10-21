Bancada evangélica perde espaço para o bolsonarismo e encolhe na Alepe

Em 2022 os evangélicos elegeram seis deputados estaduais em Pernambuco sendo que um deles, o pastor Júnior Tércio, foi o estadual mais votado com surpreendentes 183.735 votos. Os seis eleitos tiveram boa votação mas, com exceção de Tércio, já foram menos votados do que em 2018, a época de surgimento do bolsonarismo quando Jair Bolsonaro elegeu-se presidente da República. De lá para cá, no entanto, eles passaram a conviver fortemente com o voto bolsonarista puro dentro das Igrejas e foram perdendo terreno para essa “novidade” que ganhava as ruas e as redes sociais e este ano a bancada de seis representantes eleita em 2022 foi reduzida a quatro parlamentares.



No cômputo geral de votos a decepção foi ainda maior, Tércio teve apenas 75.534 votos, caindo para o 11º lugar, o que aconteceu com todos os demais concorrentes do meio evangélico com exceção do deputado André Ferreira que tinha sido campeão de votos para deputado federal em 2022 e agora ficou em terceiro lugar para estadual com 118 mil votos. Mesmo assim, embora evangélico ,André conta por fora com uma forte estrutura partidária que dá sustentação à sua família. Como está no PL, junto com o irmão Anderson que foi eleito com mais de 180 mil votos para a Câmara Federal, os dois usaram fortemente o número 22 – o mesmo de Flávio Bolsonaro – só acrescentando mais um ou dois dígitos, como obriga a lei.



Perderam os mandatos na Alepe o pastor Cleiton Collins, Joel da Harpa e William Brígido, este último é membro da Igreja Universal que, pela primeira vez, não conquista uma cadeira na Assembleia Legislativa. Joel da Harpa afirma que os políticos evangélicos, sempre presentes em suas Igrejas e com trabalho social comprovado, passaram a perder votos para os bolsonaristas que também defendem o lema Deus, Pátria e Família só que vestem amarelo. “A cor da camisa passou a ser um símbolo maior do que mesmo o compromisso com a preservação da família tradicional”.- explica.



Além da Igreja Universal, a Assembleia de Deus, do pastor Ailton, faz sempre um represente na Alepe mas este ano o pastor Adalto, que já tem vários mandatos, precisou da ajuda do ex-prefeito de Toritama, Edilson Tavares, lançado candidato a deputado federal pela Federacão União Progressista e que compôs uma dobradinha com Adalto acrescentando preciosos votos aos que ele teria. Mesmo assim, Adalto que em 2022 ficou em 22º lugar em votação para a Alepe caiu este ano para o 34º lugar. Os evangélicos eleitos foram André Ferreira(PL) Junior Tércio(PP), Adalto Santos(PP) e Renato Antunes(Novo).

Os concorrentes



Bolsonarista que não frequenta Igrejas Evangélicas como Gilson Machado Filho(Podemos) foi o segundo deputado estadual mais votado com 132.322 votos. Os outros foram coronel Feitosa e Abimael Santos, ambos do PL. Um deputado evangélico falou a este blog em off que os evangélicos vão precisar usar mais as redes sociais daqui para a frente se quiserem permanecer na política. “Nós somos muito atrasados nesse ponto e quem vai para as redes sociais se beneficia mais do que nós com o crescimento do conservadorismo na sociedade brasileira”.

Bola fora

Não está agradando a lideranças do Partido Novo a postura do deputado federal eleito Eduardo Moura que tem feito críticas à governadora Raquel Lyra porque ela esqueceu de citá-lo entre os deputados eleitos presentes a um almoço de comemoração pela sua vitória. Embora tendo sido informado de que isso não foi proposital mas um lapso comum em um local com muita gente presente, ele continua nos bastidores falando em fazer oposição à administração estadual quando o seu partido declarou apoio a Raquel e o próprio deputado estava presente ao ato na rua do Bom Jesus, no Recife Antigo.

Lugar para Doriel

A governadora Raquel Lyra está mesmo disposta a convidar um deputado ou deputada da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PcdoB para fazer parte de sua equipe para que o deputado estadual Doriel Barros, do PT, que não foi eleito, assuma vaga na Assembleia. Tem chamado atenção no meio político a proximidade que a governadora tem conservado com a deputada Lara Santana(PV), de Ipojuca, que a apoiou durante a campanha junto com seus pais o prefeito Carlos Santana e a deputada estadual Simone Santana.

Pergunta que não quer calar

Quando a governadora vai anunciar sua equipe para o segundo mandato com a participação de políticos como está disposta a fazer?