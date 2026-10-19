Lula em Petrolina e Nikolas em Boa Viagem comandam últimos atos da campanha no Estado

Além desses atos marcantes, os partidários de Lula e Flávio devem continuar se movimentando até sábado no estado com o objetivo de animar os eleitores

Depois da realização de movimentações de rua neste domingo quando partidários de Flávio Bolsonaro, sob o comando do deputado federal Mendonça Filho, fizeram carreata pela manhã na zona norte do Recife e eleitores de Lula promoveram caminhada seguida por clubes carnavalescos na cidade de Olinda, a campanha presidencial em Pernambuco neste segundo turno, contará esta terça-feira com a presença do Presidente Lula em uma carreata que começará em Juazeiro, na Bahia, e terminará em Petrolina. O evento deve ocorrer no horário da tarde.

Já a campanha do candidato Flávio Bolsonaro tem como principal ato da semana o “Bloquinho 22”, caminhada marcada para esta terça-feira com a presença de uma das principais estrelas do bolsonarismo, o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira. O evento terá início às 19h22, na Pracinha de Boa Viagem e seguirá até o parque Dona Lindu, construído pelo ex-prefeito do Recife, João Paulo do PT, e que recebeu o nome da mãe do atual presidente nascida em Caetés, no Agreste, e que migrou para São Paulo na seca de 1952, levando os filhos, ainda pequenos, em um pau-de-arara.



Na carreata em Petrolina devem estar presentes os senadores Teresa Leitão, Humberto Costa e Marília Arraes além de deputados federais e estaduais petistas. É possível que o ex-prefeito João Campos também compareça já que se trata de programação do comando nacional da campanha no qual ele tem assento. Já o bloquinho 22, além de Nikolas, vai contar com o deputado federal Mendonça Filho, coordenador estadual da campanha do candidato do PL, bem como de deputados federais e estaduais eleitos pelos bolsonaristas.

Além desses dois atos marcantes, os partidários de Lula e Flávio devem continuar se movimentando até o sábado no estado com o objetivo de animar os eleitores para que compareçam às urnas no próximo domingo, dia 25, data do segundo turno da eleição de 2026. Eles também vão procurar reforçar a presença nas redes sociais, replicando mensagens dos comandos nacionais dos dois presidenciáveis. O objetivo é não deixar a militância entregar os pontos antes do tempo o que é crucial em uma eleição que pode terminar com empate técnico entre os candidatos.

PT divulga mudanças nas seções eleitorais

Obedecendo a orientação nacional, militantes do PT em Pernambuco passaram o final de semana divulgando, largamente, através de suas redes sociais, as alterações feitas pelo TSE nos locais de votação nos municípios do estado. As mudanças que, segundo o tribunal, são corriqueiras entre o 1º e 2º turnos, representam apenas 0,87% das mais de 499 mil seções e votação espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. Nunca isso chamou a atenção dos votantes, embora no dia da eleição sempre ocorram reclamações por mudanças repentinas, mas desta vez em que os petistas têm como principal objetivo a redução nas abstenções, eles próprios fizeram questão de divulgar os novos endereços disponíveis no site do TSE.

“Não foi nem 1% do que eu sei”

A lobista Roberta Luchsinger, que deu entrevista à CNN no sábado e disse estar disposta a fazer uma delação premiada para, segundo ela, mostrar tudo que sabe das atividades de Lulinha, o filho do presidente Lula, que é seu amigo e está sendo investigado pela Policia Federal no caso do desvio de recursos do INSS, gravou novo vídeo no Instagram este domingo afirmando que o que disse em sua entrevista “não foi nem 1% do que sei”. Interrogada por internautas porque falou pouco além do que se encontra nos autos dos processos a que responde, ela lembrou que todos eles correm em segredo de justiça e se avançar mais do que pode nas revelações pode ser presa. Segundo a ferramenta Brandwatch, divulgado pela Veja, a entrevista gerou 7,1 milhões de interações diretas nas primeiras horas após a transmissão e somente no Instagram 5,3 milhões de interações rápidas entre usuários.

Pergunta que não quer calar

A entrevista de Roberta Luchsinger vai definir a eleição presidencial ou perderá importância até domingo?