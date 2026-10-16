Deputados governistas marcam reunião para discutir mesa diretora da Alepe e excluem PSD

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Com iniciativa do Podemos, partido que faz parte da base do Governo na Alepe, um grupo de deputados estaduais marcou reunião para a próxima terça-feira em um restaurante do Recife com o objetivo de discutir a formação da mesa-diretora da Alepe. A iniciativa acontece dez dias depois que a governadora pediu à sua bancada paciência e unidade em torno do assunto e deixou claro que, ao contrário do que aconteceu em 2022, quando foi surpreendida por uma mesa de condução oposicionista, desta vez o Governo tem interesse em ocupar as principais posições na mesa bem como as comissões mais importantes.



Ontem pela manhã nos corredores da Assembleia se falava que a reunião contaria com 30 parlamentares, incluindo partidos de oposição, a exemplo do que aconteceu antes da posse da governadora em 2022. Alguns convites teriam sido feitos no próprio almoço em homenagem a Raquel. Dois deputados informaram a este blog que foram convidados pelo presidente estadual do Podemos, Marcelo Gouveia, que teria passado toda a terça-feira visitando parlamentares em seus gabinetes na Alepe defendendo a candidatura do seu irmão, Gustavo Gouveia, a presidente da casa.



Marcelo comunicou à governadora que o Podemos apresentava o seu irmão para o maior cargo da Alepe mas a bancada do PSD, reunida esta terça-feira pelo secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, reivindicou a presidência para a legenda sob alegação de que é a maior bancada da base governista com nove deputados ( o Podemos elegeu seis) ocasião em que os deputados Antonio Moraes e Joãozinho Tenório se lançaram como pretendentes. Outros dois deputados do PSD, Débora Almeida e Aglailson Victor, teriam interesse na presidência mas estão viajando.



A este blog, o presidente do Podemos, Marcelo Gouveia, negou que se pretenda reunir 30 parlamentares. Segundo ele, na verdade seriam em torno de seis deputados interessados em discutir entre si a questão da mesa para depois procurarem a governadora. Este blog apurou que não houve convite a deputado do PSD e do PP o único seria France Hacker que deseja ser candidato a primeiro secretário.

Receio de impasse

Falando em off dois deputados do PSD manifestaram a este blog preocupação com a iniciativa que, segundo eles, contraria o desejo da governadora. Para eles uma reunião com este caráter poderia vir a ser aproveitada pela oposição para tentar repetir o mesmo problema verificado há quatro anos que prejudicou os quatro primeiros anos de mandato de Raquel. Um deputado do Podemos afirmou que a culpa do que está acontecendo é do próprio PSD: “como pode um partido de nove deputados querer ocupar a presidência da Alepe e já sair com quatro pretendes ao posto? Se eles próprios não se entendem como vão querer ter apoio das demais legendas?”

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Marília discute fusão ou Federação do PDT

A senadora eleita Marilia Arraes faz parte de um grupo de cinco membros do PDT que foi criado com o objetivo de discutir com outras legendas a possibilidade de fusão, incorporação ou criação de uma Federação para fugir da cláusula de barreira. Estão sendo analisadas possibilidades de entendimento com o PSDB, Federação Solidariedade/PRD e Federação PSOL/Rede. Segundo ela, o PDT só a elegeu senadora e uma bancada de seis deputados federais e vai precisar se juntar a outra ou outras legendas para ter mais força de reinvindicação.

Pergunta que não quer calar

Em que vai dar a iniciativa dos deputados de discutir a mesa diretora da Assembleia à parte da bancada governista?