MDB e Republicanos no estado se distanciam das direções nacionais e votam em Lula

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Todos se comprometeram a fazer parte das mobilizações programadas até o dia 25 deste mês, quando haverá a eleição do segundo turno

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As direções estaduais dos partidos MDB e Republicanos, que apoiaram a candidatura a governador do ex-prefeito João Campos, compareceram esta sexta-feira ao encontro promovido pelo PT com os partidos alinhados para programar os atos do segundo turno em apoio à reeleição do presidente Lula. Os dois partidos a nível nacional decidiram apoiar o candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Neste sentido as direções pernambucanas tornaram-se dissidentes.



No primeiro turno o MDB nacional ficou neutro e liberou os estados para adotarem a posição que desejassem. Nesse segundo turno com a derrota dos candidatos emedebistas a governador de Alagoas ( Renan Filho) e do Pará (Hana Ghassam), ambos apoiadores de Lula, o que valeu foi a força do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para a legenda descer do muro.



O anúncio oficial de apoio do MDB a Flávio será oficializado em São Paulo pelo presidente Baleia Rossi na próxima terça-feira. A decisão foi tomada após reunião coordenada por Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes com Baleia Rossi que é deputado federal paulista. O Republicanos já anunciou sua decisão na última quarta-feira através do presidente nacional Marcos Pereira. Mesmo sendo o partido do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos ficou neutro para presidente no primeiro turno porque não conseguiu acordo entre suas direções estaduais.



O deputado federal e ex-ministro Sílvio Costa Filho foi liberado para votar em Lula no primeiro e segundo turnos, como ressaltou Marcos Pereira ao anunciar o apoio a Flávio Bolsonaro. Já o MDB de Pernambuco seguiu a orientação do ex-prefeito João Campos com o qual se alinhou desde o primeiro turno. Da reunião de partidos que apoiam Lula nesse segundo turno realizada pelo PT participaram também o PSB, PSOL e Rede. Todos se comprometeram a fazer parte das mobilizações programadas até o dia 25 deste mês, quando haverá a eleição do segundo turno.

Marilia em alta

A senadora eleita Marília Arraes ganhou destaque na primeira reunião do presidente Lula com os candidatos eleitos este ano para discutir o segundo turno. Marília ficou ao lado do presidente e entre ele e o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Este sábado ela vai a Natal para participar do primeiro compromisso da agenda de viagens de Lula que será realizado na capital potiguar. Haverá uma passeata seguida de falas do candidato a governador Cadu de Lula, do PT, que também disputa o segundo turno, e das demais autoridades presentes, encerrando com a mensagem do presidente.

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Jones Manoel ficou de fora

Causou estranheza a ausência de Jones Manoel, o segundo deputado federal mais votado de Pernambuco e um influencer que é seguido pela esquerda em todo país – sua campanha foi feita pelas redes sociais – da propaganda do presidente Lula exibida na TV esta sexta-feira. A peça, que tinha o propósito de incentivar os militantes a utilizar as redes sociais para fazer a campanha à reeleição, teve influencers de vários estados, mas Jones não estava entre eles. De Pernambuco a representante foi Rosa Amorim, também eleita deputada federal, só que filiada ao PT enquanto Jones é do PSOL.

Pergunta que não quer calar

Como vão terminar as verdadeiras batalhas nas ruas neste segundo turno entre estudantes da esquerda e da direita?