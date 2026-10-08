Esquerda desbanca a direita e conquista primeiros lugares na eleição proporcional do estado
Foram nomes da esquerda que surpreenderam conquistando inquestionáveis primeiros lugares na disputa na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa
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Quatro anos depois que candidatos de direita a deputado federal e estadual em Pernambuco bateram recordes na conquista de votos, deixando para trás nomes tradicionais da esquerda, na eleição deste ano aconteceu o inverso. Foram nomes da esquerda que surpreenderam e se sobressaíram conquistando inquestionáveis primeiros lugares na disputa por cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Em 2022 os campeões na eleição para deputado federal foram os bolsonaristas André Ferreira que teve 273 mil votos e Clarissa Tércio com 240 mil, já na Assembleia Legislativa os campeões foram os também bolsonaristas Pastor Junior Tércio, que teve 183 mil votos e o coronel Alberto Feitosa com 146 mil.
Já na eleição deste ano, o mais votado para deputado federal foi Pedro Campos, do PSB, com 261 mil votos ( tinha ficado em terceiro lugar em 2022) e o segundo o professor Jones Manoel, do PSOL, com 249 mil. A direita ficou com o terceiro lugar ocupado por Anderson Ferreira, do PL, que teve 185 mil votos. Na Alepe, a campeã foi a deputada estadual Dani Portela, do PT, com 146 mil votos. Neste caso, os bolsonaristas Gilson Filho com 132 mil ficou em segundo lugar e André Ferreira, do PL, em terceiro com 118 mil votos.
Os direitistas campeões de quatro anos atrás deixaram muito a desejar este ano. Junior Tércio teve apenas 75 mil votos, pouco mais de um terço do que obteve em 2022, e o coronel Alberto Feitosa 58 mil, também pouco mais de um terço da conquista anterior. Clarissa Tércio viu seu número de votos despencar para 110 mil.
O que teria acontecido para tamanho recuo dos bolsonaristas e ascensão da esquerda? Nos corredores da Assembleia a explicação tem sido a de que em 2022, Bolsonaro era candidato à reeleição enfrentando o atual presidente Lula e isso animou muito os eleitores de direita para lutar pelo voto majoritário mas também pelo voto proporcional. Já este ano se deu o inverso, Lula enfrentou Flávio Bolsonaro e a esquerda, tanto nas redes sociais, quanto nas diversas plenárias que realizou durante a campanha, insistiu no voto casado para presidente, senador e deputados. No caso particular do Governo do Estado nem tanto por conta do voto Luquel e da resistência de alguns petistas ao próprio João Campos.
João Paulo insatisfeito
Um dos petistas que mais ajudou a governadora Raquel Lyra na Assembleia Legislativa, o deputado estadual João Paulo Silva, disse esta quarta-feira em entrevista ao Podcast Dose Dupla que ficou incomodado com o posicionamento da governadora neste segundo turno, adotando a neutralidade. Reconheceu, porém, que ela teve motivos para ficar chateada com Lula por ele ter vindo ao estado fazer um ato e pedir votos para João Campos quando ficou acertado que isso não aconteceria. “Acho, porém – adiantou – que isso não é motivo suficiente para ela não apoiar a reeleição dele porque o que está em jogo é o país, a nossa soberania, a nossa liberdade”.
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Descanso da governadora
A governadora Raquel Lyra está programando um período de descanso de 10 dias para se recuperar da campanha que a obrigou a dormir pouco e se alimentar mal. Confessou aos deputados que está com apenas 50 quilos mas já começou a se alimentar melhor e dormir mais. Apesar disso, passou os últimos três dias concedendo entrevistas e inaugurando obras. Também se reuniu com o secretariado e com os deputados estaduais de sua base para falar da necessidade de melhorar o relacionamento com a Assembleia neste segundo mandato.Depois que enfrentou o início do seu primeiro mandato de luto e encontrou o poder legislativo dominado pela oposição ela se antecipou ao chamar sua bancada para pedir calma e paciência, prometendo ouvir a todos nas futuras composições.
Pergunta que não quer calar
Agora que quebrou o jejum de mandatos majoritários, a senadora Marília Arraes pensa em concorrer às eleições em 2028 e 2030?