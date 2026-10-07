PSB termina a eleição sem governadores, com apenas 3 senadores e 15 federais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Restava a esperança de que João Campos conquistasse o Governo de Pernambuco mas com sua derrota a legenda não governará nenhum estado em 2027

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), fundado em 1947 e que teve como seus principais expoentes em Pernambuco Pelópidas Silveira, Miguel Arraes, Eduardo Campos e, neste momento, o ex-prefeito João Campos, saiu desta eleição de 2026 menor do que entrou. O partido elegeu em 2018 três governadores, um deles, Paulo Câmara, concluiu seu mandato em 2022, e os outros, João Azevedo, da Paraíba, e Renato Casa Grande, do Espírito Santo, foram reeleitos mas não fizeram sucessores do mesmo partido este ano. Restava a esperança de que João Campos, que é presidente nacional da legenda, conquistasse o Governo de Pernambuco mas com sua derrota a legenda não governará nenhum estado em 2027.



A força eleitoral de João Campos, que terminou a eleição com 44,82% dos votos, ainda permitiu que o PSB elegesse uma bancada de 9 deputados estaduais ( cinco a menos do que tinha) e quatro federais, mesmo número da bancada anterior, mas a base municipal encolheu. Em 2024 a legenda elegeu 31 prefeitos no estado mas no momento tem apenas 19, um deles Victor Marques, o prefeito da capital que assumiu o cargo em abril quando Campos renunciou para disputar o Governo. O PSD, da governadora Raquel Lyra.



A nível nacional, o PSB, que passou a depender do PT, torce para que o presidente Lula seja eleito, garantindo a presença do vice Geraldo Alckmin, que se filiou ao partido há quatro anos, na linha de frente da política nacional mas, se isso não acontecer, vai ficar difícil a manutenção de um protagonismo socialista além das fronteiras de Pernambuco. Nesse sentido, resta a João tentar reeleger Victor Marques para recuperar terreno na capital e se candidatar a governador em 2030, no término do mandato da governadora Raquel Lyra.

Devagar com o andor

O que teria levado o PSB a encolher no país? O primeiro motivo foi o falecimento precoce do governador Eduardo Campos em 2014, quando se preparava para disputar a presidência da República sucedendo o presidente Lula que tinha como candidata a ex-ministra Dilma Rousseff. Como seus filhos eram muito jovens coube ao advogado pernambucano Carlos Siqueira, que nunca disputou mandatos, o comando da legenda. Sem voo próprio, Siqueira voltou a se aliar ao PT, aparando as arestas criadas por Eduardo através de sua própria candidatura, mas levando a legenda a ser um apêndice petista, um verdadeiro campo minado.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Escaramuças

Não durou muito tempo e João Campos, que teve uma votação consagradora para deputado federal em 2018, disputou a venceu a eleição para prefeito do Recife em 2020 quando enfrentou o PT que lançara candidata Marília Arraes, sua prima. Nesse período João fez duras críticas ao PT que até hoje são exploradas politicamente, como aconteceu agora em 2026. Sua candidatura a governador de Pernambuco este ano se deveu ao fato dele ter sido reeleito prefeito do Recife em 2024 com 78% dos votos válidos. Foi aconselhado até por familiares a esperar por 2030 pois não seria fácil derrotar Raquel Lyra, bem avaliada e com muitas entregas. Mas ele não ouviu ninguém, topou a parada e acabou responsável pelo aumento do revés partidário.

Surpresas eleitorais

Além dos deputados que não conseguiram se eleger este ano, algumas surpresas foram observadas na eleição proporcional. O deputado estadual Jarbas Filho(PSD) teve mais de 10 mil votos (20% de sua votação total) no município de Buique, no agreste meridional que tem 52.097 habitantes segundo o IBGE e 42 mil eleitores. Já o deputado estadual Antonio Moraes teve 7.757 votos em Timbaúba, município com 46 mil eleitores situado na Mata Norte e sem contar com o apoio do atual prefeito Marinaldo Rosendo.

Pergunta que não quer calar

Em 2030, o PT apoiará João Campos para governador ou lançará candidatura própria?