Afastado da campanha de Lula no estado, João Campos vai com Alckmin a Aparecida
A falta de postagens de João Campos no Instagram gerou mais especulações sobre uma provável manifestação do PT a respeito de sua ausência do estado
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Após uma semana de ausência do estado e da campanha de 2º turno do presidente Lula, o ex-prefeito João Campos, que está em São Paulo acompanhando a recuperação da mãe de sua esposa Tábata Amaral – ela foi operada após um acidente de que foi vítima no dia da eleição – apareceu este domingo na Basílica de Aparecida ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Tábata. A última vez que se pronunciou antes de viajar, João gravou um vídeo no Aeroporto de Brasília no dia 5 de outubro informando que estava chegando na capital federal a convite do presidente Lula para reunião sobre o 2º turno.
Depois não apareceu mais nem mesmo quando o PT convidou os partidos aliados para programar a campanha em Pernambuco, sendo representado pelo presidente estadual do PSB, Sileno Guedes. Sua ausência gerou muitas especulações no mundo político uma delas dava conta de que a direção nacional petista preferia que ele ficasse distante para não prejudicar a atração dos eleitores indecisos que votaram na governadora Raquel Lyra. O PT também tinha esperança de convencer a própria governadora a se engajar na campanha, o que acabou não acontecendo.
Uma fonte nacional do PT informou a este blog que o ex-prefeito deve ainda esta semana começar a participar da coordenação nacional da campanha a convite do presidente do PT, Edinho Silva. Para justificar a ausência dele até agora disse que João pediu uns dias para ficar em São Paulo com Tábata pois a mãe dela estava na UTI, muito grave, após um acidente em que bateu com a cabeça e foi operada de urgência. Na verdade, a própria Tábata, que se reelegeu em São Paulo como deputada federal, precisou responder no Instagram às pessoas que cobravam naquele estado a sua presença nas manifestações de rua. “Por motivos pessoais não estou nas ruas hoje mas eu não preciso ser petista pra saber que o melhor caminho agora é reelegermos Lula”.
Falta de postagens levou a especulação
Foi a falta de postagens de João Campos no seu Instagram que gerou mais especulações ainda sobre uma provável manifestação do PT a respeito de sua ausência do estado. Nesse período ele só postou uma foto com o presidente Lula na segunda-feira tirada após a reunião em que estavam os senadores Teresa Leitão, Humberto Costa e Marília Arraes e só voltou a se manifestar no dia do incêndio no laboratório da UFPE e este domingo para falar de Nossa Senhora Aparecida, quando divulgou a foto (acima) com Tábata e Alckmin.
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Visita de Lula não rendeu
A vinda de Lula a Pernambuco no dia 25 de setembro, além de ter levado o presidente, segundo fontes do PT, a perder 3% de votos no estado, o que agora se quer recuperar na campanha do 2º turno, teve um efeito contrário para o próprio João Campos e positivo para a governadora Raquel Lyra. O cientista político, pesquisador e estatístico pernambucano Maurício Romão disse esta segunda que as pesquisas da Quaest dos dias 29 de setembro e 3 de outubro mostraram uma queda de 62 para 60% de João Campos no Recife enquanto Raquel subiu de 28 para 34%. Já na esquerda não lulista João Campos perdeu 2 pontos e Raquel ganhou 4 pontos. O efeito continuou. No dia da eleição a governadora chegou aos 46,07% na capital e João teve 49,9%.
Pergunta que não quer calar
Foi o PT que pediu a João Campos para se afastar do estado nesse início de 2º turno ou calou mais fundo em sua decisão a permanência ao lado de Tábata cuja mãe estava na UTI?