Pernambuco volta a eleger três mulheres para cargos majoritários e amplia bancadas femininas
A ampliação das bancadas femininas e a eleição de Marília Arraes, demonstra que o caminho para mulheres na política foi definitivamente aberto
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Em 2022 o estado de Pernambuco deu um avanço significativo na política elegendo ao mesmo tempo Raquel Lyra e Priscila Krause, como governadora e vice, e a senadora Teresa Leitão. O caso foi citado como exemplo a nível nacional, afinal um estado progressista nas ideias mas machista na política, decidiu entregar às mulheres de uma só vez os três cargos majoritários em disputa. Este ano a dose se repetiu: além da reeleição de Raquel Lyra e Priscila Krause este domingo foi eleita como senadora Marília Arraes, a mesma que perdera para Raquel há quatro anos quando ambas disputaram o segundo turno para o governo do Estado.
Mas este ano, a conquista das mulheres também se estendeu ao legislativo. Dani Portela, do PT, foi o deputado estadual mais votado, superando os 140 mil votos mas além dela mais sete mulheres conquistaram cadeiras na Assembleia Legislativa: Lara Santana, Andrea Medeiros, Maria Arraes, Professora Ivete, Débora Almeida, Gleide Ângelo e Roberta Arraes.
O mesmo aconteceu na Câmara Federal onde das 25 vagas destinadas ao estado só duas eram ocupadas por mulheres: Iza Arruda e Clarissa Tércio. Além dessas duas que se reelegeram a bancada feminina estará acrescida na Câmara em 2027 com a presença de Rosa Amorim, Liana Cirne, Juliana de Chaparral e Eliane Soares ex-prefeita do pequeno município de Santa Cruz, no Sertão do Araripe.
Quando foi eleita em 2022, além da celebração pela conquista, Raquel confessou a pessoas próximas que enfrentaria o desafio de demonstrar que as mulheres sabem fazer politica e administrar bem, de forma a que se transformasse em um exemplo para o segmento feminino daí para a frente. Mesmo sofrendo todo tipo de perseguição por uma oposição aguerrida que desde o início do seu mandato dominou o debate na Assembleia e chegou até a propor seu impeachment ela acabou sendo reeleita quando muita gente não acreditava que tivesse força política para tal.
A ampliação das bancadas femininas e a eleição de Marília Arraes que pela primeira vez conquista um mandato majoritário após várias tentativas, demonstra que o caminho para as mulheres na política pernambucana foi definitivamente aberto e, dificilmente, será fechado. Uma demonstração disso é que das três vagas do estado no Senado duas vão estar com mulheres em 2027: a própria Marília e a atual senadora Teresa Leitão.
Jones Manoel confirmou seu protagonismo
O segundo deputado federal mais votado em Pernambuco este ano foi o professor de história Jones Manuel que ganhou fama nas redes sociais onde se revelou um influencer de peso. Com 248.483 votos – só perdeu para Pedro Campos que teve 260 mil – ele conseguiu sozinho garantir o quociente eleitoral para o seu partido, o PSOL, e será o primeiro representante da legenda na Câmara Federal oriundo do Nordeste. Comunista declarado, Jones deve se destacar em seu primeiro mandato embora seja considerado na própria esquerda como de discurso muito radical. A ver.
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Direita também teve seu expoente
Outro influencer que conquistou mandato de federal foi o vereador do Recife Eduardo Moura, do pequeno partido Novo, que ganhou fama como maior figura da oposição a João Campos na Câmara Municipal. Deve na Câmara Federal se destacar na bancada da direita ao lado de outro influencer de destaque, o vereador Tiago Medina, eleito pelo PL. Desta vez as redes sociais mostraram para valer sua força na conquista de mandatos. Os exemplos de Eduardo, Medina e Jones Manuel devem incentivar muitos outros a seguir este caminho daqui pra frente no estado.
Pergunta que não quer calar
Como Miguel Coelho não conquistou o esperado mandato de deputado federal depois de uma campanha digna de um candidato majoritário?