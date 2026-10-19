Em plenária no Recife, João Campos reforça papel decisivo do Nordeste na reeleição de Lula

O presidente nacional do PSB, João Campos, participou, na noite desta segunda-feira (19), no Recife, da plenária “Bora, Lula”, que reuniu cerca de 800 pessoas, entre dirigentes partidários, lideranças comunitárias e militantes. Durante o encontro, o ex-prefeito da capital pernambucana enfatizou o papel estratégico que o Nordeste terá na eleição do próximo domingo (25) e a importância da unidade das forças políticas do campo progressista para o diálogo com os eleitores nesta reta final do segundo turno.

“O Nordeste tem um papel decisivo nessa eleição. E, mais do que o Nordeste em si, a gente precisa falar com aquelas pessoas que não votaram no primeiro turno ou que não pensam necessariamente como a gente e que precisam ser convencidas de que é preciso tomar uma decisão para construir um caminho muito melhor para o Brasil. Há um movimento real de mobilização acontecendo em todo o país e a gente precisa consolidar isso. E esse movimento de agora é para que a gente possa ter uma organização nessa reta final. É o diálogo, o convencimento, a mobilização”, afirmou.

Ao falar sobre a importância da reeleição de Lula (PT), João Campos relembrou sua experiência à frente da Prefeitura do Recife durante os governos de Jair Bolsonaro (PL) e do atual presidente. “Eu fui prefeito do Recife tendo Bolsonaro como presidente e tendo Lula como presidente. Não se compara. E não é apenas porque nós temos uma relação política de proximidade com o presidente Lula, mas porque ele trata as pessoas de forma decente, independentemente de quem são”, declarou.

Depois de marcar presença no estúdio do debate presidencial realizado em São Paulo no domingo (18), João Campos reforçou que o propósito do PSB e dos demais partidos de esquerda e centro-esquerda é ampliar a votação do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no Nordeste, o que também pautará atos políticos previstos para esta terça-feira (20) em São Luís (MA), em Juazeiro (BA) e em Petrolina (PE).

“Se tem alguém que está realizado, com paz no coração e de cabeça erguida é esse cara que está falando com vocês, porque eu faço tudo com o coração e porque eu acredito. E agora a nossa próxima conquista será uma grande vitória para o presidente Lula, defendendo a democracia e ajudando a cuidar de verdade do povo brasileiro. Viva Lula!”, concluiu.

A plenária no Recife também contou com as participações do prefeito Victor Marques (PCdoB), da senadora Teresa Leitão (PT), do senador Humberto Costa (PT), dos deputados federais Pedro Campos (PSB) e Silvio Costa Filho (Republicanos), dos presidentes estaduais do PSB, Sileno Guedes, e do PT, Carlos Veras, do líder do PSB na Câmara Municipal, vereador Rinaldo Junior (PSB), além de deputados estaduais, vereadores, secretários municipais e representantes de partidos como PCdoB, PV, PSOL e Cidadania.