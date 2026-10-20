Decisão das campanhas de Lula e Flávio demonstra que debate não agradou

Este é o maior sintoma de que após a troca de farpas e acusações a ficha caiu e o espetáculo para quem assistiu ao debate não pode se repetir

As direções das campanhas do presidente Lula e do candidato Flávio Bolsonaro resolveram esta segunda-feira, segundo informações da CNN, que vão fazer esforço para que os dois presidenciáveis que disputam o segundo turno sejam melhor instruídos sobre a postura diante das câmaras, a necessidade de dar respostas às indagações apresentadas e de aproveitar o espaço do último debate na TV Globo esta quinta-feira para apresentar suas propostas para os diversos temas de interesse da população que vai comparecer às urnas no próximo domingo.

Este é o maior sintoma de que após a troca de farpas e acusações entre os dois no debate da Band este domingo a ficha caiu e o espetáculo lamentável apresentado para quem assistiu o programa não pode se repetir. Até porque o que as câmeras mostraram foi só uma parcela do que se viu ou ouviu no estúdio da emissora e que só foi divulgado após o programa em vídeos dos militantes presentes postados nas redes sociais. O bate-boca não se limitou aos presidenciáveis. A plateia composta por senadores, deputados, governadores e prefeitos sem falar na primeira Dama, Janja da Silva, que chegou a ser advertida pelos organizadores para não reclamar em alta voz, se comportou como tal. Pessoas se levantaram, trocaram xingamentos e atrapalharam o programa que deveria ter ocorrido com a tranquilidade necessária e o respeito devido aos telespectadores.

Diante do espetáculo mostrado aos brasileiros não se pode dizer que algum dos candidatos ganhou o debate. Alguém pode até dizer que Flávio Bolsonaro não perdeu como se esperava pelo fato de estar estreando em programa do tipo e enfrentando uma pessoa que acumula uma experiência de quase 20 anos à frente das câmaras e participando de debates como é o caso do presidente Lula. Mas, mesmo tendo, em meio às acusações, aproveitado momentos para mostrar propostas nas áreas de segurança e saúde, as mais demandadas pela população, Flávio deixou a desejar.

No final era possível notar pelo semblante das duas equipes que os acompanhantes do presidente saíram tensos e apreensivos enquanto no lado bolsonarista havia uma contida comemoração de quem esperava perder e não perdeu. Mas também não ganhou. Embora ainda não existam pesquisas que possam medir os efeitos do debate da Band a impressão é de que nada ou muito pouca coisa mudou no cenário eleitoral. Se alguém pensava em conquistar os indecisos isso dificilmente aconteceu. E como já sentiram as duas campanhas, o jeito é aguardar o último debate para saber se há algo a comemorar.

Câmara do Recife se entende sobre a mesa

Enquanto os deputados estaduais ainda iniciam os debates sobre a formação da mesa diretora da Assembleia que vai ser eleita no início de fevereiro de 2027, os vereadores da base governista na Câmara de Vereadores do Recife conseguiram se entender sobre os dois principais cargos do Poder Legislativo Municipal fechando o apoio ao vereador Samuel Salazar (MDB) para presidente da Câmara no biênio 2027/2028 ao vereador Marco Aurélio(PV) para 1º secretário. A eleição está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21. Se eleito, Samuel substituirá o prefeito Victor Marques sempre que ele precisar se ausentar pois como ex-vice de João Campos ele não tem substituto no Poder Executivo.

Lula em Petrolina e Juazeiro

Esta terça-feira à tarde o presidente Lula participa do último ato de sua campanha em Pernambuco durante caminhada entre os estados da Bahia e de Pernambuco. O ato terá início no município baiano de Juazeiro e será encerrado em Petrolina com uma fala do presidente. Ontem em suas redes sociais Lula divulgou uma selfie na qual, com o uso de um megafone, convida “os conterrâneos pernambucanos” e os baianos para acompanhá-lo no percurso que inclui a travessia sobre a ponte Presidente Dutra que liga os dois estados nordestinos.

PERGUNTA QUE NAO QUER CALAR

O PT vai conseguir reunir uma multidão, como deseja, para acompanhar Lula entre Juazeiro e Petrolina?